Velež slavi 100 godina: Mostarci klubu za rođendan podarili film i knjige

U nedjelju Fudbalski klub Velež slavi 100 godina postojanja kluba. Biti živ 100 godina nije mala stvar, naročito u uslovima koji nas okružuju. Rođeni su skoro dobili knjigu o stoljeću postojanja, a sada imaju i film, koji će, sutra dobiti i svoju premijeru.

S tim u vezi gosti N1 u emisiji Novi Dan bili su Dario Mehmedović i Saša Ibrulj, kolege, novinari, ljubitelji fudbala i historije koji su na papiru, filmu i u digitalnoj memoriji sačuvali cijelo stoljeće za buduće generacije.

“Snimljeno je nekih 10 sati, a ja sam to sveo na 62 minute. U tom filmu je prikazana historija kluba, od početaka, od osnivanja. Od ledine na kojoj smo snimili intervjue. Kroz sve uspone, padove, pa sve najznačajnije trenutke. Od osvojenih trofeja, pada u drugu ligu, oduzimanja stadiona“, rekao je Dario Mehmedović.

Saša Ibrulj je predstavio knjigu “priča o 100 godina mostarskih Rođenih”.

“Promocija knjige bila je prije mjesec dana. Na prvu djeluje da je to lagan posao s obzirom da je Velež jedan od najpopularnijih klubova u BiH. Posla je bilo više nego sam i sam mislio. Pogotovo prije prvog svjetskog rata i nakon agresije na BiH. Bilo je teško pronaći pojedine informacije. Period prije Prvog svjetskog rata, kada je klub zabranjen gotovo da nije bio istražen. Nije ni postojala arhiva, ona je zabranjena 1960. Nakon toga ni arhivi ni trofeji nakon toga nisu pronađeni. Jako malo se znalo i bilo je teško doći do informacija. Međutim, vjerujem da sam uspio pronaći puno informacija koje ljudi nisu znali, pogotovo iz tog perioda. Od prvog dana, do danas – odnosno trenutka kada slavimo 100 godina”, ističe Ibrulj.

Imate li podatke, kako je primljena knjiga?

“Moram priznati ipak da su reakcije puno bolje nego sam očekivao. Gotovo čitav tiraž u mjesec dana je blizu rasprodaje. Ljudi se interesuju, pitaju zovu i to je ono što me najviše raduje. Kada sam krenuo u ovaj projekat ideja je bila da ljudi čitaju o sportu. Malo je fudbalskih knjiga u BiH. Jako puno ljudi čita, kupuje knjigu i oduševljen sam reakcijama navijača Veleža. Iskreno se nadam da će ovo biti motivacija da se piše, ne samo o Veležu, nego o historiji sporta u BiH jer to zaslužujemo”, rekao je Ibrulj.

Dario Mehmedović je izdao knjigu o Muhamedu Mujiću.

“Toliko mnogo smo uradili ove godine, Saša je izdao knjigu o Veležu, ja o Muhamedu Mujiću. Sutra je film o Veležu i mislim da smo mi kao Mostarci i ljubitelji kluba učinili nešto da ostane iza nas. Kamo sreće da sam imao film od 50 godina Veleža, da mi bude lakše, ali nažalost bilo je mnogo teško i potrudio sam se da prikupim što više i da snimimo mnogo materijala. Čovjek koji je uradio sve uz mene, koji je bio i kamerman i montažer, mi je rekao da imamo snimljenih 15 legendi najvećih kluba da, malo ko ima tu privilegiju. Ponosan sam na ovo”, rekao je Dario Mehmedović.

Šta je bio najteži zadatak?

“Odgovornost i razmišljanje o tome kako će ljudi reagovati na film. Hoće li neka generacija koja je igrala u Veležu biti zapostavljena. Ipak, ljudi moraju razumjeti da je u sat vremena bilo nemoguće staviti u to. Kada sam zadnje skraćenje filma radio vidio sam da je nemoguće išta izbaciti. Koliko god ima dobrih, zanimljivih stvari, toliko ima i stvari koje nisu mogle ući u film”, istakao je Mehmedović, a potom se osvrnuo i na način na koji je dolazio do materijala:

“To su materijali sa raznih strana – potrudili smo se i nadamo se da će biti dobro.”

Osvrnuo se Ibrulj na način na koji je koncipirana knjiga posvećena Rođenima.

