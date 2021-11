Valentin Inzko : Situacija u BiH nikada nije bila ovako dramatična

Stanje u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo tako dramatično kao sada, zbog secesionističkih prijetnji lidera Srba Milorada Dodika, rekao je u intervjuu za bečki list Presse bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko.

Odgovarao je i na pitanje novinara o izjavi novog visokog predstavnika Christiana Schmidta, koji je upozorio Vijeće sigurnosti UN-a da se Bosna i Hercegovina može raspasti.

“U potpunosti dijelim ocjenu Christiana Schmidta. Opisao je trend, ako se ovako nastavi, moglo bi doći do toga. To bi također moglo potkopati Dejtonski sporazum, kojim je uspostavljen mirovni poredak u Bosni i Hercegovini 1995. godine”, kaže on.

“Ljudi iz Bosne me zovu i pitaju da li će biti rata i da li treba da se isele”, kazao je austrijski diplomata koji je 12 godina bio na mjestu visokog predstavnika, te da on “umiruje svoje poznanike izjavama američkog izaslanika za Balkan Gabriela Escobara, koji je prilikom posjete Sarajevu, rekao da neće biti rata.”

Dodaje da postoji pojačano interesovanje SAD za BiH, ali i podsjeća na to da je Dodik, kako kaže, već i preduzeo konkretne korake, poput istupanja iz Agencije za lijekove BiH i skreće pažnju da on želi da stvori svoju vojsku.

Osnivanje zajedničkih Oružanih snaga BiH, kaže Inzko, možda je najveće dostignuće međunarodne zajednice u BiH.

“Dodik svojim najavama želi da skrene pažnju sa činjenice da ne može prikazati nikakve uspjehe”, naglasio je, ukazujući da će u RS biti održani izbori naredne godine.

Negiranje genocida

Inzko je u intervjuu za Presse govorio o zakonu o kažnjavanju negiranja genocida u Srebrenici koji je nametnuo neposrednu prije napuštanja funkcije visokog predstavnika.

“U Austriji imamo zakon koji zabranjuje veličanje nacizma. Negiranje holokausta se kažnjava.”

Inzko je dodao da je došlo do eskalacije veličanja ratnih zločinaca i negiranja genocida i da je zakonom poduzeo moralnu i civilizacijsku mjeru, ali i sproveo smjernice EU iz 2008. godine. Kazao je i da taj zakon nije usmjeren protiv Srba.

“Ne postoje loši narodi. Građani u Bosni, bili Bošnjaci, Srbi ili Hrvati, su dobri, miroljubivi ljudi, spremni uvijek da pomognu”, kazao je on.

Inzko u intervjuu navodi i da se protiv funkcije visokog predstavnika ne bore samo Srbi u BiH, već i Rusija, i dodaje da je uvjeren da međunarodna zajednica i dalje ima svoju ulogu u BiH i da je njeno prisustvo izuzetno korisno.

Istakao je uz to da on želi “robustniju fazu međunarodne zajednice” i požalio se što EU nije u potpunosti zauzela, kako kaže, “ulogu lokomotive u zemljama regije”.

(Kliker.info-AJB)