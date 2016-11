Umro Leonard Cohen : Jedan od najvećih muzičkih vizionara današnjice otišao u legendu (Video)

Umro je kanadski kantautor Leonard Cohen (82), objavljeno je u noći s četvrtka na petak na njegovoj službenoj Facebook stranici.S dubokom tugom javljamo da je legendarni pjesnik, skladatelj i umjetnik Leonard Cohen preminuo, stoji u objavi na Facebooku.

Izgubili smo jednog od najvećih vizionara muzičkog svijeta, dodaje se u objavi.Drugi detalji o Cohenovoj smrti nisu objavljeni, zna se tek da će posljednji ispraćaj biti organiziran u Los Angelesu.

Cohen je nedavno u intervjuu za The New Yorker izjavio da i ‘njegov sat otkucava’ te je izrazio sumnju u mogućnost dovršetka još jednog albuma nakon tada nadolazećeg, 14. po redu ‘You Want It Darker’, koji je izašao 21. oktobra.

Spreman sam umrijeti, rekao je tada.

Tokom muzičke karijere koja se protezala na više od 45 godina, Cohen je napisao desetke pjesama koje su s malo riječi dubinski progovarale o slobodi i ljubavi, depresiji i samoubojstvu, politici i ratu. Mnoge od njih otpjevali su neki od vodećih izvođača svih žanrova, od Judy Collins i Tima Hardina pa do U2-a, Eltona Johna, Stinga, Trishe Yearwood i Arethe Franklin.

Prvi je album, nakon što je prekinuo dotad obećavajuću spisateljsku karijeru, objavio 1967., kada je već navršio 33 godine života.

Mnogi će ponajviše pamtiti skladbu ‘Hallelujah’, koja je vjerojatno njegova najizvođenija, a gotovo sigurno najobrađivanija pjesma.

Njegov posljednji album, ‘You Want it Darker’, izašao je u oktobru i naišao je na izrazito pozitivne reakcije muzičkih kritičara.

(Kliker.info-JL)