Vedran Sršen : ZDF – Očaravajuće plave oči Josipa Broza Tita

Tito je imao „plave oči koje su očaravale, bio je simpatičan i izgledao je dobro“, ustvrdili su novinari njemačke televizije ZDF u dokumentarnoj emisiji „Balkan u plamenu: Jugoslavija – bačva baruta“. Preko te činjenice da je Josip Broz imao predivne plave oči i da je manirom, gestom i ponašanjem bio simpatičan ljudima, ministar vanjskih poslova Hrvatske dr.Gordan Grlić Radman nije mogao preći, vidjevši u tome i optuživši njemačku televizijsku kuću ZDF, ni manje ni više, već za „jugonostalgičarski ton“, te je odlučio upravo na dan najvećeg državnog praznika Jugoslavije 29.11. poslati, uputiti otvoreno pismo televiziji ZDF i objasniti im tko je bio Tito i što je bila Jugoslavija i zašto se raspala u krvi.

Kada pročitate to pismo koje šalje ministar jedne europske zemlje, kada gotovo opipate tendencioznost napisanoga uz nevjerojatnu površnost, dodatno se razočarate i neminovno upitate „pa tko nas vodi?“ Stoga sam i sam odlučio na istu adresu poslati ovo otvoreno pismo, kako bi nadopunio i ispravio ono što je ministar GGR tako površno, bahato i neargumentirano nabacao na papir.

Dr. Thomas BELLUT, intendant Drugog programa njemačke televizije (ZDF)

Dr. Peter FREY, Glavni urednik Drugog programa njemačke televizije (ZDF)

Ploče, 4.12.2019.

OTVORENO PISMO:

Poštovani gosp. Dr. Bellut,

Poštovani gosp. Dr. Frey,

Mnogi u Hrvatskoj, pa tako i ja, smo sa iznenađenjem primili vijest da Vam je ministar vanjskih poslova RH dr. Gordan Grlić Radman uputio pismo našavši zamjerke u prikazanoj dokumentarnoj seriji „Balkan u plamenu: Jugoslavija – bačva baruta“, koja je emitirana na Vašoj televiziji još prošlog ljeta. Potpuno je neshvatljivo da ministar jedne zemlje intervenira manirom „direktive komiteta“, koja podsjeća na neka prošla vremena, u uređivačku politiku televizijske kuće u drugoj državi. To držimo nedopustivim atakom na dosegnute demokratske standarde i pokušajem izigravanja principa slobodnog i nezavisnog novinarstva, te ometanje izvršavanja javne uloge koju mediji imaju u zajednici. Kada jedan hrvatski ministar na takav način komunicira s Vama, možete samo zamisliti stupanj sloboda i nezavisnosti novinara na Hrvatskoj televiziji.

Važno je za istaći da ministar koji je u službi građana RH iznosi kritike na televizijski sadržaj kojeg stanovnici Hrvatske nisu imali prilike vidjeti. Ako si demokrat kakvim se predstavljaš dr. Radman, založi se da emisija bude prikazana na HTV-u, a ne da je skrivaš i očekuješ da ti vjerujemo na slijepo.

U svojem pismu ministar iznosi čitav niz dvojbenih, nategnutih i površnih konstatacija:

„Za veliku dio građana Jugoslavije Tito je bio osoba koja je ulijevala strah, a komunistička diktatura koju je on uspostavio bila je država sustavne nepravde koja je veliki broj ljudi i cijele obitelji obilježila za čitav život“.

Apsolutna je neistina da je „Tito ulijevao strah velikom broju građana Jugoslavije“. Istina je da su neke obitelji zahvaljujući Titu bile obilježene za cijeli život, a jedna od tako obilježenih obitelji je i obitelj ministra Grlić Radman čiji je otac Ante u tom diktatorskom Titovom režimu bio podoban obnašati direktorsku funkciju „Agroproteinke“ Sesvete, koju je uspješno pretvorio iz socijalističkog društvenog vlasništva, vlasništva sviju nas, u obiteljsku privatnu tvrtku Radmanovih, a zahvaljujući dijelom i tome ministar Gordan Radman danas je najbogatiji ministar u vladi RH. Svoje bogatstvo obitelj Radman crpi upravo iz Titova sustava vlasti, društvenog vlasništva i samoupravljanja, koje su „spretno“ radmanizirali. Sramotno je i nediplomatski da je gospodin ministar istovremeno bio u diplomatskoj službi RH i član Nadzornog odbora obiteljske tvrtke, a premda raspolaže tolikim bogatstvom nije propustio uzeti povlašteni kredit od 200.000 DEM u ministarstvu po kamati od 4 % godišnje sredinom 90-tih, kada su drugi građani RH plaćali kamatu od 12% do 18% godišnje. Dok se obitelj Radman tako spretno u ratno vrijeme bogatila, hrvatska mladost je ginula za Domovinu gubeći radna mjesta i živote, a danas dok obitelj Radman uvećava kapitalnu glavnicu kupujući ispod cijene gradsku imovinu u poslovima sa osumnjičenikom Bandićem, mladost ove zemlje opet nestaje bježeći iz korumpiranog carstva gdje obitelji ministara i osumnjičenici trguju narodnim bogatstvom preko leđa obespravljenog i osiromašenog naroda, tražeći put do sreće po europskim zemljama i kod Vas u Njemačkoj.

