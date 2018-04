Valentin Inzko odgovorio Matviyenko: Međunarodni sudovi jasno rekli svoje o ratu u BiH

Inzko je podsjetio da su uslovi za ukidanje OHR-a definisani u vrijeme njegovog prethodnika Miroslava Lajčaka i da su poznati nazivom “Program 5+2”.

“To se odnosi na sređivanje državne imovine, vojne imovine, fiskalnu stabilnost, pravnu državu… Jedan od dva uslova je i pozitivna procjena političke situacije. Dakle, za vrijeme tadašnjeg visokog predstavnika Lajčaka uslovi su definisani, nisu se mijenjali, te su i dalje na snazi”, istakao je Inzko.

On je takođe ukazao na činjenicu da je Rusija članica Savjeta za implementaciju mira (PIC), dodavši da “ukoliko želi nešto napraviti, tamo može pokrenuti postupak”.

“U principu, Rusija je uvijek kod naših rezolucija, odnosno kod PIC-ovih komunikea, te u Savjetu bezbjednosti, podržavala teritorijalni integritet i suverenitet BiH”, dodao je Inzko.

Tvrdnje visoke ruske zvaničnice da OHR ponižava narode u BiH, visoki predstavnik nije želio detaljno komentarisati.

“Samo bih rekao da je Njemačka 45 godina imala ograničen suverenitet do 1990. godine, pa je bila osnivač EU. Ona je bila u Savjetu bezbjednosti UN-a. U mojoj državi, Austriji, takođe su deset godina bile savezničke snage. Kad sam bio mali, viđao sam engleske vojnike. Oni su nam pomogli. Mislim da to nije poniženje, odnosno da je međunarodno prisustvo dosta puta korisno i potrebno. Podsjetimo se na ninberške procese u Njemačkoj. Njemačka 1945. i 1946. godine ne bi imala snage da to učini sama. Dakle, prisustvo savezničkih snaga bilo je pozitivno. Na kraju krajeva, na Kipru već 50 godina imamo snage UN-a. To nije nikakvo poniženje, naprosto, mnogo je mirovnih misija u svijetu”, obrazložio je Inzko u razgovoru za Vijesti.ba.

Kako je kazao, cilj međunarodnih predstavnika u BiH jeste da međunarodnog prisustva u ovoj državi bude sve manje, te da se međunarodna prisutnost mijenja u partnerstvo i prijateljstvo.

Budući da je PIC naveo kao jasnu adresu u okviru koje Rusija može iznijeti svoje stavove, visokog predstavnika pitali smo smatrali li drskim istup predsjednice Vijeća Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije u Parlamentu BiH.

“To morate pitati lokalne političare, pogotovo Halida Genjca. Ne bih to komentarisao. Ruska zvaničnica govorila je u Domu naroda Parlamenta BiH predstavnicima BiH. Oni treba da se očituju. Ja tamo nisam bio pozvan”, odgovorio je Inzko.

Oštru polemiku javnosti izazvala je i konstatacija Valentine Matviyenko kako se u BiH vodio “civilni rat”.

“Ne bih htio komentarisati tu izjavu. Postoje međunarodni sudovi koji su, po pitanju toga da li je u BiH bio građanski rat ili ne, u više navrata rekli svoje. Rekli su to jasno i nedvosmisleno”, poručio je visoki predstavnik u BiH u ekskluzivnom razgovoru za Vijesti.ba.

