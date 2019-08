Vehid Šehić : Zašto je Izetbegović uopšte potpisao Sporazum koji je donio nove nesporazume i blokade

Politički analitičar Vehid Šehić je za Vijesti.ba komentirao Sporaum trojke potpisan za formiranje vlasti u BiH, a koji se sada već može nazvati propalim.

Jedan od njegovih potpisnika, lider SDA Bakir Izetbegović je već dan nakon Sporazuma izjavio kako je rok koji su potpisnici definiralo prekratak, pa se postavlja pitanje zašto ga je potpisao. Također, Sporazum koji je Izetbegović potpisao, daleko od očiju javnosti i svojih partnera, sve više djeluje kao da se unaprijed znalo da se ne može provesti.



“Ono što je karakteristično je da svi ti sporazumi, nažalost, proizvedu još veće nesporazume, pa se postavlja pitanje šta su se oni uopšte sporazumjeli, jer smo i u ovom slučaju imali slučaj da se već sutradan taj sporazum počeo različito tumačiti”, kaže Šehić i dodaje da se sada postavlja pitanje da li su se sporazumjeli da ponovo imamo nove nesporazume i blokade izvršne i zakonodavne vlasti.



“Javnost i novinari, i svi mi zajedno, možemo samo nagađati o čemu radi i šta se krije iza toga. Pitanje je to za trojicu ljudi koji su postigli Sporazum i došli do nekog jedinstvenog stava. To je zapravo bilo samo da se pokaže javnosti kako vlada neka vrsta dogovora, jer je već sutrašnji dan pokazao da od dogovora nema ništa, jer su svi ostali kod svojih stavova koje smo znali i prije potpisivanja”, kaže on.



Za Šehića nije iznenađujuće što je Sporazum o formiranju Vijeća ministara BiH potpisan izvan institucija ove zemlje.



“Mi dugo vremena živimo u državi u kojoj se politički lideri izvan institucija dogovaraju i potpisuju sporazume, nije ovo prvi put, a onda se takvi sporazumi uvode u institucije države. Sigurno da je nelogično da u pregovorima oko Sporazuma nisu učestvovala sva tri člana Predsjedništva BiH, a mogu razgovarati i tri stranke koje imaju parlamentarnu većinu”, ističe on.



On dodaje kako je to nešto uobičajeno i da ne treba nikog da iznenađuje, jer problem BiH je upravo u tome što se politika vodi izvan insistucija države i Parlamenta BiH. Šehić ističe kako je problem u neodgovornosti, jer već deset mjeseci nemamo formiranu vlast.



“Svi zaboravljamo da još uvijek nisu formirane komisije u PD PS BiH čime je blokiran bilo kakav zakonodavni rad Parlamentarne skupštine BiH, ali nažalost, to je naša realnost i pokazatelj da se više vodi računa o privatnim interesima nego o interesima građana BiH i o tome da već dugo vremena ne ispunjavamo nikakve uslove za pristupanje EU”, smatra naš sagovornik.



Šehić smatra da se nalazimo u pat poziciji jer se ovdje ne vodi računa o dijalogu i kompromisu i da će uvijek neko postavljati neke uslove.



“BiH nije država koja je servis svojim građanima i ovdje se zakoni donose kako bi u prvom redu koristili onima koji vladaju ovom zemljom”, ističe Šehić.



Iako su potpisnici sporazuma Izetbegović i Dodik, predsjednik SDA je odmah nakon potpisivanja sporazuma optužio Dodika da je sklon preko noći promijeniti odluku i pamet, čime je na njega navukao bijes i reakcije opozicije u RS-u.



Uporedo s tim pojavila se i priča da bi u vlast na državnom nivou mogao ući Mirko Šarović sa SDS-om.



“O tome se mnogo govorilo, ali ko poznaje ustavnu strukturu BiH zna da nikakva nova većina, koja bi se napravila a da bi bila funkcionalna, nije moguća. Zaboravlja se na to da bi se u Domu naroda Parlamenta BiH apsolutno sve blokiralo, i imali bi istu situaciju kakvu imamo sada”, istakao je on.

Šehić na kraju ističe kako se ne bi ništa dobilo čak ni kada bi ušao SDS u vlast, jer sve stranke iz RS-a imaju identičan stav po pitanju NATO-a.