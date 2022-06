 Vanredno obraćanje Christiana Schmidta : BiH je zemlja neiskorištenih mogućnosti, mladi masovno odlaze￼

Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt kazao je danas da oni koji žele voditi zemlju naprijed moraju preuzeti odovornost za odluke, dodajući da je sada odlučujući put ka Evropskoj uniji koji je posebno važan. On se medijima obratio nakon današnje sjednice Vijeća za implementaciju mira (PIC), naglašavajući da ljudima treba sigurnost jer je upravo ona ugrožena napadom Rusije na Ukrajinu te se sada ne zna kakav će biti razvoj u budućnosti.

“Zato je sada međunarodna zajednica ne samo spremna, nego i zna da mora dati važan doprinos u Bosni i Hercegovini da građanima pruži sigurnost i poruči da morate i možete u vlastitoj zemlji ekonomski i socijalno imati budućnost”, poručio je Schmidt. Osvrnuo se na brojne komentare u BiH i izvan nje kada je u pitanju održavanje izbora i odluka koju je jučer nametnuo, kazavši da je iznenađen njima te da nikada nije takvo nešto doživio da se diskusija vodi o tome da li će se održati izbori koji su pravo građana.

“Zato međunarodna zajednica ima obavezu da osigura da se održavaju izbori. Od januara su slali zajednička pisma Vijeću ministara BiH uz molbu da se konačno pobrinu da se osiguraju sredstva za finansiranje izbora i sve je dugo trajalo i nije se ispoštovao ni zakonski rok za to”, kazao je visoki predstavnik.

Podsjetio je da je u ponedjeljak Vijeće ministara BiH nakon niza trzavica odlučilo osigurati sredstva za izbore, ali ne u okviru koji je Centralna izborna komisija (CIK), nadležna za provođenje izbora, zatražila. “To nije trebala ni biti tema o kojoj se razgovara nego se to mora učiniti i zato je bilo vrijeme da se nešto učini”, dodao je Schmidt, najavljujući da će međunarodna zajednica nastaviti koristiti instrumente na raspolaganju kako slučajevi korupcije i neodgovornog ponašanje ne bi prošli neprimjećeno.

“Jednostrane odluke neće biti prihvaćene. U RS idu malo racionalnijim pravcem i ta glupa ideja da se osnuje vlastiti Agencija za lijekove ili vlastiti VSTV tako nešto sigurno ne bi ostalo. Ja mogu biti i neprijatan i to u smilsu za građane i građanke ipak mogu reći da me smiruje da vidim taj pozitivni pomak u Banja Luci i da se određene stvari dešavaju i da nije baš nešto što će ostati u udžbenicima historije i nešto što govore određeni zastupnici NSRS-a. Masovni odlazak ljudi je postao tako masovan, ako vam godišnje samo jedan posto ljudi odlazi, najčešće oih koji su mladi i obrazovani koji su potrebni ovoj državi onda se to ne smije dopustiti. Ljudi ovdje trebaju dobiti dobar posao. Ovdje kažu možeš dobiti posao, ali hajde potpiši člansku, to je jedan vid korupcije kojem se mora stati u kraj”, kazao je Schmidt.

“Potvrdili smo također da imamo državnu krizu, BiH je zemlja koja ne koristi sve svoje mogućnosti, ljude koje teško žive, a koji s obrazovani, to treba mijenjati. Ne trebamo tugovati za propuštenim prilikama iz prošlosti i treba koristiti ono što nam nudi sadašnjost. Suradnja sa EU i sa SAD je jako dobra i da vioski prefdstavnik imaju dobar vjetar u leđa. I siguran sam da će ta saradnja biti i nastavljena”, kazao je Schmidt.

“Iimamo pitanje nediskriminacije konstituirajućih zakona, izborni zakon mijenjati dok traju izbori to ne treba, ali bi svakako trebalo razgovarati o tim pitanjima. Međunarodna zajednica me još jednom zamolila da to realiziram i da će podržavati moje odluke, ali one mogu biti samo krajnje sredstvo, ta će pitanja igrati određenu ulogu. Mi moramo riješiti blokadu u Federaciji BiH, u cijeloj BiH. O tome ćemo diskutovati i o tome će se govoriti. Provedbe će biti veoma komplicirane ali u svakom slučaju Parlament je taj ko je po tom pitanju nadležan, ali ja se uzdam i u evropske integracije. O pregovorima koji su vođeni u Neumu, paket transparentnosti, ko su ti koji su odgovorni u BiH kada i susjedne države vrlo konstruktivno učestvuju po tom pitanju. Lako je davati obećanja kada sami ne donosite odluku”, smatra Schmidt.

“Pravo građana i građanki su izbori. Ako posmatramo butmirski, aprilski paket uvijek su se postavljala ista pitanja, mora se onda razmisliti kako pronaći te odgovore. Na kraju krajeva sve je bolje osim onoga što uključuje i djelovanje visokog predstavnika”, kazao je Schmidt i dodao kako postoji recept u politci. “Ova čaša vode je dopola puna, u BiH mnogi političari bi rekli prazna je nema ništa u njoj, a drugi bi se složili. Politika se sastoji od umjetnosti sklapanja kompromisa, čini mi se da neki ljudi misle da će ih ljudi smatrati kao pobjednike ako ova voda kipti, to može samo na nebu, ali ne i na zemlji. Pitanja koja još nisu usvojena, a mogla su biti su Zakon o sprečavanju sukoba interesa i pitanja koja se tiču pravosuđa i njegove nezavisnosti i zakon od državnom vlasništvu. To su teme o kojima se mogu donijeti odluku. Čini mi se da ljudi misle da se svijet vrti oko Sarajeva, ali to jednostavno nije istina. Te se stvari sve mogu uraditi one su dostižne”, rekao je visoki predstavnik.

(Kliker.info-FTV)