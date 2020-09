US Open : Thiem u dramatičnom meču u grčevima okrenuo 0:2 i osvojio prvi grand slam u karijeri

Dominic Thiem osvojio je prvi grand slam u karijeri nakon što je u dramatičnom finalu US Opena pobijedio Alexandera Zvereva 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(6).

Nijemac je imao 2:0 u setovima i 2:1 s brejkom u trećem setu, ali nije izdržao. Zverev je do tog trenutka servirao odlično, igrao je jako dobro, ali ne toliko dobro koliko je 27-godišnji Thiem bio loš. Austrijanac, kojemu je ovo bio četvrti finale grand slama u karijeri bio je potpuno nevidljiv nakon što je sjajno igrao do finala, ali mu je četiri godine mlađi Zverev dopustio da se vrati u meč.

Thiem potpuno nevidljiv

Nijemac je u drugom setu vodio 5:1 i na Thiemovu servisu za ostanak u setu propustio je tri set lopte. Propustio je još jednu kod vodstva 5:3, uspio je privesti set kraju, ali je Thiem polako počeo popravljati igru i vraćati se u meč.

No, Zverev mu je uspio oduzeti servis za 2:1 u trećem setu da bi u maratonskom sljedećem gemu izgubio servis i polako počeo gubiti momentum. Zverev je postao previše pasivan i Thiem je malo po malo postao sve opasniji. Kod vodstva 5:4 napravio je brejk za osvajanje seta, a jedan brejk u četvrtom setu bio mu je dovoljan da odvede meč u dramatičan peti set.

Činilo se da je Austrijanac potpuno okrenuo meč, ali je Zverev napravio brejk u prvom gemu petog seta da bi ga u već u sljedećem izgubio. Obojica su u petom setu vidno tresle emocije i nervoza pod teretom da konačno nešto moraju osvojiti, a prvi je “trepnuo” Dominic Thiem. Zverev, kojemu je ovo bio prvi finale grand slama, napravio je brejk za 5:3 i imao je servis za meč. No, pukao je pod pritiskom i Thiem je bez previše problema vratio brejk i odservirao za 5:5.

Grčevi uoči tie-breaka

Zverev se potpuno ruka skratila pa je u sljedećem servis gemu napravio dvije dvostruke pogreške (ukupno ih je u meču napravio 15) i omogućio Thiemu brejk i servis za titulu. No, sad je bio red na Thiemu da ga uhvati nervoza i Zverev je protiv svih očekivanja vratio brejk i odveo meč u tie-break.

Nakon što je sve to preživio, Thiema su počeli hvatati strašni grčevi u tie-breaku se jako teško kretao. Zverev je poveo 2:0, ali je onda poklonio dva poena Thiemu za 2:2. Vidno nervozni Nijemac nije uopće koristio činjenicu da protivnik ima ozbiljnih problema i Thiem je uskoro došao do 6:4 i dvije meč lopte. No, obje je poslao u aut da bi ipak na kraju iskoristio treću i osvojio prvi grand slam u karijeri.

(Kliker.info-Index)