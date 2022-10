Vanredno obraćanje visokog predstavnika Schmidta : “Političari se moraju aktivirati kako bi svi imali jednaka prava”

Uoči najavljenog protesta ispred zgrade OHR-a, visoki predstavnik Christian Schmidt obratio se medijima. Schmidt je počeo svoje obraćanje iskazavši razočarenje što odluke koje je on donosio nisu donijeli bh. političari u okvirima Parlamenta BiH. “BiH nije riješila pitanje državne imovine, ona je pod zabranom raspolaganja 17 godina, i očekuje se da Parlamenta BiH konačno usvoji zakon o državnoj imovini.”

Ali ja nisam ovdje da budem razočaran, ovdje sam da radim. Parlament BiH treba konačno usvojiti zakon o državnoj imovini. Da budem jasan, ovo nije neki posao koji se radi iza kulisa kako neki nastoje to imputirati. Radi se o tome da političari končano moraju da se pokrenu i da rade svoj posao. Radit ćemo na fer, održivim i prihvatljivim rješenjima, ništa manje ni više”, kazao je Schmidt. Visoki predstavnik se osvrnuo i na kritike vezane za odluke koje je donio 2. oktobra.

“Odluke su morale biti donesene, o njima se moralo govoriti detaljno. Rekao bih da sam bio nezadovoljan razvojem, bilo bi bolje da su se domaći političari anagažirali kako bi ovu zemlju aktivirali. Tu se nije radilo o tome da li bi se o tome govorilo u Neumu ili Sarajevu ili Jahorini. Moram reći da su svi rezultati bili nula. Nije bilo ni spremnosti o prvom koraku, finansiranja izbora, umjesto toga sam morao intervenirati da se izbori uopće održe. Za one koji imaju loše pamćenje, ja sam dužan da ih podsjetim da sam se ja morao pobrinuti da se sve ovo što je doneseno omogući”, kazao je Schmidt i dodao da evropski standardi moraju postati norma, a ljudska prava u BiH moraju biti zagarantovana.

“Ne upućujem ovu poruku političarima već svim pojedincima u ovoj zemlji. Želim da se obratim onima koij žive i rade u ovoj zemlji. Veliki dio njih je preživio napade u ovoj zemlji i nemaju povjerenje u budućnost. Neki od njih su iskazali očaj da se stvari ne odvijaju kako su zamislili. Dopustite mi da podržim ova ljude, da iskažem skromnu podršku. Govorimo o individualnoj diskriminaciji. Ovo nije o etničkim strukturama, o ovom ili onom klubu. Diskriminacija se ne dešava samo zbog toga da se prave razlike da li je neko Bošnjak, Hrvat ili Srbin ili Ostali ili prosto ljudsko biće. Svi građani u BiH imaju priliku da se suprotstavimo svim takvim vrstama diskriminacije, svi građani imaju ista prava i ja ću u nastavku svog rada pobrinuti se da će to bude osigurano”, rekao je Schmidt i nastavio.

“Šta se odvija sada nakon što se odluke upute parlamentima. Tu je potrebno pobrinuti se za sva prava i odluka Sejdić Finci, Zonić i ostali. Ja sam se pobrinuo za funkcionisanje, nove sudije Ustavnog suda su nakon tri godine imenovane, i ja ću ohrabrivati da političari na svoju listu zadataka stave i stvake da se ne žale već da postupaju. Samo jedna kratka opaska, iznenađen sam što nisam mnogo toga čuo, nisam napravio revoluciju, a vjerujte da sam imao mnogo ideja, ali sam morao poštovati ustav ove zemlje i šta se treba uraditi. Implementirao sam opciju da ljudi bez obzira kojoj etničkoj grupi pripadali, mogu podnijeti inicijativu da se obrate parlamentu. Dobio sam razne komentare kao: da, ali zašto niste uradili to za RS ili BiH. Mislim da moramo raditi i na tome, ali u tom trenutlku sam gledao funkcionalnost FBiH. Moj je recept da svi građani učesvuju, i kako se može reći nekad se govori previše jedno protiv drugog umjesto jedno s drugim. Već imam ozbiljne razgovore ,ali ne one koje se ne započinju u palačama, nego komuniciram s mladim ljudima i vrlo sam ohrabren da je ovo pravi način djelovanja. Nastavit ću sa jednom filozofskom rečenicom od Jaspersa a ona glasi: Da bi donijeli slobodu čovječanstvu, to podrazumijeva da ljudi uzajamno razgovaraju”, zaključio je na kraju Schmidt.

