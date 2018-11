Uzbuna u svijetu : U Kini su rođene prve genetski modificirane bebe

Kineski naučnik He Jiankui objavio je da je prvi put u istoriji uspio stvoriti genetski modificirane bebe, što je izazvalo pravu konsternaciju i buru kritika u redovima stručnjaka, ali i u javnosti.

Kako javlja Index.hr profesor He i njegovi kolege obavili su izmjene na genima embrija sedam parova koji su sudjelovali u umjetnoj oplodnji. Svi muškarci bili su HIV-pozitivni, a njihove žene nisu. Kineski tim promijenio je gene suvremenom tehnologijom poznatom kao Crispr/Cas9 na takav način da se njihova djeca ne mogu zaraziti HIV-om.

Početkom novembra konačno su rođene dvije djevojčice od kojih je samo jedna potpuno otporna na HIV jer su kod nje uklonjena oba ključna gena iz para u genomu. Druga blizanka ima samo jedan isječeni gen, što znači da se ipak može zaraziti. Djevojčice su rođene naizgled zdrave, a za sada nema nikakvih naznaka da su im tehnologijom oštećeni neki drugi geni.

Ne zna se identitet roditelja

He, koji se obrazovao na prestižnome američkom Stanfordu i radio na genskoj modifikaciji embrija miševa, majmuna i ljudi, objasnio je da je „eliminirao gen pod nazivom CCR5 kako bi djevojčice postale otporne na HIV ako ikada dođu u kontakt s virusom“.

Identitet roditelja i djece za sada se drži u tajnosti, no He tvrdi da je otac htio spriječiti da mu djeca dobiju HIV zbog diskriminacije s kojom se sam susreće.

He, koji radi na univerzitetu Southern University of Science and Technology u Shenzhenu, pojasnio je da se odlučio na zahvat zato što je HIV veliki problem u Kini, a gen CCR5 služi kao proteinski ulaz koji omogućava virusima HIV-a da prođu kroz membrane stanica.

Zasad nema neovisnih potvrda o Heovu postignuću niti je o njemu objavljen znanstveni rad u nekom naučnom časopisu. No prof. He ga je predstavio u Hong Kongu pred organizatorima međunarodne konferencije o modifikaciji gena koja počinje u utorak. Fakultet na kojem radi ogradio se od postupka, objavio da nije bio upoznat s postupkom i najavio provođenje istrage.

Ako se Heove tvrdnje potvrde, bit će to uistinu prvi slučaj da su se rodila genetski modificirana djeca. No Crispr-Cas9 i druge metode izmjene gena već su se ranije koristile za eksperimentalne izmjene u embrijima i za eksperimentalna liječenja ljudi. Tako je, primjerice, prije tri godine dvanaestorici pacijenata s AIDS-om metodom poznatom kao ZNF izmijenjen isti gen CCR5 u leukocitima. Nakon tretmana, polovici ispitanika više nije trebala antivirusna terapija, a zdravstveno stanje im se značajno popravilo.

Drugačija etika

Kineski naučnici , svojim objavama o modifikaciji ljudskih genoma, izazivali su kritike već i ranije. Prva velika uzbuna dogodila se 2015. kada je Huang Junjiu sa Univerziteta Sun Yat-sen u Guangzhou objavio rezultate eksperimenta u kojem je promijenio gene ljudskih embrija.

Kina ulaže milijarde dolara u istraživanja biotehnologija kojima bi se mogli mijenjati geni i liječiti bolesti. Istovremeno ta zemlja ima drugačiju tradiciju etičkih učenja, a stanovništvo je u određenom smislu već naviklo na određene metode kontrole u rađanju djece, među ostalim, kroz program jednog djeteta.

Deng Rui, etičar s medicinskog fakulteta u Shanxi, 2015. je za New York Times rekao da je etika stvar kulture i tradicije, osobito kada se tiče ljudskog života.

„Prema konfucijanskoj misli dijete postaje osoba tek nakon što se rodi. To je drugačije od SAD-a ili drugih zemalja pod utjecajem kršćanstva u kojima, zbog religije, može postojati osjećaj da istraživanja na embrijima nisu u redu“, pojasnio je.

Mnogi zapadnjački medicinski stručnjaci već godinama upozoravaju da bi Kina, u želji da dostigne i prestigne Zapad, mogla biti mnogo labavija u primjeni etičkih načela u nauci . Konačno, ta su načela u kinesku naučnu zajednicu stigla sa Zapada tek prije par desetljeća.