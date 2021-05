Valentin Inzko o svom nasljedniku : Očekujem da PIC naredne sedmice potvrdi novog visokog predstavnika u BiH

Valentin Inzko, visoki predstavnik u BiH, kazao je kako na sjednici PIC-a naredne sedmice očekuje konačno imenovanje novog visokog predstavnika u BiH. Istakao je kako ni on sam nije zadovoljan, jer se moglo i više uraditi, ali politika Međunarodne zajednice je u trenutku njegovog imenovanja bila takva da se odgovornost prebaci na domaće političare. Inzko je poručio kako je stabilnost u BiH ključna te da će novi visoki predstavnik raditi sistematično i da već ima određene prijedloge.

“Brže će te dobiti visokog predstavnika nego izborni zakon. Ali je oboje bitno. Kad je riječ o gospodinu Schmidta mog vjerovatnog nasljednika mislim da će odluka pasti već slijedećih dana, PIC će o tome raspravljati i Schmidt ima ogromne šanse budući da ga podržavaju sve zemlje PIC-a, osim jedne”, kazao je Inzko za Otvoreni studio Federalnog radija.

Kazao je kako se nada da će Schmidt dobiti podršku Rusije, jer su i njemu svojevremeno dali podršku.

“Ja sam spreman da dođe novi visoki predstavnik i ja to pozdravljam i ja sam to tražio. Bio sam dvanaest puta u Njemačkoj, par puta u Parlamentu, četiri puta u kabinetu kod Angele Merkel i uvijek sam isto rekao: Molim Vas da se više angažujete i molim Vas da ne zaboravite da ima 20 vojnika iz Čilea u Sarajevu, a nema nijedan Nijemac i to nije normalno. To navodim samo kao primjer, jer je važno da se evropske sile angažiraju i to se sada desilo i zato mi je drago. Ljudi kažu Inzko sarađuje sa nasljednikom. Ne samo da sarađujem ja to pozdravljam”, kazao je Inzko.

Dodao i da je Angela Merkel u svojoj izjavi kazala nešto što mu se jako sviđa, a rekla je da želi da se vrati BiH na međunarodni dnevni red, jer je sigurnost na Balkanu i sigurnost Evrope.

“Zamrznute konflikte treba rješavati. Situaciju u BiH svi znamo, to je nesavršen mir i za neke još postoje ratni ciljevi pogotovo u RS. Moramo biti zahvalni Miloradu Dodiku, on to ne krije pa nam je savršeno jasno. Pa on tako želi mirni razvod. Mada niti će biti mirno niti će biti razvoda. To je jasno, a na situaciju u državi možete da gledate i negativno i pozitivno, ipak ima novih fabrika, ljudi ipak investiraju, traži se radna snaga, kada idete u Tešanj nema nezaposlenih. U Doboju je situacija jako dobra. Gradačac, Gračanica. To je dobro. Ono što nije dobro je vlast koja sporo funkcionira, HNK nema novu Vladu, Federacija nema Vladu i neke stvari se usporavaju i danas kad sam pročitao neke podatke bio sam šokiran da je BiH druga u svijetu mrtvih od COVID-a. Krivi su političari i državna vlast prevashodno, jer se nije pobrinula za vakcine”, smatra Inzko.

(Kliker.info-Raport)