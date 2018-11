Upozorenje profesora Bajtala : Dejton obavezuje Hrvatsku da se prestane miješati u unutrašnja pitanja BiH

– Oni taj inducirani problem uporno, kontinuirano i sistematski proizvode upravo miješanjem u unutrašnje poslove BiH, a onda to naknadno verbalno i retorički pokušavaju negirati – kaže Bajtal u razgovoru za Vijesti.ba.

Kako navodi, miješanje Hrvatske i Srbije u unutrašnja pitanja BiH vidi cijeli svijet, toga su svjesni i oni sami, ali i mi u BiH.

– Treba da znaju da ne mogu negirati nešto što je u praksi toliko evidentno. A zašto se miješaju? Pa zbog vlastitih problema sa kojima ne mogu da se izbore – naglašava Bajtal.

Naš sagovornik pita se zbog čega iz Beograda i Zagreba tako uporno tvrde da su garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma.

– Oni to nisu. I Srbija i Hrvatska su potpisnici tog sporazuma zato što su bili akteri krvave agresije na BiH. Zna se koje zemlje međunarodne zajednice spadaju u garante. Oni su samo potpisnici jer su u to bili debelo upetljani – kaže Bajtal.

Prema njegovim riječima, iz zvaničnog Zagreba i Beograda uporno poručuju da su garanti kako bi izbjegli svoju odgovornost koju su preuzeli potpisom tog dokumenta.

– Potpis ih obavezuje da se prestanu miješati u unutrašnja pitanja BiH, jer su se već miješali na potpuno neprirodan, nepriličan, nedemokratski i zapravo nasilnički način. Na ovu zemlju izvršena je agresija 90-ih godina s dvije strane – istočne i zapadne. I te dvije strane pristale su da se više neće petljati. A umjesto da s time prestanu, oni to i dalje čine – upozorava Bajtal.

Osvrnuo se na izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je u intervjuu za današnje izdanje “Slobodne Dalmacije“, između ostalog, kazala da je vrlo zabrinuta zbog BiH – susjedne države s kojom Hrvatska dijeli 1.001 kilometar granice, čija stabilnost utječe i na stabilnost Hrvatske.

– Valjda bi ta granica o kojoj govori gospođa Kolinda trebala biti priznavana. Pa, vidimo po tim različitim posjetama, bez najava, bez ičega, da se upravo ta granica ne poštuje. I to je opet jedan način miješanja u unutrašnje stvari BiH, vrlo grub i vrlo evidentan – naglašava Bajtal.

Odbijajući bilo kakve optužbe o miješanju u unutrašnje stvari zbog traženja izmjena Izbornog zakona, hrvatska predsjednica je istakla da je sam Ustavni sud BiH donio odluku da je taj zakon neustavan.

– Prema tome, sve što tražimo je da se taj zakon uskladi s Ustavom. Kako će to učiniti, njihova je stvar, u to se ne namjeravam miješati, kao ni u bilo kakvo sastavljanje vlade i drugih tijela. Valja naglasiti da Hrvatska nije jedina koja traži promjenu izbornog zakona, stoga ćemo zajedno s drugim državama koje insistiraju na promjeni zakona, od članica EU do SAD-a, insistirati na uspostavi funkcionalnih i legitimnih vlasti, na dobrobit svih u BiH – poručila je Grabar-Kitarović.

Bajtal ističe kako smo mi u BiH dobro svjesni da je Izborni zakon BiH u koliziiji s Ustavom.

– Kako je moguće da se zakon nastao iz Ustava sudara s tim istim Ustavom? Pa to je upravo posljedica miješanja i Beograda i Zagreba – ocjenjuje Bajtal.

Navodi kako se Izborni zakon BiH zasigurno hoće mijenjati, ali ne onako kako nam to nalažu iz Hrvatske i Srbije.

– Mijenjat će se u skladu s evropskom legislativom i pravnom problematikom. Oni upravo bježe od toga da se ovdje stvari uređuju na evropski način. A pošto žele da BiH drže što dalje od EU, kupujući time vrijeme za njeno razaranje, onda rade to što rade. Oni nas sprječavaju da uđemo u EU, usporavaju nam evropski put i upravo, ponavljam, time kupuju vrijeme kako bi razorili BiH prije nego uđe u EU – zaključuje Bajtal.

(Kliker.info-Vijesti)