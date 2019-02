Urednik Buke kod Hadžifejzovića : Dodik je najbolji proizvod međunarodne zajednice (VIDEO)

Osnivač i glavni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović bio je gost Senada Hadžifejzovića. Razgovor su počeli komentarišući političke teme i istupe, nastavili uvodeći novinarstvo kao profesiju u ulogu spone između vlasti, politike i građanstva. Trifunović je za predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine kazao kako je početak karijere Milorada Dodika bio veliki rizik, naprosto bilo je prerizično ući u takvu investiciju.

-U međuvremenu je došlo do vidljivog neslaganja, razilaženja. Mi imamo, kao konačni proizvod, politčku snagu koja suvereno vlada. Dodik je najbliži čovjek politici i vlasti. To je čovjek koji je najbolji proizvod i rezultat međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da je relaksiran. Da će sve više vremena provoditi u Sarajevu. Apsolutno suvereno se vlada u RS-u. Pred lokalne izbore postoje četiri opoziciona glasa. Sam predsjednik SDS-a kaže da pola stranke radi za vlast. Poprilièno je relaksiran što se tiče RS-a. Stalo mu je da bude skinut s američke crne liste. Mijenja se. Daje do znanja da je spreman da razgovarati i da je tu. Dodik je ulicom došao tu gdje danas jeste, možda zato se sada boji onoga što ulica donosi. Milorad Dodik, ako želi dobro RS-u i BiH, morat će stvoriti neku opoziciji. Nijedan političar u kojeg je toliko uloženo, praktièno nije postao takav gospodar RS-a, kazao je Trifunović.

Da li je to napravljeno s nekom namjerom, Trifunović je podcrtao kako ga to ne zanima. Govoreći o konaènom rezultatu kazao je da se međunarodna zajendica ponaša kao da nije odgovorna.

-Prebijanje mog kolege, Vladimira Kovačevića je početak političke kampanje. Imali smo obazrive komentare međunarodne zajednice. Kovačević je rekao da je bila takva atmosfera da je normalno da neko može da ubije novinara. Imam osjećaj da se i dalje očekuje neka kooperativnost. Johannes Hahn je rekao da napad na novinara ne želi komentarisati, jer je u to vrijeme bio izborni period u Bosni i Hercegovini. Sloboda medija je na kraju evropska vrijednost, kojoj se teži, istakao je.

Zakon o javnim okupljanjima, Zakon o zaštiti od klevete, te Zakon o udruženjima graðana teme su kojoj je u emisiji dato vremena, u kojem se istakla èinjenica da je važno njihovo zastupanje i uvođenje.

-Nije želja da se pospješi život graðana, kontrola je kljuèna rijeè. Kao da neko dijete treba uèiti prièati, a dijete već ima dar govora. Šta dobiti od društva kojeg se uæi šta da priča? Ne postoje mehanizmi da se to zabilježi, poslije toga se ništa ne događa. Od nekih objava se ništa i ne događa. Ono što je “dobro” u svim pritiscima na novinare, postoji veliki krug ljudi koji je spreman da javno iznosi svoje mišljenje i da komentariše događaje. Imali smo hiljade i desetine hiljada ljudi na ulicama Banja Luke odakle su upuæene vrlo jasno poruke. Niko od tih ljudi nije htio sukob. Vrlo civilizovani su pristupali. Nisu htjeli dati alibi za novo nasilje, kazao je Trifunović.

Određeni procesi žele se dostići kontrolom medija. Vlast želi kontrolisati protok svih informacija. Ugrožavanje slobode medija stavka je koja može stvoriti mnoštvo problema. Kontrolom medija cilj je kontrolisati shvatanja i uvjerenja građanstva.

-Nikada ne napustiti ideju Bosne i Hercegovine. Postoji nešto što se zove historija i tradicija. Posve je glupo poništavati to. Odricati se Bosne i Hercegovine, na koncu znaèilo bi odricati se i Petra Kočića. Vrijeme je da se prestanemo čuditi kada neko dođe iz Banja Luke u Sarajevo. Trebamo prestati razmišljati da smo najgori na svijetu. Ne smijemo se tako etiketirati. Ovdje ljudima niko ne objašnjava, istakao je.

-Ljudi treba da uporno od vlasti traži da radi svoj posao, zato što ih skupo plaæamo. Naši političari su bolje plaćeni od predsjednika Amerike, a ne rade svoj posao. Ključni zadatak svih nas je da ih tjeramo da rade svoj posao. Nas vode ljudi koji sumnaju u ovu zemlju. A mi smo žrtve privremenosti, dodao je Trifunović.

Prije 19 godina Trifunoviæ je pisao tekst o tome kako je UNDP objavio istraživanje, da ako se tim tempom nastavi odlazak maldih iz Bosne i Hercegovine, 2040. godine u Bosni i Hercegovini æe ostati samo 1% mladih.

-Ovdje imamo samo umiranje i odlazak. Ne treba nam statistika da nam dokaže da ljudi odlaze. Odlazak je jedan od najtežih poteza u životu jednog čovjeka. Gomile odlaze da sebi obezbjede bilo kakvu egzistenciju, precizirao je.

Olakose doživaljava mnogo toga u Bosni i Hercegovini, a na kome je obaveza da na to ukazuje, objasnio je Trifunović.

-Novinarima treba dupli život da savladaju sve što trebaju da rade. Cijeli svijet je namrgođen, nismo samo mi. Rijetki su postigli sklad između želja za nepretkom i samim napretkom. Mi olako doživljamao sve što imamo. Ljepota Bosne i Hercegovine je jedinstvena. Mislim da mi koji smo ostali imamo obavezu da na to ukazujemo, zaključio je Trifunović.