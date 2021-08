Veležova evropska bajka ide dalje : Sjajni Velež remizirao s Elfsborgom u Švedskoj (Video)

Veležova evropska bajka se nastavlja. Rođeni neporaženi napuštaju Švedsku, odigrali su neriješeno u gostima kod Elfsborga (1:1) i svakako se imaju čemu nadati pred revanš meč trećeg pretkola Konferencijske lige, koji se igra za sedam dana na Grbavici.

Omar Pršeš je na početku zadavao glavobolje Šveđanima. Prvo je sjajno proigrao Ćosića i izbacio ga u šansu, ali ovaj nije dobro primio gol, a potom i sam Pršeš šutira sa 17-18 metara, ali pored gola.



Veliku šansu je u 10. minuti Elfsborg imao nakon što je na 17 metara od gola Isić igrao rukom. Iz slobodnjaka je šutirao Larsson, a lopta je otišla tik preko prečke.



Potom je još jednom s distance Bogdanoviću prijetio Gojani, a onda se ušlo u miran period utakmice. To je trajalo sve do 30. minute, kada je Larsson pobjegao odbrani Veleža i izašao pred Bogdanovića, a iskosa s desne strane je ipak šutirao malo pored stative.



Odmah je na drugoj strani uzvratio Ovčina, a njegov dobar šut sa 16 metara u korner odbija Ronning. Nakon izvedenog kornera Velež stiže u vodstvo! Lopta se nakon ubačaja nekoliko puta odbijala od Isića i domaće igrače, a onda ju je Radović poslao u mrežu za 0:1!



Elfsborg je uzvratio već u sljedećoj, 34. minuti, a nevjerovatnu grešku napravio je Samir Zeljković. Zaplivao je u prazno nakon jedne duge lopte, a to je iskoristio Frick koji lagano pogađa za 1:1.



U drugom poluvremenu ritam igre je opao, ali ekipe su ipak izmjenile nekoliko šuteva iz daljine. Larssonov pokušaj iz slobodnog udarca u 51. minuti prohujao je pored stative, a zatim je Pršeš šutirao iznad gola Elfsborga. Opasno je bilo za Rođene u 62. minuti, ali Bogdanović je na vrijeme istrčao i spriječio Šveđane da dođu u mat poziciju.



U zadnjoj četvrtini meča Velež je imao konkretnije prilike. U 77. minuti izblokirani su udarci Radovca i Vehabovića, da bi zatim Hasanović poslao loptu preko gola. Dvije minute kasnije Cvijanović pada u šesnaestercu, ali arbitar se nije oglasio.



Zajmović je bio u dobrom prodoru u 83. minuti, ali je blokiran nakon ulaska u šesnaesterac.



Do kraja susreta tako više nije bilo pogodaka, ostalo je 1:1. Rezultat koji svakako budi veliku nadu da bi se Velež mogao, uz eventualni trijumf na Grbavici, probiti do play-offa Konferencijske lige.





Elfsborg – Velež 1:1 (Flick 34′ – Radović 32′)



Boras Arena. Gledalaca oko 3.000. Glavni sudija: Pawel Gil (Poljska). Žuti kartoni: Jarjue, Gojani, Romer (Elfsborg), Isić, Hasanović, Pršeš, Vehabović (Velež).



ELFSBORG: Ronning, Strand, Jorjue, Valsanen, Larsson, Gojani (Ndione 75′), Romer, Holst (Holmen 83′), Alm (Bernhardsson 66′), Frick, Okkels (Ondrejka 75′).



VELEŽ: Bogdanović, Radović (Brandao 64′), Zeljković, Isić, Ferreyra, Hasanović, Pršeš (Radovac 64′), Ovčina, Anđušić (Vehabović 74′), Ćosić (Cvijanović 74′), Zajmović (Georgijević 88′).

