Umrla kraljica romske mutike Esma Redžepova : Usvojila je 47 djece, dva puta bila nominovana za Nobelovu nagradu (Video)

Danas je objavljena vijest da je makedonska pevačica i kraljica romske muzike Esma Redžepova preminula u Skoplju u 73. godini poslije kraće i teške bolesti.Za gotovo šest decenija estradnog staža održala je preko 23.000 koncerata širom svijeta, od čega je trećina bila humanitranog karaktera.

Esma Redžepova počela je rano da se bavi muzikom. Sa 10 godina je pobijedila na takmičenju koje je organizovao tadašnji “Radio Skopje”. Ona je bila prva Romikinja koja je pjevala na romskom jeziku na ovom festivalu. U Gandinagaru, Indija, 1976. godine proglašena je za kraljicu romske muzike, što ju je dodatno motivisalo da radi i stvara.

Esma je peto od šestoro djece Čanije i Ibrahima Redžepova, odrasla je u maloj kući u centru Skopja. Njen otac Ibrahim je u aprilu 1941. godine u bombardovanju Skoplja izgubio nogu, ali se ipak trudio da zaradi i da na dostojanstven način zbrine svoju porodicu. Bio je čistač cipela i Esma mu je često pomagala i radila dodatne poslove.

“Moje djetinjstvo je bilo jako teško, ali to sam iskoristila kao veliku školu. Zapravo, težu stranu života osjetila sam u djetinjstvu. Dok su mnogi rasli bezbrižno, ja sam radila razne poslove, nosila sam mlijeko, čistila stanove, čuvala psa jednom čuvenom skopskom doktoru Cipuševom, a zarađeni novac trošila sam ekonomično. Voljela sam bioskop, pa bih svojom ušteđevinom kupovala karte. Borila sam se sa predrasudama u društvu, uvijek sam se morala nekome da se dokazujem ali, kao što vidite, isplatilo se, ja sam zahvalna Bogu”, rekla je svojevremeno kraljica romske muzike, prenosi Noizz.

Prvi put pred Titom pjevala je 1961. godine, kada je gost maršalu bio indonezijski predsjednik Sukarno, a svojim glasom počastila je i tadašnjeg libijskog lidera Gadafija.

“Da biste bili veliki pjevač i da ostavite trag, morate da se profesionalno posvetite pjesmi i muzici i morate da se žrtvujete. Ja nisam pobornik da se po svaku cijenu dođe do vrha. Ne dopada mi se što se sada mješa golotinja i ljepota. Najvažnije je biti originalan i biti svoj. Meni, kao Romkinji je bilo mnogo teško da se dokažem i istaknem, znala sam da moram mnogo da radim, vjerovala sam u sebe i zato sam uspjela”, rekla je Esma.

Važila je za veliku humanistkinju. Mnogo je djece zbrinula, poznato je da je usvojila 47 djece koja su odrasla i rasla u ansamblu “Teodosievski”. Pomagla je razne fondacije i uvijek se rado odazivala na sve humanitarne akcije.

Nikad nije rađala, ali je usvojila 47 djece. Njen suprug nikad joj nije dozvoljavao da radi nešto što bi je udaljilo od pjevanja i nastupa. Nikad u životu nije ni kuvala ni čistila jer je tvrdio da para šteti glasnim žicama. To ju je neki put jako ljutilo jer obožavla da kuha, a on joj to nije odobravao i uvijek je imala kućnu pomoćnicu. Djecu su odlučili da usvoje jer su najčešće dolazila iz romskih porodica koje su bile socijalni slučajevi.

“Da bi ih sačuvali od domova ili ulice, Stevo ih je podučavao sviranju raznih instrumenata i danas su svi oni muzičari u nekim orkestrima i pošteno žive i zarađuju”.

Velika želje Esme Redžepove bila je Nobelova nagrada.

“Humanitarne organizacije jugoistične Evrope i Balkana nominovaće me ove godine za Nobelovu nagradu. Po pravilima možete biti predloženi sedam puta, a Majka Tereza je Nobelovu nagradu dobila upravo poslije sedme nominacije. Pa, valjda ću i ja! Voljela bih da dobijem nagradu, jer bi to bilo veliko priznanje ne samo meni, već i cijeloj jugoistočnoj Evropi i Balkanu”, rekla je u maju mjesecu ove godine za “Novosti” Esma.

Kraljica romske pjesme željela je da sljedeće godine proslavi 60 godina uspješne karijere i obilježi jubilej.

“Ako budem živa i zdrava, održaću koncerte u svim centrima bivše Jugoslavije. Zamislite da se 23.000 puta popnete na binu i siđete. To nije lako, a kamoli da toliko puta pjevate. Kao djevojčica sam bila vrlo nemirna i buntovna, a sa 11 godina već sam imala solističke koncerte.

Vrlo rijetko pjevam u klubovima, uglavnom nastupam u dvoranama i to pred inostranom publikom koja nema veze sa Balkanom. Ove godine pjevala sam u Filharmoniji u Minhenu, pred više od 2.000 ljudi, a nedavno sam se vratila iz Amerike, gdje sam nastupala u Kenedi centru i Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. Prvi put u karijeri ću ove godine nastupiti u Kini. Bez obzira na to što publika ne razumeij o čemu pjevam, mislim da sam specifična pjevačica i da je magija u mom glasu”, rekla je Esma.

Esma Redžepova ostaće upamćena kao žena čija energija, ljubav i glas su bili veći od života.

