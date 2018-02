Uvod u anatomiju pokušaja rušenja BiH (II): ‘Očuvani’ Zvizdić i ‘demolirana’ stranka

Postoje tako političari o kojima u javnosti rijetko kad možete pročitati poneku kritiku, a kamo li da se cijela država bavi njihovim privatnim i porodičnim životom, ili pak rezultatima koje jesu ili nisu postigli. Kao da je stavljen embargo na kritiku pojedinih političara i javnih ličnosti u BiH.

Iako dolazi iz stranke SDA i obnaša jednu od najznačajnijih funkcija u državi, sve donedavno je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić bio nedodirljiv medijskim kritičarima. U isto to vrijeme, mediji su najblaže rečeno, ‘razvlačili’ predsjednika njegove stranke i člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Iako Bakir Izetbegović troši drugi mandat u Predsjedništvu BiH i nema se pravo kandidirati na tu funkciju na izborima 2018., medijima to ne smeta da prate svaki njegov korak. Istovremeno ti isti mediji, koji navodno nisu pod kontrolom dijela SDA, za Zvizdića imaju riječi hvale, premda je dotični u svom četverogodišnjem mandatu predsjedavajućeg Vijeća ministara u parlamentarnu proceduru uputio tek desetak zakonskih prijedloga, što je katastrofalno malo u godinama koje se smatraju ključnim za EU integracije.

I tako prolazi još jedan četverogodišnji mandat još jednog stranačkog uhljeba na visokoj funkciji, a on niti kome polaže račune, niti ga ko proziva i vjerovatno misli kako će se njegov nerad i javašluk zataškati, kao što je to činjeno u prethodnih gotovo 30 godina koliko Zvizdić parazitira na različitim budžetima.Da ne govorimo o Upitniku EU na koji su naši susjedi odgovorili i preveli ga za par mjeseci. Mi sa tim Upitnikom, na kojem prema izjavama Zvizdića radi preko 1000 ljudi, još uvijek kuburimo i pitanje je da li ce biti završen do 28.2. kada je planirana predaja odgovora delegaciji EU.

Na funkcijama od malih nogu

Dovoljno je samo malo ‘zaguglati’ i ostat ćete iznenađeni kada vidite da je u državnim institucijama i na državnim jaslama Denis Zvizdić bio još i prije rata i to u Ministarstvu prostornog uređenja SR BiH. Ukoliko znamo da je rođen 1964. onda ćemo lahko izračunati da je mlađahni Gačanin još kao svježi diplomac ‘gulio’ državu. Potom je radio kao inspektor u općini Novi Grad, pa do 1993. u ratnom ‘Ministarstvu obnove izgradnje, okolice, saobraćaja i veza’, da bi potom nastavio akademsku karijeru kao asistent na Arhitektonskom fakultetu 1999.

Treba li napominjati da je već ratne 1994. Zvizdić završio u Njemačkoj. Poslije rata nam se vratio da bude profesor, a potom i premijer Vlade kantona Sarajevo od 2003. godine. Zatim je bio predsjedavajući Skupštine Kantona od 2006., Istovremeno je bio delegat u domu naroda Parlamenta FBiH. 2007. Izabran je za docenta na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, Potom od 2010. je predsjedavajući Predstavničkog doma Federalnog Parlamenta, a u mandatu federalnog parlamentarca izabran je već i za docenta na Arhitekturi u Sarajevu. Već od 2014. je predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Voli da ga oslovljavaju sa ‘premijer’, a po mnogima je zabegenisao i samu fotelju Bakira Izetbegovića, kako stranačku, tako i onu u Predsjedništvu BiH.

Ovako izgleda grafički prikaz karijere i prihoda predsjedavajućeg Vijeća minidstara BiH Denisa Zvizdića prema CIN-u:

Zar je moguće, da Denis Zvizdić, koji je od kraja osamdesetih na državnim jaslama i u institucijama sistema svih nivoa vlasti, nije napravio niti jedan gaf, niti jednu pogrešnu odluku, skandal ili aferu. Dobro, uzmimo da i nije, kako to da ga opozicija nikada još nije prozvala ni zbog čega – makar zbog neispunjavanja rokova. A bio je i kantonalni premijer, i predsjedavajući parlamenta, i sada predsjedavajući Vijeća ministara. U isto to vrijeme njegove stranačke kolege su i ‘vareni i pečeni’ u medijskom prostoru BiH. Kome god se ćefne zaleti se na Izetbegoviće, Čengiće, i sl. Samo Zvizdić ostaje van ‘SDA konteksta’. Na kraju, kada dođe vrijeme da se bira predsjednički kandidat ispred SDA, sa jedne strane bit će ‘medijski očuvani Zvizdić’, sa druge strane ostatak medijski demolirane SDA koja teško može ponuditi bilo kojeg kandidata izuzev prof. Sebije Izetbegović, koja je opet bila meta neviđenog medijskog linča, nezapamćenog u poslijeratnoj BiH.

