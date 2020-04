Valentin Inzko odgovorio Dodiku : Nerazumljiv pristup RS, entitet zavisi od međunarodne pomoći

Valentin Inzko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini reagovao je na izjavu Milorada Dodika, rekavši da su i predstavnici Republike Srpske bili pozvani na sastanak Upravnog odbora PIC-a i drugih međunarodnih institucija, inicijalno su pristali – ali su se kasnije odlučili za drugačiji pristup i da to nikome nije razumljivo.

OHR je prije svega izrazio zahvalnost premijeru Federacije BiH, Fadilu Novaliću, na prisustvu i konstruktivnom učešću u zajedničkom sastanku Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira i međunarodnih organizacija u BiH.

“Na ovom redovnom sastanku, održanom prošle sedmice, a u skladu sa koordinirajućom ulogom visokog predstavnika u skladu sa Dejtonskim sporazumom, kojem je prisustvovalo više od pedeset predstavnika ambasada i međunarodnih organizacija, premijer FBiH Novalić je predstavio sveobuhvatne mjere koje je ovaj entitet preduzeo. Njegovo prisustvo na ovom sastanku izuzetno je cijenjeno od međunarodne zajednice. Nažalost, iako su prvobitno potvrdili učešće na sastanku, predstavnici RS su se odlučili za drugačiji pristup, što nikom nije razumljivo budući da entitet zavisi od međunarodne pomoći. Pogotovo u ovakvom trenutku, solidarnost i saradnja su potrebni više nego ikad. Građani Bosne i Hercegovine nisu sami. Bolja vremena će doći i srešćemo se opet”, poruka je Valentina Inzka.

Podsjećamo, Dodik je na RTRS-u uputio žestoke riječi na adresu Inzka i OHR-a.

“Nije sada vrijeme za politička trvenja, ali Bosna i Hercegovina ostaje neuspješna. Ona ostaje kao zemlja koja ne može da izgradi ništa. Pogrešno misle neki ambasadori koji govore – evo, vidite kako sve funkcioniše. Šta funkcioniše? To što on mora da opravda svoju platu, to ne znači ništa. Ili što OHR organizuje zbog korona virusa skupove po Sarajevu. Šta OHR ima sa korona virusom? Zašto oni pokušavaju da se zadrže tu? I pozivaju sve, prave neku pompeznu konferenciju, sastanak, oni će nešto uardti, a svih ovih mjesec dana su se sakrili i nigdje ih nije bilo. Nisu trebali ni da budu. Onda iz ko zna kojeg razloga i ovi ostali stranci – eto, idemo u OHR na sastanak”, rekao je Dodik, dodavši:

“Šta ćete vi na sastanku sa OHR-om? Da li je korona virus dejtonsko pitanje? Gdje je bio Inzko mjesec dana? Gdje je bio? Sakrio se, naravno. Nigdje ga nije bilo. I nije ni trebao da bude. (…) Kakva međunarodna pomoć? Principijelno, OHR nema ništa s tim. To je osnovno pitanje – nigdje ne piše u Dejtonskom sporazumu da je OHR zadužen za korona virus. I zašto se vi bavite tim pitanjem? Bosna i Hercegovina je okupirana zemlja od strane ovih stranaca i nema nikakvog suvereniteta.”

(Kliker.info-N1)