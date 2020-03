UVOD U ANATOMIJU SDA: Konačni obračun porodica Izetbegović i Zvizdić

Bila je noć uoči zaključivanja listi za izbore 2018. godine. Kao i skoro svake prethodne noći nekoliko godina unatrag, u vogošćanskom stanuAsima Sarajlića, u porodičnoj atmosferi, sjedili su Aljoša Čampara i Denis Zvizdić. Na tim se sijelima uglavnom vodila kadrovska politika SDA. Na fotografiji koju vidite, krajnje desno je Husein Sarajlić, brat potpredsjednika SDA. Baš njega je, dok još nije postao “moralan”, za svog vozača u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova angažovao ministar Aljoša Čampara.

Kantonalni odbor SDA Kantona Sarajevo tada je već bio zvanično donio odluku da Asim Sarajlić bude nosilac liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. To je, zapravo, bio prst u oko ambicijama porodice Čampara i Zvizdić. Dan nakon što je po ko zna koji put u kući Asima Sarajlića kreirao kadrovsku politiku, Zvizdić je otišao na razgovor sa Bakirom Izetbegovićem. Tražio je od “vlasnika stranke”, kako Čampare i Zvizdić zovu Izetbegovića, da Sarajlića ukloni sa liste. Predsjednik SDA je to i učinio. Denis Zvizdić je postao nosilac liste za državni Parlament.

“Od danas više nismo prijatelji”, reći će u telefonskom razgovoru Aljoši Čampari uvrijeđeni Sarajlić koji je godinama prije toga obavljao mnoge prljave poslove za porodicu Čampara, kako ministar unutrašnjih poslova i njegov brat – državni tužilac Dubravko Čampara u javnosti ne bi bili kompromitovani.

Razgovor, očito, nije bio dobro shvaćen, pa su ministar Čampara i njegov tečić Denis Zvizdić ponovo otišli u Vogošću. No, u stanu Asima Sarajlića za njih više nije bilo mjesta. To je značilo početak bratoubilačkog rata. Sarajlić se, u međuvremenu, uspio dovoljni približiti porodici Izetbegović, pa je u konačnici dobio mjesto u Domu naroda BiH. Unatoč ambicijama, Denis Zvizdić nije postao ministar vanjskih poslova BiH. Njegovu sujetu Izetbegović je djelimično zadovoljio funkcijom člana Kolegija Predstavničkog doma PS BiH. No, Zvizdić je želio više. Želio je SDA. Asim Sarajlić, kao “prvi do Bakira”, a drugi do Sebije, našao im se na tom putu i grudva je krenula.

ZVIZDIĆ I ČAMPARA: OKUPLJANJE KADROVA

Zvizdić i Čampare počeli su prikupljati nezadovoljne kadrove. Prvo su sklopili pakt sa Husom Ćesirom, predsjednikom Općinskog odbora SDA Novi Grad i neformalnim šefom Semira Efendića, načelnika Općine Novi Grad Sarajevo. Zbog saobraćajne nesreće sa smrtnom posljedicom Efendić je imao problem sa pravosuđem, a Čampare i Zvizdić su imali sjajne veze u pravosudnim organima. Optužnica protiv Efendića do danas nije podignuta, mada je saobraćajna nesreća izazvana još u maru 2018. godine.

Osim u Novom Gradu, Čampare su uspjele obezbijediti podršku u Općinskom odboru SDA Centar. Tamo im je glavnu riječ vodio Jasmin Terović. Kao nagradu za lojalnost, Zvizdić je izlobirao da upravo on bude kandidat SDA za sekretara Službe za zajedničke poslove Parlamentarne skupštine BiH. Time bi, formalno i pravno, Zvizdić bio apsolutni vladar državnog Parlamenta. Uvidjevši to, Bakir Izetbegović donosi odluku da SDA odustane od Terovića, te je 18. decembra prošle godine povučena njegova kandidatura. No, Čampara i Zvizdić ne staju. U Tuzlanskom kantonu za saveznika pronalaze Begu Gutića, bivšeg premijera TK i aktualnog zastupnika u Skupštini kojeg pokušavaju instalirati na mjesto predsjednika Kantonalnog odbora SDA TK. No, Gutića je na izborima potukla grupacija SDA okupljena oko biznismena iz Živinica – Abdurahmana Hodžića.

U međuvremenu, Aljoša Čampara se, preko Zlatka Miletića, približava Demokratskoj fronti, pa Zvizdić od lidera te stranke Željka Komšića traži da potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović predloži Dubravka Čamparu za sudiju Ustavnog suda Federacije BiH. No, tada im se ponovo suprostavlja Izetbegović koji izdaje naredbu potpredsjednici Federacije BiH Meliki Mahmutbegović da ne potpisuje listu na kojoj se nalaze Dubravko Čampara i Ajša Softić, inače supruga potpredsjednika SDA Safeta Softića. Time Čampare gube šansu da ovladaju Ustavnim sudom Federacije BiH.

