Uprava Milana poslušala Zlatana Ibrahimovića : “ Ralf Rangnick neće preuzeti posao u AC Milanu“

Agent Ralfa Rangnicka potvrdio je u utorak uvečer kako su pregovori sa Milanom prekinuti te da njemački trener neće preuzeti slavni italijanski klub.

“Zajednički je odlučeno da Ralf Rangnick neće preuzeti posao u AC Milanu“, istakao je Marc Kosicke.

Rangnickov agent je objavio saopštenje kojim je potvrdio da su pregovori, koji traju od novembra prošle godine prekinuti.

“AC Milan i Ralf Rangnick složili su se da trenutno nije pravo vrijeme i da nema impulsa za zajednički rad. Zbog toga i uzevši u obzir dobar razvoj situacije i rezultate trenera Stefana Piolija zajednički je odlučeno da Rangnick neće preuzeti ulogu u AC Milan”, navodi se u saopštenju.

Pioli je neporažen na devet utakmica Serije A, od kojih je pobijedio u sedam. Mnogi igrači Milana, među kojima su Hakan Calhanoglu i Zlatan Ibrahimović, javno su pozvali klub da stane iza trenera. U utorak navečer je Ibrahimović sa dva gola vodio Milan do pobjede (2:1) u gostima kod Sassuola.

Pioli ima ugovor do juna 2021. godine, tako da bi u slučaju otkaza Milan morao da ga nastavi plaćati do isteka saradnje. Milan već plaća Marca Giampaola, kojeg su otpustili u oktobru, a morao bi platiti i RB Leipzigu nekoliko miliona eura kako bi mogao otkupiti njemačkog stručnjaka. Uz to Rangnick je želio preuzeti dvostruku ulogu trenera i sportskog direktora, što bi doveo do odlaska Paola Maldinija, legende Milana.

(Kliker.info-AA)