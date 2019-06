Urednik portala “Istinito” : Postoje indicije da Dodik ima ogroman novac u SAD, što će se i pokazati?!

Potpuno je jasno da SAD žele BiH u NATO-u, jer je neko ranije rekao da mi želimo putem evroatlantskih integracija, odnosno da želimo EU i NATO.



Poručio je ovo u razgovoru za Vijesti.ba dugogodišnji novinar i odgovorni urednik portala “Istinito” Željko Raljić, analizirajući poruke koje je uputio zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matju Palmer tokom posjete Banjaluci.



“Potpuno je jasno šta je suština njegove poruke i šta je pravi razlog njegovog dolaska u BiH – to je da se donesu odgovarajuće političke odluke, odnosno da se nastavi putem političkih odluka koje su ranije usvojene”, kaže Raljić.



Raljić ocjenjuje da SAD neće biti zadovoljne samo pukim tehničkim potezima, koje bi, kako ističe, vjerovatno i sam lider SNSD-a i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik učinio prećutno, odnosno da se aktivira MAP.







“Jasno je da se u javnosti ne mogu istovremeno odašiljati poruke kako BiH treba da bude neutralna, kako Republika Srpska ne može da bude u NATO-u, jer ni Srbija nije u ovom savezu, a da se pri tome govori o dobrim odnosima sa SAD-om ili da se kaže da su za Partnerstvo za mir, pa i za MAP, te da to ne predstavlja direktan ulazak u NATO, što nije tačno. Svima je poznato da aktivacija MAP-a znači ulazak u predvorje NATO-a, a ono što slijedi iza toga jeste ulazak u punopravno članstvo”, ističe Raljić, te dodaje:



“Taj ples na žici Dodiku neće uspjeti ovaj put, jer je potpuno jasno da SAD žele BiH u NATO-u”.









Osvrnuo se i na činjenicu da je zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a u Banjaluci potvrdio da na snazi ostaju sankcije za visoke zvaničnike SNSD-a Milorada Dodika i Nikolu Špirića.



“Malo ko u javnosti zna ko su najbogatiji ljudi u SNSD-u i malo ko zna koliko je bogat Nikola Špirić. Koliko je on zaista bogat i na koji način je stekao svoje bogatstvo, to je oblast za novinarsko istraživanje, ali za istragu kojom bi trebalo da se pozabave nadležni organi, policijski i svi drugi”, konstatuje Raljić.



Kada je u pitanju Milorad Dodik, Raljić navodi da postoje indicije da su mu blokirana izvjesna sredstva u SAD-u, ali to se o tome ne govori u javnosti.



“Dodikovo ponašanje i njegovo okretanje ka Rusiji, barem formalno, pokazuje da on čuva rezervni položaj. Međutim, imamo priliku da svjedočimo činjenici da po prvi put u Sankt-Petersburgu Dodik se nije susreto sa Putinom. To je odgovarajući znak”, mišljenja je Raljić.



Prema njegovim riječima, velike svjetske sile će se dogovoriti u igri po pitanju podjele interesnih sfera i zona uticaja i na Balkanu, te će štititi svoje ekonomske i političke interese, jer je to suština bavljenja međunarodnom politikom.



“Tako da neće ostati mnogo prostora za cinculiranje nikome, pa ni Miloradu Dodiku. To će biti vrlo brzo razriješeno u narednom periodu, možda do jeseni”, zaključuje Raljić.

(Kliker.info-Vijesti)