“Čitav koncept je zamišljen da prati razvoj Mostara i Veleža zajedno. Odrastanje grada i kluba zajedno koji se razvio od čaršijice do velikog grada i regionalnog centra. Mislim da je najzanimljiviji dio koji govori o periodu koji je bio preduslov za stvaranje kluba od 1920. godine. O tom dijelu smo znali malo i bilo je teško pronaći informacije. Moram priznati da sam i sam na istraživanje potrošio 2 i pol godina, a godina i po je otišlo na taj period”, rekao je Ibrulj.

Da li vi imate omiljenu generaciju?

“Rekao bih da vam je uvijek najdraža vaša generacija, ona koju direktno pratite. Jako je teško govoriti iz te perspektive, ali svi koji su rođeni krajem 80-tih početkom 90-tih meni je ta najdraža. Ali kroz istraživanje shvatio sam koja je važnost generacije iz 1950. godine. Mostar je tada bio mali grad i kada ga uporedite sa drugim klubovima koji su igrali Prvu ligu Jugoslavije protivnici su dolazili iz daleko većih gradova. Tadašnja generacija je napravila čudo – da iz tako malog grada izboriti plasman u prvu ligu Jugoslavije i o toj generaciji se ne priča mnogo. Mislim da bi i klub i grad trebali puno više pažnje podariti toj generaciji”

Osvrnuo se Mehmedović i zanimljivosti tokom snimanja.

“Put nas je odveo u Dubrovnik jer je Vahid Halilhodžić između kvalifikacija javio “ja sam u Dubrovniku dva dana ako možete dođite”. Mi smo se spakovali i otišli. U Beogradu smo snimali proslavljenog bivšeg golmana Ćurkovića kojem se i danas klanjaju kada uđete u prostorije Partizana. Otišli smo na stadion Crvene zvezde snimiti Dragana Džajića. Nevjerovatno je s kakvom željom ljudi i dalje žele čuti šta se dešava s Veležom. Poštuju šta se dešavalo u historiji kluba. Bilo je i negativnih stvari, ali ne želim da gledaoce opterećujem”, rekao je Mehmedović.

Da li je stoljeće Veleža nešto na čemu klub treba dalje graditi brend?

“Meni je najvažnije bilo pokazati da je od prvog dana 26. juna 1922. do danas postojao kontinutet ljubavi kluba sa gradom. Zato je važno istaći da to postoji, to se vidi u knjizi u filmu. I svi koji poznaju navijača Veleža osjete kontinuitet. Fudbal se jako promijenio i teško je posmatrati klub iz iste perspektive kroz godine. Ono što je dobro jeste da je došao u situaciju da je sportski kompetitivan jer to je preduslov za razvoj kluba. U perspektivi 100 godina, rezultati i ono što je Velež uradio su najmanje važni. U fudbalu imate dobrih i manje dobrih rezultata. Velež će možda biti u nekoj nižoj ligi, ali i igrati četvrtfinale Kupa UEFA-a. Ali ideja je ono što Velež ima i to treba isticati. Klub živi na temeljima koji su stvarani u počecima, ali i koji traju danas”, rekao je Ibrulj.

Koliko Velež sa promjenama može u narednoj sezoni Premijer lige?

“Rekao sam da će naredna sezona biti nikad uzbudljivija. Razlog su treneri, Amar Osim je došao u Velež. Feđa Dudić je stigao u Sarajevo, karizmatičini Lalatović je stigao u Borac. Iz tog razloga će biti vrlo interesantno, a nadam se da ćemo što prije imati nove terene i da je to preduslov”, rekao je Mehmedović, a potom se na to nadovezao Ibrulj:

“Sezona će biti jedna od najzanimljivijih, uz dobre, progresivne trenere, činjenica je da će treneri i popraviti kvalitet igre. Istakao bih da previše podcjenjujemo ono što Premijer liga mora dati. Treba puno rada, svih nas da ona dobije šta treba i postane brend. Vjerujem da će i ova sezona pokazati da je liga i zanimljiva, da je kompetetivna i da će nam pokazati da ima kvaliteta kojeg mi potcjenjujemo. Velež je bio u neugodnoj situaciji, puno je promjena i po meni ne treba imati velika očekivanja. Ipak, to je ekipa koja je osvajač Kupa. Ima trenera sa znanjem i kvalitetom i Velež će biti u konkurenciji i borbi za vrh”, rekao je Ibrulj.

Premijera filma je sutra sa početkom od 20 sati i 30 minuta na Federalnoj televiziji, a od 21 sat će u Centru za kulturu u Mostaru biti organizovano javno gledanje.

(N1)