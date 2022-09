Ustavni sud BiH donio konačnu odluku: Zakon o nepokretnoj imovini RS-a je neustavan i stavljen je van snage

Ustavni sud BiH je, odlučujući o zahtjevu šest delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, utvrdio da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za reguliranje pravne materije koja je predmet Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti Republike Srpske, jer je to nadležnost Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud je stavio sporni zakon van pravne snage. Sud je ponovio svoj stav iz ranijih odluka o tome da je država pokušala da riješi to pitanje putem formiranja Komisije za državnu imovinu. U tom pravcu je djelovao i Visoki predstavnik za BiH. Međutim, Ustavni sud je konstatirao da to pitanje još nije riješeno i da postoji istinska nužnost, te pozitivna obaveza da BiH to pitanje riješi što je prije moguće.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 10. februara Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti.

Zakon je trebao da stupi na snagu 13. aprila, ali ga je Christian Schmidt dan ranije suspendovao i donio odluku o njegovom nesprovođenju dok Ustavni sud BiH ne donese stav o tom pitanju. Zvaničnici Republike Srpske tvrde da je imovina RS-a ona koja se nalazi na njenoj teritoriji, a da institucije na nivou BiH mogu da je koriste ukoliko za to ima potrebe, jer je tako navedeno u Dejtonskom mirovnom sporazumu, odnosno Ustavu BiH.