Naravno, taj isti Denis Zvizdić nije se udostojio makar saopćenjem ili izjavom stati u odbranu supruge predsjednika svoje stranke. Nisu to uradili ni drugi članovi i članice SDA osim par izuzetaka. A svi oni imaju supruge koje su ili direktorice državnih firmi, ili vlasnice kompanija ili na nekim drugim pozicijama. Ali za pojedine medije u BiH, samo Bakir Izetbegović ima suprugu i samo je ona problem jer je eto doktorica i direktorica. Zašto se neko ne bi medijski pozabavimo ‘zlim jezicima’ iz SDA ili ‘velikim muslimanima’ te dijelovima ‘Božije administracije’ u Bošnjaka koji su se okomili na jednu ženu?!

Poseban sociološki fenomen jesu desetine tzv. udruženja za zaštitu i promociju prava žena. Nijedno od njih nikada nije stalo u odbranu integriteta i časti prve direktorice Kliničkog centra u Sarajevu u historiji. Valjda im je trebalo imponovati što jedna žena sa takvom strašću i uspjehom obnaša tu dužnost. Ne, nijemo su šutili, a često podgrijavali atmosferu linča, kao što će vjerovatno raditi i ukoliko prof. Izetbegović bude i kandidatkinja za člana Predsjedništva BiH.

Šta se zapravo dešava?

Teško je i zamisliti da orkestrirane kampanje blaćenja sa jedne strane i medijskog ‘čuvanja’ sa druge strane ne idu upravo iz SDA, odnosno pojedinih klanova i linija. Niko, recimo, nije javno osudio činjenicu da je na razgovore u Sarajevo jedan kantonalni premijer (ime poznato redakciji) došao sa 4 automobila (i 4 vozača): jedno za premijera, drugo za sekretaricu, treće auto za jednog savjetnika, a četvrto za drugog. Međutim, sa druge strane, kada je Bakir Izetbegović naložio svom vozaču da prvu damu, predsjednikovu suprugu, profesoricu i direktoricu najveće bolnice u državi preveze do Tuzle gdje je boravila poslovno, odnosno u posjeti tamošnjem kliničkom centru, a sve zbog straha za njenu sigurnost s obzirom na intenzitet negativne kampanje i prijetnji koje su pretrpjeli, odjednom je to postala prvorazredna senzacija i svi su mediji pisali o tome.

Međutim, strahovita je činjenica i saznanje da u stranci deklariranih vjernika i patriota niko nije stao u javnu odbranu jedne žene, muslimanke, Bošnjakinje, supruge člana Predsjedništva. Negativan medijski tretman kakav je imala Sebija Izetbegović, uključujući Zvizdićevu i Šabićevu Feudalnu televiziju (FTV), nisu imale ni Biljana Plavšić, Sonja Karadžić ili supruge i porodice najvećih ratnih zločinaca i profitera.

Na koncu, ko zna kako se zove supruga Denisa Zvizdića, da li taj čovjek ima djece, gdje strudiraju ili rade?! Eto, Dodik je pljuvao Bosnu i svaku državnu svetinju, pa nisam čitao da se, izuzev poslovanja njegova sina, neko pozabavio medijski njegovom porodicom. Šta su to onda toliko skrivili Izetbegovići?

Ovako izgleda grafički prikaz karijere i prihoda bošnjačkog člana Predsjedništva BiH prema CIN-u.

Dok je Bakir Izetbegović bio obični poslanik u Skupštini kantona Sarajevo i Federalnom parlamentu, Denis Zvizdić je bio premijer tog kantona, zatim predsjedavajući Skupštine KS te delegat u Domu naroda. Istovremeno je Zvizdić gradio i ‘akademsku’ karijeru pa je uspio magistrirati, doktorirati i steći nekoliko različitih titula, dok je rektor UNSA bio prof. Čaklavica. Zatim je za vrijeme prvog predsjedničkog mandata Bakira Izetbegovića, Zvizdić bio predsjedavajući Federalnog Parlamenta, a za vrijeme Izetbegovićevog drugog mandata, Zvizdić je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Dakle, gledano na osnovu funkcija i primanja, Denis Zvizdić je mnogo značajnije funkcije obavljao u strukturama vlasti nego Bakir Izetbegović, i više je novaca iz budžeta uzeo za svoj ‘rad’ nego Bakir Izetbegović. Na koncu, funkciju člana Predsjedništva BiH Bakiru izetbegoviću je povjerio narod direktnim izborom, dok su sve funkcije Denisa Zvizdića bile posredne, odnosno ‘neko’ mu ih je ‘poklonio’.

