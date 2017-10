Ukrajina upozorila: I Srbi iz Tuzle, Banovića i Doboja ratuju u Putinovoj plaćeničkoj vojsci (Foto)

“Blic” je objavio inicijale i fotografije nekoliko državljana Srbije koji ratuju na strani proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine. U pitanju su šestorica Srba, a ukrajinska bezbjednosna služba (SBU) objavila je kompletne njihove podatke uključujući ime i prezime, datum i mjesto rođenja, broj pasoša i necenzurisane fotografije. Prema riječima ambasadora Aleksandroviča, u pitanju je tek početak, odnosno da će Ukrajina nastaviti da objavljuje podatke srpskih plaćenika kojih, prema njihovim procjenama, u Donbasu ratuje oko 300.

– Važno je to što je ta informacija bila zvanično poslata srpskom tužilaštvu još ranije. Imate zakone protiv svakakvih plaćenika u svakoj zemlji, ali dosad nijedan nije bio osuđen. Dakle, ovo objavljivanje je naša reakcija na odsustvo rekacije Vlade Srbije – rekao je ambasador za “Blic”.

Za sada su objavljeni podaci o A.M. (25), rodom iz Valjeva, D.M. (49) iz Šapca, D.L. (38) iz Tuzle (BiH), Z.P. (26) iz Valjeva, N.S. (44) iz Doboja (BiH) i D.S. (37) iz Banovića (BiH).

Ukrajinski ambasador dodao je da mu je veoma žao zbog učešća Srba u konflitku na istoku njihove zemlje.

Ukrajinska bezbjednosna služba (SBU) je objavila prve podatke o Srbima u Vagnaru, ruskoj plaćeničkoj vojsci koja ratuje u Donbasu, ekskluzivno saznaje “Blic” iz ambasade Ukrajine u Srbiji.

– Meni kao ambasadoru je veoma žao da toliki broj Srba ratuje protiv Ukrajinaca koji vam nisu ništa loše nikad učinili. Ipak, ne vjerujem da čak i ovaj broj reprezentuje čitav srpski narod. u Srbiji postoji zakon da svaki plaćenik koji se bori u drugoj zemlji mora da bude kažnjen. Nažalost, još nisam čuo ni za jedan slučaj da se to desilo u Srbiji, da je neko kažnjen zbog ratovanja u Ukrajini. Primjera radi, jedan Britanac dobio je pet godina zatvora – dodao je ambasador.

Govoreći o trenutnom stanju na istoku zemlje, ambasador kaže da se ono nije bitno promijenilo uprkos svim dosadašnjim pregovorima uključujući i posljednji održan u Beogradu.

-Mi se u Ukrajini nadamo da će Amerika dati dodatni implus, uz ove pregovore Surkova i Volekra, za rješavanje problema. To je samo još jedan način da zajedno riješimo problem. Da li će oni donijeti odmah i direktno neke rezultate, to ne znamo. Dobili smo zaključke sastanka, nisam čuo ništa novo, lično ja, ali to ne znači da ne postoji. Za sada, čuli smo komentare i gospodina Volkera i gospodina Surkova da imaju optimizam, ali vidjećemo. Ne mogu da otkrivam detalje – kaže ukrajinski ambasador.

Kako je Blic ranije pisao, strani plaćenici dolaze u Donbas preko pojedinih ruskih kompanija. Francuz Viktor Lenta (28), koji je ratovao na strani proruskih pobunjenika, rekao je za BBC da iskusniji borci vrše obuku regruta.

-Jedan od naših osnovnih zadataka jeste da obezbedimo treninge za regrute koji pristižu iz Zapadne Evrope. Rusija je posljednji bastion protiv liberlane globalizacije koja je uticala na gubitak nacionalnih vrednosti i suvereniteta – rekao je Lenta.

Još jedan njegov sunarodnik govorio je za britanske medije, ali sa suprotne strane nišana.

-Borio sam se i u Kolumbiji i u Hrvatskoj. Svakodnevno dobijam imejlove od dobrovoljaca iz Evrope koji bi da se priključe – rekao je Gaston Beso (50), pripadnik ukrajinske paravojne formacije Azov koja ima 3.500 članova. U Azovu je ratovao i Hrvat Miroslav Maščić koji je prije dvije godine izjavio da “pomaže Ukrajincima u odbrani suvereniteta”.

(Kliker.info-Blic)