Vedrana Rudan : Ako nas ne ubije virus, ono što slijedi sigurno hoće!

Korona ubija. Bill Gates ju je najavio pred pet godina. Bill Gates je jedan od suvlasnika svijeta zajedno sa vlasnikom Amazona Jeffom Bezosom, vlasnikom Alibabe Jack Maom, Warrenom Buffettom i još nekoliko pajdaša.

Piše : Vedrana Rudan (Radan.info)

Kad je frka, ako ne kužiš otkud vjetar puše prati trag novca. Kamo vodi trag novca kad govorimo o koroni? Uskoro će se otkriti cjepivo, Bill je tu doma. Amazon ovih dana lupa neviđenu lovu, vjerojatno i Alibabi cvatu ruže. Čitamo kako ekipa trenutno na burzama “gubi milijarde”. Zaboravljamo da oni odlučuju o dobicima i gubicima. Burze “padaju” ili se “oporavljaju” kad gospodari svijeta to odluče.

Tko će zbog korone najebati? Ako zanemarimo mrtve kojih još nema milijun, već su najebali milijuni živih diljem svijeta. Milijuni koji su ostali bez posla, milijuni koji će ostati bez posla, milijuni koji će uskoro raditi za dvostruko manju lovu od one koju su dobivali prije korone. Bolje biti živ nego krepati od korone?

Je li baš tako? Kakav će to biti “život”? Nakon napada na Blizance preko noći smo saznali da je najveća svjetska prijetnja „demokraciji“ terorizam? Gdje je danas terorizam? Nema ga jer i iznad “terorizma” ima terorizam. To je korona, kao što je pred pet godina rekao naš Bill, virus opasniji od atomskog oružja, dakle i od terorizma.

Generacija C nikad neće živjeti kako smo mi živjeli. Njihovi i naši podaci su spremljeni, gospodari će, da bi mogli zaštiti naše zdravlje, ha, ha, ha, ha, pratiti svaki naš korak. Ali to nije sve. Ljudska i radnička prava neće biti ukinuta, ona već jesu ukinuta. Ukinuto nam je pravo na slobodno kretanje, pravo na istinu, pravo na rad, pravo na normalno školovanje, pravo na zdravlje, osim za manji broj bolesnika koji srećom imaju koronu i leže u nekom šatoru.

Hoćemo li ikad saznati da li se bolesnici od korone ovih dana liječe, znamo da lijeka nema, ili ipak ubijaju? Nikad, nikad neće opet biti isto. Pokazali su nam kako u roku od nekoliko mjeseci mogu zaključati čitav svijet štiteći nas od bolesti o kojoj samo oni sve znaju. Mnogo ljudi na svijetu kuži priču, ne pomaže. Rekli su nam da su “urote zavjere” sulude. Što je s brojkama?

Otkrila na Indexu. Danas umrlih O, slovima: nula. Prijavljeno nezaposlenih 1153, slovima: tisuću i sto pedeset. Gdje je problem? Što će nas ubiti? Ne rade prodavaonice koje bi mogle raditi. Zašto je, primjerice, Bauhaus zatvoren? Ogroman prostor, ogromno parkiralište, ljudi jedva da bi se vidjeli. Možda bi netko kupio kantu farbe ili nešto drugo i radio doma da mu brže prođe vrijeme?

I terase bi se mogle otvoriti. Neka svaka terasa primi manji broj ljudi. Ljudima treba dati da rade i dišu. Što je s građevinarstvom? Radnici bi mogli raditi na zraku, držati razmak, zašto se ne proba? Stalno nam nude isti izbor. Smrt od korone ili smrt od gladi.

Što je s bankama? Imaju love k’o blata. Tisuće mladih ostalo je bez posla. Kako će vratiti stambene i ostale kredite? Lalovac, bivši esdepeovski ministar financija, znam da je zlostavljač, ali odjebima sada to, ima fenomenalnu ideju. ZAMRZNUTI VRAĆANJE SVIH KREDITA NA GODINU DANA! Donijeti ZAKON o tome. To bi užasnutim, mladim ljudima dalo tračak nade.

Plenković ima pred sobom jasan zadatak: spasiti građane od sigurne smrti od gladi. Je li on u stanju učiniti to? Kuži li da mu je to biti ili ne biti? Ako poklekne pred ucjenama bešćutnih banaka narod mu to nikad neće oprostiti, priču o koroni će zaboraviti.

Kad smo već kod nje, zašto ni jedna od posebno pogođenih zemalja svakodnevno ne objavljuje broj umrlih od korone i broj umrlih od “ostalih bolesti”. Nemamo baš nikakav dokaz ni da su svi ti pokojnici koji se bacaju na hrpu skončali baš od korone.

Živimo u strašnom svijetu, vjerujem da smo jednim dijelom za to sami krivi. Ništa ne stavljamo pod upitnik, sve pušimo, ne pružamo otpor. Razveselila me vijest, ako nije laž? Radnicima Amazona dopizdio je robovski rad, Amazon je ovih dana, gle čuda, zaposlio 100.000 ljudi, pa su zaprijetili štrajkom.

Bravo! Da nas je bar više. Naši gospodari, zasad, robota još nema u dovoljnom broju, ne mogu bez nas. Pružimo otpor. Amazonci neka odu u štrajk, a mi Hrvati i Hrvatice zaprijetimo Plenkoviću: ili ćeš staviti moratorij na godinu dana na sve kredite ili ćemo izaći iz kuće i plesati i pjevati danju i noću po ulicama i trgovima, ljubiti se i grliti i sliniti i širiti koronu. I mi konja za trku imamo.

Bolje umrijeti pjevajući nego crkavati od gladi.