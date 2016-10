Usmrtio dvije studentice u Sarajevu : U potragu za Sanjinom Sefićem uključene sve policijske agencije i GP

Osoba koja je u ponedjeljak navečer učestvovala u saobraćajnoj nesreći kod Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu još uvijek je na slobodi, potvrdio je glasnogovornik MUP-a KS Irfan Nefić.

U saobraćajnoj nesreći poginule su dvije osobe, inače studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a građani očekuju hapšenja vozača Golfa VI koji je identifikovan kao Sanjin Sefić organizovali nekoliko okupljanja.

“Naši policijski službenici obavijestili su sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini da tragamo za tom osobom čiji su inicijali S.S. On nije pronađen na adresi stanovanja i od tog momenta do sada tragamo za njim, međutim nismo u prilici da ga privedeno. Još nam je nedostupan, ali trudimo se da to učinimo u saradnji sa drugim agencijama u Bosni i Hercegovini”, rekao je između ostalog Irfan Nefić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

On je dodao da je o svemu obaviještena Granična policija Bosne i Hercegovine, kao i MUP RS, kantonalni MUP-ovi te policija Brčko Distrikta.

