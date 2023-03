Upozorenje Šemsudina Mehmedovića : Bosance provociraju da bi srušili OHR, zato trebamo protestovati ispred EU delegacije

“Ako etničkim čistim kantonima iz zapadne Hercegovine date kontrolu nad Federacijom, dobili smo kontrolu i supremaciju Trećeg entiteta i HZ HB nad Federacijom: sljedeći scanarij će biti oduzeti SDA-u vlast u dijelu kantona sa bošnjačkom većinom i time je proces okončan. Pretvarati HDZ BiH u trajnu i nedodirljivu stranku je opasan signal da će marionete Zagreba i Beograda dobiti ključne poluge za trajnu vlast i trajnu potpunu kontrolu bošnjačke političke volje i suštinskih procesa u BiH, naravno otimajući nacionalna bogatstva Bosne. Ono što je Dejton uradio sa modelom Republike Srpske, sada PIC i Schmidt rade preko pretvaranja HDZ u hrvatski Savez komunista u BiH”, rekao je Mehmedović.

Dodaje da je ključno pitanje zašto PIC preko Schmidta gura Bošnjake i bosanske snage u sukob sa Zapadom?

“Koji je cilj i koji će biti rezultati? Radikalizacija Bošnjaka, nemiri, da Bošnjaci budu okrivljeni za rušenje i gašenje OHR-a, da se iz HDZ-a oglase i optuže Bošnjake za antizapadnu politiku, za terorizam-to je već viđeno ili da pomognemo Čovićevom savezniku Dodiku koji ne priznaje Schmidta, da mu se pridružimo u bojkotu Visokog predstavnika pa da budemo isti. Je li cilj da se Bošnjaci isporuče Dodiku na antizapadnim aktivnostima”, zapitao se Mehmedović.

Dodao je da ako Schmidt, kao izvođač radova najutjecajnijih u PIC-u, isporuči Federaciju BiH kao koloniju Hrvatske, Dodik će dobiti snažan zamah da krene u novu ofanzivu.

“Ne zaboravimo, Dodika se jača upravo ovakvim odlukama kakve planira Schmidt da bi pogodovao i ugodio HDZ-u. Nije to samo jačanje HDZ-a već je to jačanje antizapadne klime u BiH. To je demonstracija kontrole hrvatsko-srpskih uslova za BiH. Ovo što se sada dešava je retuđmanizacija i remiloševizacija uz pomoć PIC-a i Schmidta. Šta bi Schmidt mogao uraditi poslije ovoga: Proglasiti Čovića doživotnim kao Maršala Tita, a HDZ jedinom partijom za Hrvate u BiH kao Savez komunista. Nećete nas pokolebati! Imat ćete žestok otpor!”, zaključio je Mehmedović.

(Kliker.info-Klix)