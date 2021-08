Uragan Ida udario u obalu Louisiane : Prate ga poplave i vjetar brzine veće od 250 km, a bez struje ostalo više od 400 000 kućanstava

Američki predsjednik Joe Biden pozvao je stanovnike koji se nalaze na putu uragana Ida da oluju shvate “vrlo ozbiljno” – prenosi CNN.

Pozvao je stanovnike da slušaju dužnosnike i da budu na sigurnom dok uragan Ida zahvaća obalu Louisiane.

“Oluja je opasna po život. To nije samo obala. Nije samo New Orleans. To je i sjever. Očekuje se da će oborine biti izuzetno velike “, rekao je Biden na brifingu u Federalnoj agencije za upravljanje u hitnim slučajevima.

Joe Biden je obećao da će staviti “punu snagu zemlje” u spašavanje i oporavak.

“Bit ćemo ovdje. Bit ćemo ovdje da pomognemo zaljevskoj regiji da stane na noge što je prije moguće i koliko god je potrebno”, rekao je.

Resursi će biti dostupni nakon oluje, rekao je Biden, uključujući 2,5 miliona obroka, 3 miliona litara vode, timove za traganje i spašavanje i timove hitne medicinske pomoći. Dužnosnici su u kontaktu s dobavljačima električne energije za slučajeve dugotrajnih prekida opskrbe.