Sebija – ‘krivac’ za sve

Zvizdić je ovdje samo paradigma sličnih ‘pojava’ u SDA zbog kojih je ta stranka iz godine u godinu gubila na popularnosti među običnim svijetom, a sve se knjižilo ‘Alijinom sinu’, koji kada dobro proučite sve podatke nikada nije imao kontrolu nad stranačkim ili državnim polugama do posljednjeg izbora za predsjednika SDA. Kako prolazi ‘zavođenje reda u SDA’ vidimo ovih dana usljed poplave ostavki i odlaska ‘nezadovoljnika’.

Sad samo možete zamisliti sa čim se susrećete kada pokušate uvesti red u instituciji gdje rade na desetine sličnih uhljeba tipa ‘nesposobnog Zvizdića’, a još ste pritom žena koja je pod lupom zbog muža, člana Predsjedništva. U tom slučaju se svaki pozitivni pomak dočeka na nož. To je na svojoj koži iskusila i direktorica KCUS-a, prof. Sebija Izetbegović. Ovo su njeni najveći ‘grijesi.’

Prvo što je uradila jeste da je otvorila klinički centar mladim, obrazovanim i perspektivnim kadrovima bez obzira na njihovo ime, prezime, socijalni status, dok je prije njenog dolaska na čelo ove zdravstvene ustanove među osobljem kolao ‘cjenovnik’ sa preciziranim ciframa koje su mladi doktori morali isplatiti ako žele posao u najvećem kliničko-bolničkom centru u BiH. Zatim je omogućila tim mladim ljudima da pohađaju edukativne seminare na koje je do njenog dolaska imalo monopol nekoliko starih ‘doktorskih familija’, koje su klinički centar valjda smatrali svojim feudom. Cijeli Klinički centar zna na koji se način ranije kršio zakon o radu sa studentima.

Znalo se dešavati da određene farmaceutske kompanije uplaćuju doktorima krstarenja kruzerima u znak zahvalnosti što pacijentima propisuju njihove lijekove. Također, dolazak vanjskih profesora i saradnika na klinički centar ranije je bio regulisan ortačko-privatnim šemama, a ‘strani stručnjaci’ se nisu vadili iz sarajevskih restorana i hotela što im je uz redovne honorare sve plaćao KCUS.

Ono što je najvažnije, stala je u kraj nelegalnom korištenju javnih sredstava i resursa. Naime, dešavalo se da pojedini ‘stručnjaci svjetskog ranga’ u Kliničkom centru rade do 12 sati, a od 12 u svojim privatnim ordinacijama. Potom bi pacijente slali na pretrage u klinički centar, a iste nalaze naplaćivali u privatnim poliklinikama. Iz viška novca koji je tako ušteđen, prof. Izetbegović je povećala plaće zaposlenima, što je veliki podvig u današnjim kriznim vremenima.

Kako je moguće, da direktorica koja je za godinu dana vratila preko 100 miliona duga Kliničkog centra ima takav negativan tretman u javnosti?! Gnjev starih ‘doktorskih familija’ donekle i razumijem, budući da su dolaskom prof. Izetbegović izgubili ovlasti i benefite koje su nelegalno uživali, ali zašto bi bila angažovana cijela medijska haranga protiv jedne žene, koju bi na svome čelu rado vidjele vodeće svjetske zdravstvene institucije?

Odgovor može ležati samo u strahu političkih mentora tih istih ‘doktora kritičara’ koji su se bavili kriminalom u Kliničkom centru. Strah ih je da će prof. Izetbegović uskoro početi zavoditi red i u nekim drugim segmentima društva, prije svega u stranci SDA i to kroz kandidaturu za člana Predsjedništva BiH. Nešto što je na početku ubačeno kao zlonamjerni spin, sada je doživjelo potpunu transformaciju. Konstantna antipropaganda suočena sa rezultatima Sebijinog rada raspršila se i sada se vraća onima koji su je i pokrenuli i to u najgorem obliku po njih – njene sve izvjesnije kandidature za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

Budimo realni, kada bismo birali između ‘očuvanog Zvizdića’ od kojeg niko nigdje nikakvog hajra nije vidio, osim njegova plemena, i između prof. Sebije Izetbegović koja je makar u toj bolnici čija joj je uprava povjerena zavela red, jasno je da ćemo izabrati rezultate umjesto demagogije i parazitizma.

A što se tiče onih koji misle da SDA može preživjeti bez Izetbegovića, neka samo pogledaju kako je završila Demokratska stranka i njene frakcije u Srbiji, i gdje su sada Boris Tadić i Đilas koji ga je rušio – zajedno se bore za prelazak cenzusa. Pouku mogu uzeti i od SDP-a u BiH koji je bez Zlatka Lagumdžije postao peta-šesta stranka po snazi u BiH.

Amel Jašarević (Globalcir)