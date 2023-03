Upozorenje Wolfganga Petritscha : Ako ne prestanu vanjske intervencije, neće biti EU budućnosti za BiH

Beskonačno korištenje Bonskih ovlasti nije rješenje za Bosnu i Hercegovinu, to je plan za katastrofu. Vrijeme je da shvatimo da je odgovornost na lokalnom nivou. Politički sistem u BiH je potpunom ćorsokaku, a politika Dodika i ostalih je prošlost, ovo su samo neke od poruke bivšeg visokog predstavnika u BiH Wolfganga Petritscha u intervjuu za N1.

N1: Gospodine Petritschu, mnogi u BiH traže djelovanje jednog od Vaših nasljednika, gospodina Schmidta, u slučaju Federacije, žele da se riješi situacija sa formiranjem vlade Federacije. U Republici Srpskoj traže akcije protiv Milorada Dodika. Šta mislite, da li bi on trebao koristiti Bonska ovlaštenja?

PETRITSCH: Ono što je sada u igri, i tako je već dugi niz godina, jeste politička volja ljudi da se promijeni situacija, da se urade reforme i da se na kraju dođe do stanja pomirenja. A ovo je suština trenutne situacije. Postoje političari koji jednostavno ne žele pronaći konstruktivno rješenje za svoju državu i za njene građane. Oni su neodgovorni jer vjeruju da dok god postoji OHR ova zemlja se neće urušiti. Tako da možemo igrati ovu igru koja je krajnje nedemokratska, koja je protiv države Bosne i Hercegovine i prije svega protiv građana ove zemlje. Ovo je situacija. A sada, naravno, ono što nam pada na pamet je pa, hajde da iskoristimo Bonska ovlaštenja. Ali ovo je plan za katastrofu. Već smo predugo u sredini, OHR je tu, moć Bonskih ovlaštenja je tu, a ništa se nije promijenilo. Moramo dobiti političare, a to je zadatak birača, to je zadatak građana da uz pomoć EU, uz pomoć Sjedinjenih Država, promijenimo političku, kako da kažem, političku kulturu u ovoj zemlji. Znam da ovo nije kratak odgovor. To također nije kratkoročno rješenje. Ali moramo konačno početi shvatati da odgovornost, lokalna odgovornost, lokalno vlasništvo nad problemima izazova zemlje moraju rješavati lokalni političari.

N1: Gospodine Petritschu, dozvolite mi da Vas pitam ovo. U Federaciji imamo situaciju u kojoj je SDA sada na putu da bude van vlasti, a pokušavaju blokirati formiranje vlade Federacije. S druge strane imamo stranke HDZ i stranke Osmorke, a oni traže od Schmidta da iskoristi Bonske ovlasti da se kaže da su za formiranje Vlade Federacije potrebne dvije ruke, a ne tri ruke. Mnogi ovdje govore da bi to išlo na ruku HDZ-u Draganu Čoviću. Da li bi to bilo pravo rješenje u ovom trenutku ili treba tražiti drugačiji način za rješavanje ovog ćorsokaka u ovom trenutku?

PETRITSCH: Ovaj ćorsokak je očito znak i indikacija da je bosanski politički sistem potpuno nefunkcionalan. I bojim se da beskrajnom upotrebom moći Bonskih ovlasti nećete izaći iz situacije, Bosna i Hercegovina neće moći ići dalje i postati zemlja kandidat za Evropsku uniju. I to je zapravo cilj da se ne pretvori u OHR zemlju. Trebalo bi da se pretvori u evropsku državu koja je spremna da se pridruži Evropskoj uniji.

Ovo je zaista moja poruka. Ako ne prestanu sve vanjske intervencije, neće biti evropske budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je ključna poenta koju želim da kažem i koju pokušavam da prezentujem građanima, civilnom društvu i svim tim političarima. A sve više je onih koji su spremni na kompromis, koji su spremni da naprave jedan korak ka opoziciji, da poduzmu korake kako bi sproveli ono što je bila izražena volja naroda na prošlim oktobarskim izborima. Kako to uraditi? Ovo ne zavisi od mene. Ne znam, jer nisam umješan, nisam bosanski političar. Ali mislim da poruka od EU, ali i OHR-a treba da bude, molim vas, uradite sada, mi smo tu da asistiramo, da pomognemo, ali ne da radimo posao koji vi kao izabrani političari trebate da radite. A u demokratskoj politici potrebna vam je vlada, ali vam je potrebna i opozicija.

Opozicija je veoma važan instrument da se ispravi ono što vlast ne radi dobro i da se onda na sljedećim izborima dobije prilika da ponovo bude izabrana. Ovako zaista funkcionira demokratski proces. A ovo zbog daljnjeg postojanja OHR-a ne funkcionira. I mogu Vam reći jednu stvar, ovo je moje iskustvo. Osim ako zaista ne napravimo radikalan rez i kažemo da međunarodna zajednica garantuje sigurnost Bosne i Hercegovine, suverenitet i postojanje Bosne i Hercegovine, ovo je sigurnosno pitanje, ovo će biti urađeno. Ali politička pitanja, kako napredovati, kako poboljšati ekonomiju, društveni status i sve to, treba da se radi sa političarima i od političara, uz pomoć civilnog društva, uz pomoć, naravno, i reformski nastrojenih poput Evropske unije sa svojim programima i novcem. A ono što je zapravo potrebno je radikalan zaokret. Imamo takozvanu prekretnicu u ostatku svijeta, ali ja još ne vidim tu prekretnicu u BiH.

(Kliker.info-N1)