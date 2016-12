Umro čuveni astronaut John Glenn : Bio je prvi Amerikanac u Zemljinoj orbiti, nacionalna ikona i heroj

Bivši američki astronaut i političar, treći Amerikanac u svemiru i prvi Amerikanac koji je ostvario orbitalni let, John Glenn, preminuo je okružen porodicom u bolnici u Columbusu u Ohiju u dobi od 95 godina.

‘John Glenn je i uvijek je bio veliki heroj Ohija i njegova smrt nas je sve ražalostila. S pognutim glavama suosjećamo s njegovom voljenom suprugom, Annie, ali gledamo u nebo i pozdravljamo njegova izvanredna putovanja i duge godine koje je služio našoj zemlji i naciji. Premda je prodro duboko u svemir, njegovo je srce uvijek bilo u Ohiju’, rekao je guverner te države John R. Kasich.

Uz američkog heroja i ikonu do zadnjeg je trenutka bila supruga Annie s kojom je bio u braku 73 godine. Uz braću Orvillea i Wilbura Wrighta te Neila Armstronga činio je čarobnu četvorku iz Ohija.

Glenn je, piše Columbus Dispatch , živio pravim Ripleyjevim ‘vjerovali ili ne’ životom. Kao vojni pilot srušio je rekord u transkontinentalnom letu 1957. (trebala su mu tri sata i 23 minute) prije nego što je postao prvi Amerikanac koji je ostvario orbitalni let 1962, a 36 godina kasnije u dobi od 77 godina postao je najstarija osoba u svemiru, kao dio sedmeročlane posade Discoveryja.

Taj je let ostvario u svojoj 24. i posljednjoj godini koliko je služio u Američkom senatu, a u političkoj se karijeri jednom kandidirao i za demokratskog kandidata za predsjednika SAD-a 1984.

U javnosti se zadnji put pojavio sa suprugom na aerodromu u Columbusu koji od 28. jula ove godine nosi njegovo ime – Međunarodni aerodrom John Glenn Columbus. Prijateljima je navodno rekao da je vidjevši svoje ime na aerodromu osjetio čast kakvu nije mogao zamisliti.

Jednom se prilikom Glenn prisjetio posebne veze s tim aerodromom. Naime, u julu 1929. godine budući je astronaut napunio osam godina i upravo se tad taj aerodrom otvorio. Prolazeći, nagovorio je roditelje da zastanu kako bi mogao gledati avione kako polijeću i slijeću.

On i supruga su imali mali, privatni avion Beechcraft koji je prestao voziti tek u 90. godini. Posljednjih desetak godina živjeli su u centru Columbusa i oboje su bili aktivni u javnom životu i humanitarnom radu. Mnoge godine posljednjeg desetljeća proveo je kao predavač na Državnom univerzitetu Ohio gdje je osnovan Institut John Glenn za javne poslove i politiku, što je pak preraslo u Koledž John Glenn.

John Glenn prima Predsjedničku medalju slobode od Barack Obame 2012.

‘Bio je jako ponosan na Koledž Glenn. To je nasljedstvo koje će nastaviti promovirati njegovu misiju dobrih javnih politika’, rekao je njegov dugogodišnji prijatelj Jack Kessler. Premda je bio demokrat, slagao se sa svima, kaže Kessler: ‘Nikad ga nisam čuo da je o nekom rekao ijednu ružnu riječ. Neki od njegovih najboljih prijatelja bili su republikanci i on je mogao raditi sa svima.’

Izrazito zdrav fizički i pun energije njegovo se zdravlje počelo narušavati 2013. kad mu je ugrađen pacemaker. Dvije godine prije toga i on i Annie bili su na operaciji koljena zbog čega su morali otkazati planirani višemjesečni put od 13.500 kilometara po zapadu države, kakav su već godinu dana ranije ostvarili, i to Cadillacom – njemu je bilo 88, a njoj 89 godina.

Premda je htio biti liječnik, život mu je omeo planove. Jednom se s osam godina imao prilike voziti u avionu s otvorenim kokpitom i nije stao do 2011. kad je prodao svoj avion koji je imao od 1981. godinu dana kasnije je za Dispatch rekao: ‘Jako mi fali. Letenje mi nikad nije dosadilo.’

John Glenn i supruga Annie 1998.

Vozio je čak 149 borbenih misija u Drugom svjetskom ratu i Koreji gdje je zaradio nadimak ‘staro magnetsko dupe’ zbog nevjerojatne sposobnosti da sleti u bilo kojim uslovima , čak pod kišom metaka i s probušenim gumama. Između ta dva rata radio je kao instruktor letenja u Texasu

Rodio se 18. jula 1921. nedaleko od New Concorda. Otac mu je bio vodoinstalater, a majka nastavnica i bili su dobri prijatelji s Annienim roditeljima, tako da su se Glenn i njegova supruga igrali zajedno još kao mala djeca, a zaljubili su se u srednjoj školi. ‘Kad bi netko pisao priču o nekome od njih dvoje, nikako ne bi mogao isključiti onog drugog. To je jednostavno nemoguće i to bi bila nepotpuna priča’, rekla je njihova kćer Lyn prije nekoliko godina.

Veliki ispraćaj održat će se na državnom univerzitetu , a pokopat će ga u krugu najbližih na groblju Arlington.

(Kliker.info-Jutarnji list)