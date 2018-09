Vanredno obraćanje javnosti predsjednika Srbije : Potezima Prištine napadnut mir. Ko još ide na kafu sa 120 dugih cijevi?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je današnjim potezima Prištine i ulaskom specijalnih jedinica na sjever Kosova ugrožen i napadnut mir, ali je pozvao Srbe da budu mirni i da se Srbi iz Zubinog potoka povuku sa barikada.

“Pokušano je da se od Srbije dobije odgovor koji bi mogli da iskoriste zajedno sa jednim dijelom međunarodne zajednice za dalju satanizaciju naše zemlje”, rekao je Vučić večeras na konferenciji za novinare u Beogradu.On je pozvao Srbe da budu mirni, i zamolio stanovnike Zubinog potoka da napuste barikade.

“Molim ih da i u buduće uvijek pitaju svoju državu Srbiju, da razgovaraju sa nama i da se ponašamo dostojanstveno, ozbiljno i odgovorno”, rekao je Vučić.

On je dodao da je albanska strana prekršila više sporazuma – Briselski sporazum, Sporazum o slobodi kretanja, Rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Vojno-tehnički sporazum.

Vučić je kazao da će rukovodstvo Srbije morati na neki način da razgovara sa albanskom stranom.

“Mi ćemo neku formu razgovora imati i u budućnosti, jer i sa ovakvim provokatorima moramo da razgovaramo. U kojoj formi ostavite to rukovodstvu u Srbiji”, rekao je Vučić.

On je rekao da reakciju Evropske unije ne bi komentarisao i pitao od čega da se srpska strana uzdrži, ako je već EU pozvala na uzdržanost obje strane.

“Od čega da se uzdržimo? Šta smo to uradili? Otvorio sam fabriku u Nišu. Jel to bio grijeh Srbije? Šta smo to uradili Albancima bilo gdje? Čime smo ih natjerali da dođu da gaze sve sporazume koje smo napravili? Od čega više da se uzdržimo? Ili bi trebalo vi da se uzdržite makar od licemjerja ako možete”, rekao je Vučić.

On je dodao da je danas razgovarao sa generalnim sekretarom NATO Jansom Stoltenbergom i da su se “javljali Amerikanci”.

“Ove ostale nismo mogli da dobijemo, jer mi u međuvremenu moramo da se uzdržimo”, rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima na jezero Gazivode došlo je između 110 i 130 pripadnika tri različite specijalne jedinice policije Kosova, svi su bili Albanci, a bilo je najmanje 12 snajperista na brdima oko jezera Gazivode, i kako je dodao niko nije kontaktirao regionalnog komandira za Sjever, koji je Srbin.

“Oni nemaju šta da traže na sjeveru Kosova i Metohije sa dugim cijevima. Srbi ni na koji način nisu bili obaviješteni, svih 110-130 pripadnika bili su albanske nacionalnosti i nisu imali veze sa regionalnom komandom koju vodi lice srpske nacionalnosti”, rekao je Vučić.

On je rekao da ne vjeruje da je neko iz ličnih političkih interesa spreman da rizikuje mir između dva naroda, da ne vjeruje da postoji “takva budala na svijetu” i prokomentarisao da su i albanski i pojedini srpski mediji odlazak predsjednika Kosova Hašima Tačija na Gazivode predstavili kao “odlazak na kafu”.

“Ko još ide na kafu sa 120 dugih cijevi? Skupa ta kafa”, rekao je Vučić.

On je rekao i da ga mnogi pitaju zbog čega nije htio da se sastane sa Tačijem u Briselu i zašto nije išao na generalnu skupštinu UN u Njujorku, i ponovio da je njegovo pitanje: “O čemu da razgovaramo”.

(Kliker.info-Beta)