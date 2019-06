Vanredno stanje još na čekanju : Zbog migrantske krize uvode se restrikcije kretanja u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši

Na današnjem sastanku predstavnika kantonalne vlasti, lokalnih zajednica, policije i Međunarodne organizacije za migracije najavljeno je uvođenje kućnog reda u privremenim migrantskim centrima na području Unsko-sanskog kantona (USK), odnosno regulacija kretanja migranata i izbjeglica u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši.

„Razlog za ovaj postupak je narušena sigurnosna situacija u kantonu, a to ćemo uraditi u saradnji s IOM-om i UNHCR-om. Angažovat ćemo sve raspoložive policijske službenike, a ako bude potrebe tražit ćemo pomoć i od drugih policijskih agencija. Od njih ćemo tražiti pomoć i u smislu zaustavljanja ogromnog pritiska migranata i izbjeglica na ovaj dio BiH“, rekao je policijski komesar Mujo Koričić.



Fena javlja da je istaknuto da neće biti proglašeno vanredno stanje, ali da će se odmah krenuti s realizacijom još nekoliko mjera radi poboljšanja sigurnosne i zdravstvene situacije u kantonu.



Pokušat će se naći rješenje i za procesuiranje prijestupnika koje je nemoguće identifikovati, naročito zbog sve češćih i brutalnijih međusobnih fizičkih sukoba u Bihaću i Velikoj Kladuši.



„Migrante koji trenutno nemaju smještaj kroz nekoliko dana transportovat ćemo na lokaciju Vučjak, koja će uskoro biti pripremljena. Već krećemo s pripremom medicinskih timova, radi osiguranja zdravstvene pomoći na novoj lokaciji, dok će gradska i kantonalna organizacija Crvenog križa obezbijediti neophodni minimum životnih uvjeta. Na taj način krećemo s izmještanjem migranata i izbjeglica iz središta grada. Rigorozno ćemo pojačati kontrolu i kažnjavanje naših građana koji iznajmljuju privatne stambene prostore osobama bez dokumenata“, ustvrdio je premijer USK Mustafa Ružnić.



Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić naglasio je da Evropska unija ne podržava izbor nove lokacije, međutim da se mora hitno djelovati, pa čak i u slučaju da to bude samo privremeno rješenje.



„Oni ne podržavaju izbor Vučjaka, vjerovatno zbog blizine granice s Republikom Hrvatskom. Međutim, mi moramo nešto uraditi jer ne možemo dopustiti da migranti zauzimaju javne površine u centru grada. Posljednji incidenti nisu nimalo naivni i ja prvenstveno moram misliti na svaki aspekt sigurnosti građana Bihaća. Možda ćemo zbog ove odluke imati negativnu reakciju mještana okolnih naselja, što također razumijem. Dosada smo svi uvjerili da je uzaludno tražiti pomoć od političkih lidera ove države, pa poduzimamo sve ono što je u okvrima naših nadležnosti“, dodao je Fazlić.



Potvrđena je i informacija da je većina od registrovanih migranata u BiH stigla na područje Bihaća i Velike Kladuše.



„Više od devet hiljada registrovanih migranata je od januara ušlo u BiH. Skoro svima je cilj dolazak u Bihać ili Veliku Kladušu,jer trenutno to smatraju najpovoljnijom putnom rutom za zemlje zapadne Evrope. Ovo je ozbiljan problem i neće tako brzo nestati, pa je zaista krajnje vrijeme za neka konkretna strateška rješenja Vijeća ministara BiH. Moram istaći velike napore kantonalne i lokalnih vlasti, a posebno ovdašnje policije i vatrogasaca. Pitanje je kakvu bismo situaciju imali, da nema njihovog maksimalnog angažmana“, riječi su šefa Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH Petera van der Auweararta.



Na sastanku je ponovljen apel nadležnim državnim institucijama i kada je u pitanju transport osoba bez dokumenata kroz Bosnu i Hercegovinu, naročito Talgo vozom Željeznica Federacije BiH kojim je samo u ovoj godini u Bihać stiglo oko 10 hiljada migranata i izbjeglica.