Valentin Inzko najavio robustan pristup međunarodne zajednice : “Stranci su pogriješili u BiH, slijedi ‘treća faza'”

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko kazao je za BiH izdanje N1 televizije da je međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini napravila grešku jer je “uzde prerano predala domaćim političarima”.

Podsjetio je da je desetak godina nakon okončanja rata u BiH, međunarodna zajednica bila robusno zastupljena i da je učinjeno mnogo toga dobrog. Poručio je da i se nada ulasku u “treću fazu”, jer osjeća novo raspoloženje nekih evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država spram Bosne i Hercegovine.

“Ja mislim da je međunarodna zajednica napravila jednu grešku – deset godina po Dejtonu, da je uzde prebrzo predala domaćim političarima. Prvih deset godina je međunarodna zajednica bila robusno predstavljena. Tu se uradilo puno dobrih stvari. I jedna od najjačih valuta na Balkanu i Evropi je marka. Iz tri ministarstva je napravljeno devet ministarstva i onda je međunarodna zajednica predala uzde domaćim političarima. Ja mislim malo prebrzo. Morala je ta predaja biti s malo više monitoringa. Ja se nadam da stranci ponovo preuzimaju uzde”, kazao je Inzko.

“Vrata se otvaraju s dolaskom predsjednika Bidena. On zna tu regiju, pamti se i njegov govor u Senatu kada se BiH nije smjela braniti. Osjećam jedno novo raspoloženje i spremnost nekih evropskih zemalja: je li to Nizozemska, Francuska i pogotovo Njemačka, da zajedno s Amerikom otvori novo poglavlje. Ja to nazivam treća faza, prva je međunarodna snaga, druga domaća odgovornost, a ovo je treća. Treba koristiti elemente prve faze. Treba neke stvari opet koristiti koje smo koristili tada u korist građana, neko vrijeme, i onda se polako povući, ali ne preko noći. Ja sam za korištenje bonskih ovlasti, ali ne svaki dan”, poručio je Inzko.

Potom je ponovio da je vlastima u entitetu Republika Srpska dao rok od šest mjeseci da skinu ploču s imenom osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića s prostorija Studentskog centra. “Mislim da bi EU i SAD mogle napraviti zajednički plan nove misije, i da onda zajedno krenu i da taj pristup opet bude robustan. Da se daju i rokovi, neprihvatljivo je da nitko nije dao rok za osnivanje EUROPOL-a u BiH”, kazao je Inzko.

(Kliker.info-Nacional)

