Ustavni sud BiH : Apelacija Ćamila Durakovića je neutemeljena !

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je odbio kao neutemeljenu apelaciju Ćamila Durakovića podnesenu protiv rješenja Suda Bosne i Hercegovine od 25. listopada 2016. godine.

Naime, apelant je 1. studenog 2016. godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnio apelaciju protiv rješenja Suda Bosne i Hercegovine od 25. listopada 2016. godine kojim je Sud Bosne i Hercegovine odbio kao neutemeljen apelantov priziv na Odluku o utvrđivanju i objavi rezultata lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2016. godine koju je donijelo Središnje izborno povjerenstvo 17. listopada 2016. godine.

Apelant je zatražio i donošenje privremene mjere kojom bi Središnjem izbornom povjerenstvu BiH bilo naloženo: da obustavi sve radnje i aktivnosti na objavi konačnih rezultata za načelnika općine Srebrenica do konačne odluke Ustavnog suda ili, ukoliko u međuvremenu dođe do objave rezultata, da obustavi primjenu odluke o konačnim rezultatima za načelnika općine Srebrenica i da skupštinsku i načelničku poziciju obnaša javna vlast koja je izabrana na izborima 2012. godine do odluke Ustavnog suda.

Između ostalog, Ustavni sud je u svezi s tim zaključio da nije povrijeđeno apelantovo pravo jer je apelantu bilo omogućeno prijaviti se za sudjelovanje na izborima za načelnika općine na kojima je svim biračima upisanim u Središnji birački spisak za temeljnu izbornu jedinicu Srebrenica, bez diskriminacije i pod jednakim uvjetima, bilo omogućeno da u skladu sa Izbornim zakonom biraju načelnika.

Ustavni sud je zaključio da nije povrijeđeno ni apelantovo pravo da bira i bude biran na pravedno provedenim, povremenim izborima sa općim i jednakim pravom glasa i tajnim glasovanjem koji osiguravaju slobodno izražavanje volje birača, kada u okolnostima konkretnog slučaja nema ništa što bi uputilo na zaključak da izbori nisu bili pošteni i slobodni, da je biračima uskraćena mogućnost da slobodno izraženom voljom glasuju za apelanta kao kandidata za načelnika, te kada je bio osiguran neovisan postupak nadgledanja glasovanja i brojanja glasova, a apelantu nije bila uskraćena ni mogućnost preispitivanja provjere glasovanja i postupka brojanja glasova.

Ustavni sud je zaključio da su neutemeljene apelantove tvrdnje da je diskriminiran u ostvarivanju pasivnog biračkog prava, kao i da nije povrijeđeno apelantovo pravo da bira i bude biran i uživa prava i slobode koji su predviđeni Ustavom BiH ili međunarodnim sporazumima i koji su osigurani svim osobama u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su spol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, povezanost s nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status. Ustavni sud je utvrdio da apelant nije diskriminiran u pravu da se kandidira na izborima za načelnika općine, te da je svim biračima upisanim u birački spisak, bez diskriminacije i pod jednakim uvjetima, bilo omogućeno birati načelnika.

S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom predmetu, Ustavni sud BiH je zaključio da nije neophodno posebno razmatrati apelantov prijedlog za donošenje privremene mjere.

Na današnjoj sjednici Velikog vijeća Ustavni sud BiH je, između ostalog, razmatrao veći broj apelacija podnesenih zbog navodnih povreda ustavnih prava apelanata koje su im nanijeli redoviti sudovi. Isključivo radi ilustracije, izdvajamo:

Ustavni sud je odlučivao i o jednom broju zahtjeva o povredi prava apelanata na pravično suđenje. U predmetima u kojima je Sud utvrdio postojanje povreda prava apelanata na pravično suđenje zbog toga što sudovi nisu donijeli odluke u razumnom roku, nadležnim sudovima je naloženo da žurno okončaju postupak, te da o tome izvijeste Sud u roku od tri mjeseca.

Apelacije koje su bile očito neutemeljene i nedopuštene Sud je odbacio. To se odnosi na predmete u kojima je Sud utvrdio da zahtjevi apelanata nisu opravdani, odnosno da činjenice koje su apelanti predočili Sudu ni na koji način ne mogu opravdati tvrdnju apelanata o postojanju kršenja njihovih prava zaštićenih Ustavom, ili da stranke u postupku ne snose posljedice navodnog kršenja prava zaštićenih Ustavom.

Sve odluke usvojene na sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

(Kliker.info)