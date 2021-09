Vapaj Bidenove ministrice financija: ‘Iscrpili smo sve mjere, Amerika bi mogla bankrotirati!‘

Prema pisanju The Financial Timesa i The New York Timesa šefica američkog Treasurya (pandan europskim ministrima financija) uputila je vrlo dramatično pismo američkim kongresnicima. Janet L. Yellen tvrdi kako je Treasury iscrpio sve „izvanredne mjere“ za financiranje države te bi od oktobra Sjedinjene Države mogle biti u situaciji da više ne mogu plaćati obaveze.

Tvrdi kako ne mogu procijeniti točno vrijeme kad bi Amerika mogla prestati plaćati obveze tj. bankrotirati (defaultirati), ali je ustvrdila kako brzo istječe vrijeme u kojem se može spriječiti ekonomska katastrofa.

„Jednom kad sve moguće mjere i gotovina ne budu bili dostupni odnosno kada budu potpuno iscrpljeni, Sjedinjene Države Amerike neće moći ispuniti obveze po prvi put u svojoj povijesti“, napisala je Yellen.

Kako bi odgodili bankrot (default), američki Treasury prošli je mjesec suspendirao investicije u Civil Service Retirement and Disability Fund, u Postal Service Retiree Health Benefits Fund i u Govermnet Securities Investment Fund of the Federal Employes Retirement System. Drugim riječima prestali su ulagati u buduće penzije državnih zaposlenika.

Sjedinjene Države financijski su iscrpljene poticajima kojima su sprečavali produbljivanje recesije izazvane pandemijom.

Yellen je također izjavila kako bi default (bankrot) mogao izazvati „nepopravljivu štetu“ ekonomiji Sjedinjenih Država i globalnim financijskim tržištima u povijesti. Tvrdi kako i samo vremensko približavanje toj mogućnosti čini ogromnu štetu.

Ukratko; izabrani predstavnici u Kongresu primili su jedno od najdramatičnijih pisama američkih fiskalnih vlasti koje bi se moglo nazvati vapajem.

(Kliker.info-Jutarnji list)