Sasvim suprotno političkim ličnostima stvarnosti koju živimo, Josip Broz je bio najveći hrvatski i jugoslavenski vladar u povijesti naših naroda. Nikada nitko nije učinio za radnika i seljaka ono što je učinio Tito. Krenuo je od prosvjete otvarajući škole i opismenjavajući narod a seljaka bezemljaša je pretvorio u naprednog poljoprivrednika koji je mogao ne samo živjeti od svoga rada već i nešto spremati na štednju, industrijalizirajući zemlju radnicima je prepustio tvornice na upravljanje, dijele se društveni stanovi, mladi i školovani ne bježe iz zemlje već je izgrađuju, a rast gospodarstva je na razini najviših svjetskih stopa. U vrijeme Josipa Broza SR Hrvatska je među 10 najindustrijaliziranijih zemalja svijeta, u vrijeme Gordana Radmana industrije više i nema. Nula.

Poznato je da su Josipa Broza njegovi suvremenici držali za jednu od najznačajnijih ličnosti 20. stoljeća. Proslavljeni general a kasnije i predsjednik SAD-a Dwight Eisenhower je rekao „Maršal Tito je najveći heroj II. svjetskog rata“, a francuski predsjednik Charles de Gaulle „Tito je legendarni junak“. Uvjeren sam da i kod Vas riječi našeg ministra izazivaju blago kazano podsmijeh, pogotovo kada ih stavite na vagu povijesti kako su Tita vidjeli velikani njegovog vremena, među kojima je svakako i njemački kancelar Willy Brandt koji 1973. godine kaže „Ja predsjednika Tita vidim kao jednu od najmarkantnijih ličnosti 20. st.“

I za ljude dvojbena morala je previše u istom pismu po Titu pljuvati, a kada ti zatreba da bi se branilo Tuđmana, kao što to radi Radman, tada je odjednom Tito dobar i ministar će uskliknuti „Tuđman je bio Titov general“ pa ne može biti šovinist ili nacionalist.

U svom pismu naš ministar rado ističe kako u programu stranke HDZ koju je Tuđman osnovao se „poziva na pozitivna postignuća hrvatske ljevice iz koje je i sam potekao“, a to će kasnije biti ugrađeno i u Ustav RH. No, prešutjet će da je to samo mrtvo slovo na papiru, da se u Hrvatskoj Ustav i zakoni primjenjuju selektivno, prešutjet će da je u Hrvatskoj srušeno 3 tisuće antifašističkih spomenika, a da ulice, trgovi i obale dovijaju nazive po ministrima iz ustaške Vlade.

Interesantno je u pismu Radmanovo viđenje bosansko-hercegovačkih ratnih događanja.

„O ratu u BIH se sažeto može reći sljedeće: bosanski Muslimani, koji su poslije nazvani Bošnjaci, strašno su trpjeli tokom rata u BIH i učinili su velika djela za obranu zemlje, ali bez potpore bosanskih Hrvata i susjedne Hrvatske sigurno ne bi bili uspjeli spasiti BIH od srpsko jugoslavenske agresije“.

Ni riječi o presudi Haškog suda za čelnike Herceg-Bosne koji su osuđeni na 111 godina zatvora, a Sud je nedvojbeno utvrdio da su oni „kreirali sistem deportacija muslimanskog stanovništva s područja Herceg-Bosne što podrazumijeva ubojstva, zlostavljanja, zatočenja, mučenja“. Također je utvrđeno i to da je RH izvršila agresiju na BIH, a potvrđeno je i postojanje udruženog zločinačkog pothvata, u kojem je učestvovalo i političko vodstvo Hrvatske na čelu sa Franjom Tuđmanom.

Prešućivanje presude Haškog suda jasno potvrđuje da Hrvatska ustrajava u politici nepriznavanja presuda Haškog suda, što je više nego sramotno za zemlju članicu Europske Unije koja će od drugih država iz okruženja sutra tražiti upravo priznavanje Haških presuda kao uvjeta napredovanja u pregovorima ka članstvu u EU.

Poštovana gospodo iz ZDF-a.

Pred Vama su sa jedne strane Dwight Eisenhower, Charles de Gaulle, Josip Broz Tito i Willy Brandt.

Pred Vama je sa druge strane Gordan Grlić Radman.

I šta tu više treba reći?

Vedran Sršen (Tačno)