Uporedo sa borbom za Ustavni sud FBiH, vodila se bitka i za Federalnu upravu policije. Ensad Korman, zamjenik direktora FUP-a koji nakon penzionisanja Dragana Lukača rukovodi tom policijskom upravom, uspio se preko direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića približiti porodici Izetbegović.

PREGOVORI SA HDZ BIH

No, Čampara tada ulazi u pregovore sa HDZ-om BiH dogovarajući s njima da direktor FUP-a bude iz reda hrvatskog naroda, kako bi ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH mogao biti Bošnjak, tačnije – on. Za učvršćivanje odnosa sa HDZ-om, Čampara je kod Sebije Izetbegović izlobirao da sina načelnika Neuma Živka Matuška nezakonito prime na Medicinski fakultet. Osim toga, Čampara je za iznajmljivanje 13 porodičnih apartmana u Vili Lukrecija u Neimu izabrao agenciju iz Zapadnog Mostara.

Upravo zbog “neovlaštenih” kontakata sa HDZ-om BiH, na sjednici stranačkog Predsjedništva u ljeto prošle godine, Čampara je pretrpio oštre kritike od “vlasnika stranke”, te se u tom trenutku počinje približavati Elmedinu Konakoviću. Istovremeno, Čampara javno počinje kritizirati direktora OSA-e Osmana Mehmedagića, dok u Ministarstvu unutrašnjih poslova pokreće proceduru “deložiranja” Federalne uprave policije iz Doma policije i drugih objekata koji su u vlasništvu Ministrarstva, a koje koristi policija. S obzirom na to da je krenuo na ljude bliske Izetbegoviću, predsjednik SDA zadužuje Asima Sarajlića da po svaku cijenu spriječi izbor Semira Efendića na mjesto predsjednika Kantonalnog odbora SDA Sarajevo.

POKUŠAJ SMIRIVANJA RATA

Stvar je jednostavna.

KO SDA predlaže liste za predstojeće izbore, oni sa vrha liste uzlaze u skupštine i parlamente, a ko ima ruke u parlamentima, kontroliše vlade i javna preduzeća. Izetbegović odlučuje da na poziciju predsjednika KO SDA KS postavi sebi odanog generala Fikreta Prevljaka. Za Prevljakovo imenovanje zalaže se i stvarna šefica Kadrovske komisije SDA – Sebija Izetbegović koja je, u međuvremenu shvatila da Zvizdići i Čampare pokušavaju njenu obitelj skinuti sa stranačkog prijestolja.

Kako bi, donekle, smirili porodični rat u SDA, Izetbegović poziva Zvizdića da sa suprugama otputuju na zajedničku umru.

Tamo im se posljednjeg dana pridružuje i Aljoša Čampara kojeg je u Saudijsku Arabiju odveo Adis Drnda, visokopozicionirani službenik SIPA-e kojem su njegove kolege, prije desetak godina, pretresale kuću zbog povezanosti sa pripadnicima selefijskog pokreta. Drnda je načelnik obavještajnog odjela u Regionalnoj kancelariji SIPA-e u Sarajevu i on je svoju insfrastrukturu stavio na raspolaganje Aljoši Čampari. Osim sa Čamparom, Drnda je blisko povezan i sa državnim zastupnikom Šemsudinom Mehmedovićem.

Kada je u pitanju sigurnosni aspekt, Sarajlić je na drugoj strani imao podršku Osmana Mehmedagića, zbog čega Čampara u programu N1 izravno proziva direktora Obavještajno-sigurnosne agencije. Drugi razlog zbog kojeg je ministar unutrašnjih poslova FBiH prozvao Mehmedagića je to što ojačavanjem direktora OSA-e, Čampara počeo gubiti kontrolu nad SDA-ovim kadrovima u sigurnosnom sektoru.

Međutim, javni napad Čampare na direktora OSA-e i Asima Sarajlića bilo je tek javno priznavanje višemjesečne borbe iza kulisa. Eskalacija je započela u trenutku kada je Izetbegović zakopao ratne sjekire sa Fahrudinom Radončićem, protiv kojeg su Čampare godinama ratovale kroz pravosudne organe.

BORBA ZA NAKLONOST AVAZA

“Predsjedniče, želim da kažem da su Veliki i Mali išli kod Fahre”, kazao je na oktobarskoj sjednici Predsjedništva SDA Aljoša Čampara.

“Veliki” je bio Asim Sarajlić, dok je “Mali” trebao biti Osman Mehmedagić. Čampara tada nije znao da je sastanak, zapravo, organizirao Bakir Izetbegović kako bi predsjedniku SBB-a dao do znanja da on nema ništa sa trećim izdanjem knjige Armina Cibre o Fahrudinu Radončiću. Kada su shvatili da bi oni mogli biti izloženi “progonu” Avaza, Čampara i Zvizdić preko Safeta Oručevića stupaju u kontakt sa Radončićem, te se i oni ograđuju od knjige Armina Cibre.

Nakon toga, Zvizdić postaje redovni sagovornik Dnevnog avaza. Time se dodatno produbljuje kriza između najuticajnijih porodica u SDA i borba se nastavlja. Zbog sve češćeg druženja sa Elmedinom Konakovićem, Aljoša Čampara u rukovodstvu stranke biva optužen da namjerno opstruira smjenu Vlade Kantona Sarajevo, što on negira, pravdajući sve nesposobnošću drugih kadrova SDA u Kantonu.

