Uzdrmani predsjednik : Advokatski tim Milorada Dodika od Tužilaštvu BiH zatražio odgodu saslušanje !

Advokatski tim Milorada Dodika od Tužilaštvu BiH zatražio je da se odgodi saslušanje predsjednika RS, na koje je pozvan zbog organizovanja referenduma o Danu Republike, saznaju “Nezavisne”. Advokat Goran Bubić kazao je da je odgoda zatražena iz poznatih razloga koje je Dodik već iznio u javnost. Dodao je da ni njima odgovor iz Tužilaštva na ovaj zahtjev nije poznat.

“Ne znam šta će dalje uraditi Tužilaštvo”, rekao je Bubić “Nezavisnim”. Iz Tužilaštva BiH odbili su juče da otkriju kakav će njihov odgovor biti na ovaj zahtjev. Komentar nisu imali ni na zahtjev za odgodu saslušanja, a ni na najavljene proteste 3. oktobra ispred ove institucije. Dodik je juče nakon sjednica Predsjedništva i Glavnog odbora SNSD-a ponovio da će se na poziv Tužilaštva BiH odazvati, ali da ne želi ići u Sarajevo, i izrazio je spremnost da se obrati putem video-linka ili s bilo koje lokacije u RS. I na ovo su iz Tužilaštva bili bez komentara.

On je rekao da su odlučni da 9. januar zadrže kao praznik RS u skladu sa, kako je rekao, suverenom voljom naroda izraženom na referendumu. Indirektno je stavio do znanja da će u budućnosti biti još referenduma koji bi bili organizovani na elektronski način.

Predviđeno je i ažuriranje i formiranje biračkog spiska u institucijama RS, a ne u CIK-u, a mogli bi se izjašnjavati oni građani koji imaju prebivalište i boravište u RS do šest mjeseci prije organizovanja referenduma. Rekao je da će uskoro RS podnijeti apelaciju Ustavnom Sudu BiH oko svih zakona usvojenih u FBiH zbog činjenice da Dom naroda Federacije nije popunjen na ustavan način sa Srbima, te je najavio i apelaciju o 1. martu, kao Danu državnosti BiH.

“Ovo što je uradio Bakir Izetbegović će mu se obiti kao bumerang o glavu”, poručio je Dodik i dodao da je tokom pregovaranja o mehanizmu koordinacije od Izetbegovića RS dobila ustupke kakve nije mogla ni sanjati. Dodik je pojasnio da se ustupci odnose na činjenicu da bez predstavnika Vlade RS nijedna odluka u sklopu mehanizma neće moći biti donesena. Dodao je da će uskoro biti usvojen pravilnik koji će definisati ko je nadležan da predstavlja RS na pregovorima i razgovorima.

U međuvremenu, MUP Kantona Sarajevo odbio je zahtjev Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila RS za odobrenje održavanja protesta pred zgradom Tužilaštva BiH 3. oktobra, a zbog poziva na saslušanje Dodika, jer je prijava nepotpuna i neblagovremena. “Organizatorima je poručeno da se moraju obratiti Tužilaštvu BiH za korištenje parkinga jer je to njihov prostor”, navode iz MUP-a KS. Nedeljko Mitrović, predsjednik ove organizacije, prethodno je “Nezavisnim” rekao da će nezadovoljstvo iskazati bez obzira na odgovor MUP-a KS.

Istovremeno, Tužilaštvo BiH je od Republičke komisije za referendum zatražilo da dostavi informaciju o sprovođenju referenduma. Ovo je juče medijima potvrdio Siniša Karan, predsjednik ove komisije, istakavši kako će nakon pripreme dostaviti odgovor Tužilaštvu BiH. On je demantovao napise nekih medija da su članovi ove komisije dobili iz Tužilaštva BiH poziv na saslušanje. A, iz Narodne skupštine RS su najavili da će izmjena Zakona o praznicima u RS biti na dnevnom redu na sjednici 11. oktobra ili na prvoj posebnoj sjednici ovog zakonodavnog tijela.

“Želimo da naglasimo da Narodna skupština RS nije mogla da djeluje u tom pravcu sve dok se Ustavni sud BiH nije izjasnio o njenom zahtjevu za preispitivanja odluke U-3/13”, upozorili su u saopštenju. I juče je ostala nepoznanica po kom osnovu je Tužilaštvo BiH pozvalo Dodika na saslušanje, budući da bi Ustavni sud BiH trebalo tek danas da se izjasni da li je izvršena njegova ranija odluka, kojom je utvrdio da Zakon o praznicima RS nije u skladu s Ustavom BiH. Zvonko Mijan, registar Ustavnog suda, kazao je da u slučaju da zaključi da odluka nije izvršena,

Sud donosi posebno rješenje kojim se to utvrđuje, odnosno da sporna odredba neće važiti narednog dana od dana objave te odluke u “Službenom glasniku”. Istakao je da se to rješenje, kao i sva prethodna u sličnim slučajevima, dostavlja nadležnom Tužilaštvu BiH. “Ustavni sud BiH je kao izuzetak ostavio Narodnoj skupštini Republike Srpske rok od šest mjeseci da taj član zakona usaglasi s Ustavom BiH”, istakao je Mijan i dodao da je taj rok istekao u junu.

Izetbegović: Odgovor od države

Bakir Izetbegović, lider SDA i predsjedavajući Predsjedništva BiH, na predizbornom skupu u Novom Travniku kazao je da će onaj ko udari na državu dobiti od države odgovor. “Mislim da je Milorad Dodik danas jedan vrlo zabrinut čovjek”, izjavio je Izetbegović, govoreći o pozivu na saslušanje upućenom iz Tužilaštva BiH.

Podžić poziva na odgovornost vojnika

Sifet Podžić (DF), predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH, rekao je juče da će biti izvršene provjere te da je na nadležnima u Ministarstvu odbrane BiH i Generalnom inspektoratu da preduzmu mjere protiv pripadnika Oružanih snaga koji su u televizijskom prilogu prikazani da se izjašnjavaju na referendumu u uniformama. Tvrdi da su tim činom vojnici prekršili Ustav i zakone BiH. On je najavio da će Komisija za odbranu i bezbjednost razmotriti to pitanje. Dušanka Majkić, član ove komisije, istakla je da izjava Podžića da mora biti kažnjen svaki pripadnik Oružanih snaga BiH koji je izašao na referendum o Danu Republike Srpske nije stav Komisije već njegov lični. Marina Pendeš, ministar odbrane BiH, rekla je da izlazak pripadnika OS BiH na referendum o Danu RS nema nikakve veze s ovim ministarstvom.

Bajrovića niko nije kontaktirao

U medijima se pojavila informacija da je poziv Miloradu Dodiku na saslušanje upućen na osnovu krivične prijave Reufa Bajrovića, predsjednika Građanskog saveza, predate prošli mjesec Tužilaštvu BiH. Bajrović je “Nezavisnim” kazao da je i on to pročitao u novinama, ali da to ne može potvrditi jer ga niko iz Tužilaštva nije kontaktirao.