Uprkos Trumpovim prijetnjama : Migranti iz Latinske Amerike odlučni da uđu u Sjedinjene države po bilo koju cijenu

Meksičke vlasti su prošle sedmice blokirale karavan migranata na pograničnom mostu između Meksika i Gvatemale, ali su mnogi poslije preplivali rijeku Suchiate ili je prešli na improviziranim splavovima na putu ka sjeveru.

Dosta smo toga rizikovali kako bi prešli rijeku, i rizikovali smo naše živote, jer u Hondurasu ne postoji šansa za dobar život. Tu nema budućnosti, kaže Maykol, migrant iz Hondurasa.

Trump je pohvalio Meksiko zbog blokade migranata.

Želim se zahvaliti Meksiku. Meksiko sada poštuje liderstvo Sjedinjenih država.

Trumpova administracija se nedavno našla kao predmet kritika zbog tretmana migranata na američko-meksičkoj granici. Bivši potpredsjednik Joe Biden je to pitanje ponovo potaknuo jučer u Nevadi.

Šta se zaboga dešava sa Amerikom, koja trga djecu iz ruku njihovih majki na granici? Šta mi to radimo, šta smo postali?, rekao je Biden.

Provodeći kampanju za republikance u drugom dijelu Nevade, Trump je optužio demokrate da u Sjedinjene države pozivaju kriminalce.

Demokratska stranka otvoreno poziva na milione ilegalnih imigranata da krše naše zakone, narušavaju našu granicu i preplave našu zemlju. Demokrate žele karavane,rekao je Trump.

On je to učinio izbornim pitanjem za izbore 6. novembra. On je zaprijetio da će zaustaviti regionalnu pomoć i zatvoriti američko-meksičku granicu ukoliko Meksiko ne zaustavi migrante.

Zatvoriću granicu prije nego oni uđu u zemlju, i dovešću vojsku. Ne rezerviste, već vojsku, zaprijetio je Trump.

Predsjednici Gvatemale i Hondurasa su tokom vikenda održali zajedničku press konferenciju pozvavši migrante da se vrate kući.

Želim pružiti uvjeravanja stanovnicima Hondurasa da imamo radni tim koji će ih dočekati, kao i paket ponude u pogledu šansi, u zavisnosti od toga šta svaki građanin želi uraditi sa svojim životom, rekao je predsjednik Hondurasa.

On je također pružio uvjeranja Sjedinjenim državama da su se mnogi migranti već vratili.

Oko 2 hiljade njih se već bezbjedno vratilo na teritoriju Hondurasa, rekao je predsjednik Gvatemale.

Ali mnogi obećavaju da će ipak pronaći način da uđu u Sjedinjene države.

