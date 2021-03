Upozorenje i savjet dr. Ivana Đikića : Bosanci, molim vas, strpite se tri sedmice i bit ćete mirni do kraja godine! (Video)

Situacija teška u Bosni i u Sarajevu! To je posljedica nepravilnog djelovanja, ponašanja, skijanja i svih nedostataka mjera koje su neophodne! Zdravstveni sistem treba biti dodatno potaknut i finansijski i solidarnošću! Ignorisanje ovog virusa dovelo do ove situacije koju danas imamo! Ciklus virusa od ulaska u organizam traje do tri do četiri sedmice! Ljudi moraju biti pribrani, odgovorni, izbjegavati dodatne kontakte i trebaju pomoći zdravstvenom sistemu! Za dvije do tri sedmice prevazići ćemo ovu krizu i vratiti se u normalniji, i ne tako opasan, društveni život! Ako se ljudi budu pridržavali mjera, unutar tri do četiri sedmice virus neće moći lako naći pojedince u koje može ući pa će doći do pada broja oboljelih!

Virus je oko nas i možemo živjeti s njim ako budemo znali! To je naša budućnost! Dobra je vijest da se u Srbiji mogu vakcinisati bh. građani! Sve vakcine koje su odobrene regulatornim tijelima, koja su pokazala učinkovitost, koja nemaju štetne posljedice na organizam, dobre! Treba biti oprezan i poznavati sopstveni organizam prije vakcinacije! Vakcinu ne bi smjele primiti osobe koje su imale anafilaktički šok! Normalna alergija nije kontraindikacija! Vakcine i virusi imaju korelaciju u stvaranju trombova! Osobe koje imaju probleme sa zgrušavanjem krvi, pogotovo s trombocitopenijom, trebale bi razmisliti da li se trebaju vakcinisati! Lijekovi nisu nikakva alternativa vakcini! Osobe koje su vakcinisane mogu opet biti zaražene, ali će imati blaže simptome! Vakcina je zaštita da čovjek ne umre i da nema tešku bolest! Godinu dana pokušavamo naći slabe tačke virusa kako bismo mogli stvoriti lijekove!

Na temelju tih lijekova mi bismo spriječili širenje virusa i simptoma bolesti! Pronašli smo virusni enzim, koji se zove proteaza! Taj enzim cijepa proteine da bi se virus mogao dijeliti! To je slaba tačka virusa! Da bi stvorili lijek treba od 3 do 5 godina i nadamo se da ćemo kroz kliničke faze moći dobiti kvalitetno oružje za ovaj virus! U ovoj krizi političari nisu odigrali dobru ulogu u mnogim zemljama! Najveći problem je ta podijeljenost! Političari će uvijek ignorisati naučnike! Najgore je što svaka zemlja ima oportune naučnike koji su povezani s političarima i tada je javnost zbunjena! Optimističan sam! Kada preuzmemo kontrolu širenja virusa, vratit ćemo se u normalu! Počet ćemo živjeti i s tim virusom kao i s virusima do sada!

2022 godinu možemo gledati kao godinu normalnog života, ekonomije i školovanja.

(Face TV)