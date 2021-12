Velibor Pudar: Ona je postala ‘naša’ Lana i to je veće od svih medalja

Pudarovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Hvala mojoj raji i mojim prijateljima širom BiH i cijelog svijeta zbog čijih su mi čestitki jučer više puta suze radosnice potekle. Kada vidim koliko običnom narodu, ljudima znanim i neznanim znači sve ovo što Lana pravi, onda budem još više ponosan na moju i mogu to slobodno napisati, našu Lanu. Jer kad vidim sa koliko ljubavi i pažnje obasipate Lanu, mene, moju porodicu, Lanine trenere i Lanin klub, onda bi bilo nepravedno da kažem samo ‘moja’ Lana. Ona je postala ‘naša’ Lana i to je za mene veće od svih medalja, titula i priznanja koja je osvojila i koje će ako Bog da tek osvojiti.

Ovaj veliki rezultat ne bih želio kvariti bilo kakvim ‘kukanjem’ i prozivanjem bilo koga jer to jednostavno nije moj stil, a i ne želim nikome držati bilo kakve moralne lekcije i predavanja. Ali jednostavno moram ovim putem apelovati na sve one kojima je to obaveza, kojima je to u opisu posla i onima koji to mogu i moraju, napravite olimpijski bazen u Mostaru! Ne za pet, ne za tri godine, napravite ga čim prije.

Pa vidite li vi ovu sliku ispod ovoga teksta? Znate li kakva je ovo promocija države i grada? Nije valjda da su Lanine medalje i Lanina priznanja medalje svih nas, a nepostojanje olimpijskog bazena u Mostaru samo problem Lane, njenih trenera, njenih roditelja i svih mostarskih plivača?! Ne ide to tako…

Dragi premijeri, ministri, gradonačelniče, vijećnici, političari… dok god ne napravite olimpijski bazen u Mostaru, sve ove medalje i svi ovi Lanini uspjesi su samo njeni, njenih trenera, njenih roditelja, prijatelja i obične raje. Vaši nisu! Vaši će biti onda kada napravite nešto što u 21. vijeku ima svako selo na zapadu, a to je olimpijski bazen! Učinite to i napravit ćete veliku stvar ne za Lanu, već za našu državu u koju se toliko kunete i za svu mostarsku djecu. Naša zastava se vijori uz američku i kinesku na najvećoj svjetskoj smotri, a naša Lana daje jučer intervjue za najveće svjetske TV kuće i stid je reći da u svom gradu nema bazena.

To nije naša sramota, nego Vaša. Ali se Lana i njeni treneri stide Vaše sramote. Napravite nam bazen, inače sve ovo što Lana i njeni treneri rade neće imati puni smisao.

Gradonačelniče, predsjedniče gradskog vijeća, kantonalni premijeru i kantonalni ministre, nemojte da sebi dozvolite da institucije Sarajevskog kantona i Grada Sarajeva učine više za Lanu i Lanin klub od Vas. Lana je mostarsko dijete, Orka je mostarski klub. Omogućite nam da svoj grad i svoju državu predstavljamo na najbolji mogući način. To Vam je obaveza.

Ljudima iz Kantona Sarajevo, prije svega ministru Samiru Avdiću, gradonačelnici Benjamini Karić, dogradonačelnici Anji Margetić, ljudima iz Olimpijskog komiteta BiH, Sportskom savezu grada Mostara, svim Laninim i klupskim sponzorima jedno veliko hvala, jer bez njih bi sve ovo bilo nemoguće postići.

I na kraju, ljudima koji rade s Lanom i koji su joj na dispoziciji 24 sata dnevno, Damiru, Aleni, Goranu, malo je reći hvala za ono što sve rade za našu Lanu. To su ljudi koji imaju svoje porodice, svoje poslove, svoj privatni život, ali su za našu Lanu uvijek tu i na tome im u moje ime, u ime moje porodice i u ime Lane od srca hvala.

Lana je tek na početku svoje karijere, samo da joj dragi Bog podari zdravlja i najbolje je tek pred njom. I što treneri iz Laninog kluba vole reći i napisati, idemo dalje, pa dokle dobacimo. A Lana sigurno može dosta daleko dobaciti, samo joj stvorite osnovne uslove za takvo nešto. A uslov svih uslova je olimpijski bazen u svom gradu!”, poručio je Velibor Pudar.

Podsjetimo, Pudar je jučer u disciplini 200 metara delfin osvojila historijsku bronzanu medalju za BiH.

Već u ponedjeljak je očekuje nastup u kvalifikacijama na 100 metara delfin.

(Kliker.info-Vijesti)