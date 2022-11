Vatreni se opekli na startu Mundijala: Hrvatska i Maroko podijelili bodove

Reprezentacije Hrvatske i Maroka remizirale su u svom prvom meču na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

U okršaju ove dvije selekcije nismo vidjeli golove. Završilo je 0:0, a to je ishod kojim zadovoljniji mogu biti Marokanci, dok je za viceprvake svijeta ovo sigurno kiks.

Od početka utakmice Hrvatska je kontrolisala igru i imala veći posjed lopte, a u 17. minuti su prvi put prijetili ozbiljnije. Ivan Perišić je šutao s distance, a lopta je prošla malo iznad prečke.

Potom su se pritiska oslobodili i Marokanci, koji su kreirali nekoliko dobrih napada, ali bez ozbiljnijih prijetnji po golmana Dominika Livakovića.

Uslijedilo je onda zatišje, a Hrvati su dvije sjajne šanse propustili u sudijskoj nadoknadi prvog dijela. Prvo je Nikola Vlašić promašio jedan zicer, odnosno Bounou mu je odbranio šut, a onda je i Modrić poslao loptu preko gola.

Maroko je prvu pravu priliku imao u 51. minuti. Tada je Noussair Mazraoui šutirao glavom, a Livaković odlično odbranio.

Uzvratila je Hrvatska dva minuta poslije kada je šutirao Dejan Lovren, ali neko od defanzivaca Maroka je zaustavio loptu na putu ka mreži.

U 65. minuti Aschraf Hakimi silovito šutira s 30 metara udaljenosti, a Livaković uspijeva da odbije loptu.

Pokušavala su potom oba selektora nešto promijeniti izmjenama, no one nisu donijele ništa novo. Do kraja je ostalo 0:0, a to je svakako ishod kojim zadovoljniji mogu biti Marokanci.

Svjetsko prvenstvo, 1. kolo:

Grupa F:

Hrvatska – Maroko 0:0

(Kliker.info-SC)