Upozorenje imunologa Karamehića : COVAX je mrtav program, prekasno ćemo dobiti vakcine

Imunolog Jasenko Karamehić rekao je za N1 kako se vlast u Bosni i Hercegovini prekasno probudila u vezi sa nabavkom vakcina protiv Covida-19 u našoj zemlji.

“Ovo je sve trebalo uraditi u septembru, pa i u augustu prošle godine. Neko ko voli svoju zemlju, neko ko ima i dobre savjetnike, ne mogu vjerovati da je juče ozbiljno prvi put se nešto govorilo u vezi sa vakcinama u BiH“, istakao je Karamehić.

Gana se vakciniše, Afganistan se masovno vakciniše, Crna Gora će nabaviti masovno vakcine, gdje smo mi u tome? Šta je naša vlast radila do sad”, dodao je.

Istakao je i da bi već sutra trebalo da vakcine, koliko-toliko doza, da dođe u BiH, da bi se ublažila ova situacija sa korona virusom u BiH

“Velika Britanija je počela 8. decembra sa vakcinacijom, u SAD isto tako, naravno da ne možemo se s njima porediti, ali mislio sam da se možemo sa susjednim zemljama – Hrvatskom, Srbijom, Albanijom. Pročitao sam podatak da je milion i 400 hiljada vakcinisano prvom dozom u Srbiji, drugom 500.000 građana. Milanović je izjavio da bi i od čečenske mafije nabavio vakcinu jer je odgovoran političar, šta su naši radili? Gospođa iz MCP je rekla da ne zna ko nabavlja vakcine, pa ta izjava je tragikomična. Članovi i Predsjedništvo BiH imaju po deset savjetnika a juče su se prvi put uključili u ovo. Ako je RS nabavio vakcine, pa zašto Federalna vlada ne uradi isto, imaju isti pravni status“, komentarisao je.

Imunolog Karamehić je komentarisao i aferu “Respiratori” te istakao kako on sumnja da su ispravni te da ih on ne bi uzeo. Rekao je i kako niko nije podnio ostavku u vezi satim, kao i da niko nije povukao moralnu odgovornost.

“Mi imamo sad oko 5.000 umrlih ljudi, sedmi smo u svijetu. Ministar Vranić kaže da imamo 424 zaražena na 100.000 stanovnika, a Njemačka sa svojih 82 miliona stanovnika ima 58 zaraženih na toliko stanovnika. Njemačka je rekla kako je broj preko 50 zaraženih alarm, a mi imamo 424“, kazao je.

Govoreći o COVAX mehanizmu je rekao kako je to kolektivni mehanizam koji obuhvaća 190 zemalja u svijetu, te je upitao “da li mehanizam koji je kolektivan i koji obuhvata dvije milijarde stanovnika brz ili invdividualna menadžerska odgovornsot”. “Kao što je Vučić uradio, kao što je Orban uradio. Oni su nabavili vakcine ne osvrčući se puno na EU, i ovo što naši pričaju nema veze s vezom. Taj COVAX je mrtav program. Prekasno ćemo dobiti vakcine, dobit ćemo nekada, ali koju količinu, kad i koju vakcinu, ne znamo”, istakao je.

Govorio je i za N1 o određenim vakcinama protiv korona virusa te je rekao kako je vakcina proizvođača AstraZeneca odlična ali za ljude do 55 godina. “Ona je jako dobra, jeftina, lako se čuva, distribuira, međutim oni nemaju dovoljno volontera koji su testirali na preko 55 godina. Čudi me da je WHO dala saglasnost i stala iza toga. Kad biram između WHO i Merkel (koja je rekla da je AstraZeneca dobra, ali da je ona ne bi primila) vjerujem više Merkel. Prvi je ne bih primio, ali bih je djetetu dao. Rusija je zemlja sa velikoim tradicijom, sa izvanrednim medicinskim dostignućima i godinama radi sa svojim vakcinama. EU još nije registrovala ni kinesku ni rusku vakcinu, da li zbog konkurencije ili nečeg drugog, ali ja bih za obje rekao da su odlične vakcine, rađene starim klasičnim metodama. Međutim, kao imunoilog kad gledate regionalnu pripadnost, tu kod vakcine ima vrlo malo razlike, jer je ispitivana na kineskim volonterima, ruska na ruskim, i zbog te rasne raznolikosti i klime, vlažnosti, ispitana je na više kontinenata“, komentarisao je za N1.

Rekao je da su Pfizer i Moderna dvije savremene vakcine, rađene sa najnovijom tehnologijom, da je u njima vještački virus. Kako je naveo, Pfzifer ima 95 posto učinkovitosti, Moderna 94 posto, kineska ima 76. Potcrtao je da je bolje bilo koja vakcina nego bez vakcine.