Istovremeno, Čampara postaje svjestan da je njegov glas presudan u Skupštini Kantona Sarajevo, te nastavlja sa okupljanjem nezadovoljnih kadrova SDA u Sarajevu, kako bi se, prije svega, osvetio Sarajliću.

RUČAK NEZADOVOLJNIH KADROVA

Denis Zvizdić, potom, krajem prošle godine organizuje ručak nezadovoljnih kadrova SDA, gdje dogovaraju strategiju preuzimanja ključih pozicija unutar Stranke. Prvi cilj im je bila Elektroprivreda BiH. Prema prvobitnoj raspodjeli u koalicijskom dogovoru SDA-DF-SBB, Elektroprivreda BIH je pripala Demokratskoj fronti. U tom slučaju – BH Telecom bi pripao SDA-u, gdje funkciju generalnog direktora obavljan Sedin Kahriman, prijatelj i kadar Asima Sarajlića. Kako bi Sarajlića ostavili bez uticaja na BH Telecomom, Zvizdić koristi svoje novoupostavljene veze sa Mirsadom Zaimovićem, predsjedavajućim Predstavničkog doma FBiH, te počinju ubjeđivati Izetbegovića da odustane od prethodnog dogovora sa DF-om.

Zvizdić i Zaimović žele za direktora Elektroprivrede BiH postaviti Nermina Mandru, bivšeg načelnika Općine Kakanj i aktualnog zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Sedin Kahriman, odnosno Asim Sarajlić, time bi izgubili kontrolu nad BH Telecomom.

Ipak, DF ne odustaje od Elektroprivrede BiH, ali na poziciju direktora postavljaju Admira Andeliju, kadra SDA čijem su se imenovanju protivili Zvizdić i Čampare, jer je Andelija u unutarstranačkim izborima bio protiv Bege Gutića, njihovog kadra u SDA Tuzlanskog kantona. To je, zapravo, bila i Sarajlićeva pobjeda. Potom je uslijedila odmazda.

SNIMATELJ DELEGAT DOBIO NOVČANU POMOĆ OD VLADE KS

Velid Tvrtković je uposlenik Općine Novi Grad, kadar SDA i blizak je prijatelj Semira Efendića. Kada je u januaru ove godine Vlada Kantona Sarajevo objavila spisak dobitnika novčane pomoći za rješavanje stambenog pitanja, na njemu se našlo i Tvrtkovićevo ime. Dobio je 10 hiljada maraka iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Nekoliko dana kasnije, Tvrtković u združenoj akciji Ćesir-Efendić-Čampara odlazi na sastanak sa Sarajlićem gdje ga snima i traži zaposlenje supruge, a da zauzvrat glasa za Fikreta Prevljaka, predsjednika Općinskog odbora SDA Ilidža koji je javno, na sjednicama govorio da je – poltron porodice Izetbegović.

Prevljak je, inače, godinama blizak porodici Izetbegović, a tokom rata bio je jedan od gospodara sarajevskog tunela putem kojeg je dolazila humanitarna pomoć u opkoljeni grad. Mediji su ga ranije dovodili i u vezu sa ratnim zločinima, ali i sa švercom robe kroz tunel. Neraskidive ratne veze sa porodicom Izetbegović i dovele su ga na mjesto predsjednika Kantonalnog odbora SDA. No, njegovi sumnjivi poslovi nisu problem drugoj frakciji okupljenoj oko Zvizdića.

Izborom Prevljaka na čelo KO SDA KS, Zvizdić, Čampare, Huso Ćesir i Semir Efendić gube startnu poziciju za predstojeće izbore. Stoga Semir Efendić na svom Facebook profilu objelodanjuje snimak koji duboko kompromitira Asima Sarajlića i izbore u KO SDA Sarajevo.

Istovremeno, Čampara aktivira svoje kadrove da osuđuju postupke svog dugogodišnjeg kućnog prijatelja. Redaju se tako – Semir Efendić, Denis Zvizdić, Bego Gutić, Alma Čolo, Šemsudin Mehmedović…

Posljednji reaguje Aljoša Čampara koji najavljuje da neće glasati za izbor nove Vlade Kantona Sarajevo ukoliko Asim Sarajlić ne bude smijenjen. Sarajlić će, prema informacijama Žurnala, u narednim danima podnijeti ostavku na sve stranačke funkcije.

No, teško da će Izetbegović Kantonalni odbor SDA Sarajevo prepustiti Zvizdiću. Prije skoro dvije godine, u maju 2018. godine, Žurnal je objavio tekst pod naslovom – “Bakir u Tihićevoj koži” u kojem smo napisali: “Zatočen između ambicija vlastite supruge i još većih porodičnih ambicija Zvizdića i Čampara, Izetbegović se našao u skoro bezizlaznoj situaciji. Kome god udovolji – pogriješit će”.

Avdo Avdić (Žurnal.info)