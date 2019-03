Upozorenje Ive Komšića : Pokušavaju obnoviti Herceg-Bosnu

Ivo Komšić, bivši član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i bivši gradonačelnik Sarajeva, kazao je da bez Washingtonskog sporazuma ne bi bilo ni Dejtonskog sporazuma.

Kako navodi TV N1 Komšić je povodom 25. godišnjice postojanja Hrvatskog narodnog vijeća, kazao da danas u BiH HDZ ima sav monopol kada je u pitanju hrvatska politika.

“Kad imaju monopol na hrvatsku politiku oni pokušavaju danas sa svojim inicijativama, ne samo ovdje nego i u Evropi i Evropskoj uniji, pokušavaju obnoviti Herceg-Bosnu, ono protiv čega smo mi bili cijelo vrijeme i što je prevladano u Washingtonu Washingtonskim sporazumom. Poslije Washingtonskog sporazuma ne postoji Herceg-Bosna, nije se nikad obnovila, oni danas pokušavaju da je obnove. Mi ćemo danas vrlo oštro reagirati i kazati da smo protiv toga jednako kao što smo bili 1994. godine”, kazao je Komšić.

Kako je naveo, nova vlast u BiH se neće mnogo razlikovati od prethodne.

“Radikalizirane su ideje i na tim idejama je vođen rat u BiH. To je problem, što oni obnavljaju te neke koncepcije oko kojih se vodio rat. Te ideje su skupo koštale sve narode u BiH i državu. To je problem i to će vjerovatno biti problem nove vlasti jer oni će te svoje teze radikalizrati”.

Komentarisao je i izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar – Kitarović.

“Dejtonski sporazum je okvirni sporazum za mir u BiH, on se tako zove. Svi oni koji na radikalan način dovode u pitanje temeljne odredbe tog sporazuma zapravo riskiraju da naruše mir ovdje. Vidjet ćemo da li će se neko usuditi krenuti u to. Mislim da baš nije povoljna međunarodna situacija za to”, kazao je Komšić.

U Sarajevu se održava osmi Sabor Hrvatskog narodnog vijeća u BiH i obilježavanje 25. godišnjice njegovog djelovanja.