Ukleti novac Slobodana Miloševića : Ubijeni svi koji su ga nosili na Kipar

Afera „kiparske pare“, teška oko 3,5 milijardi tadašnjih njemačkih maraka, do danas nije dobila epilog. Ljudi koji su znali sve o tome život su završili tragično i pod sumnjivim okolnostima, a i dokumentaciji se gubi svaki trag.

Ovu tajnu otkrio je Velimir Ilić, kojeg je Vlada Srbije 2001. imenovala za šefa tima koji je trebao rasvijetliti ovaj slučaj. Ilić je otkrio da je dokumentacija o iznošenju državnog novca na Kipar tada predana vlastima u Beogradu, ali je pod misterioznim okolnostima nestala. On kaže i da su osim njega i Mlađana Dinkića, mrtvi skoro svi akteri koji su sudjelovali u ovoj aferi ili su kasnije pokušali utvrditi gdje je završio državni novac koji je tijekom 90-ih, za vrijeme sankcija, nošen na Kipar.

“To je velika pljačka, koju je netko zataškao. Ali nije nikad kasno da se to aktivira i pokrene istraga jer novac uvijek ostavlja trag. Iako su svi sudionici te afere, odnosno svi akteri u lancu, pod zemljom – započinje Ilić priču za Kurir. On kaže:

“Žika Petrović, direktor „Jata“, pilotirao je avionom u kojem je bio novac. Badža (Radovan Stojičić, ministar policije) pratio je i osiguravao prenošenje novca, a Kundak (Zoran Todorović, direktor „Beopetrola“) bio je ovlašten za podizanje novca, kupovanje nafte… Svi su likvidirani, a njihove smrti nikad nisu rasvijetljene.

Ilić ističe da nije riješen ni slučaj smrti bankarice Borke Vučić, koja je poginula pod čudnim okolnostima:

“Ona je u ovom lancu novac primala, knjižila, pratila njegove tokove, napravila dokumentaciju. Ta žena je sve znala, sve papire je imala. A poslije 2000. željela je da se taj novac vrati, čak je napisala neke projekte kako bi se uložio u poljoprivredu. Poginula je u saobraćajki.

Uz Ilića, u tročlanom Vladinom radnom timu bili su i po jedan predstavnik MUP-a i Narodne banke Srbije. Oni su, svjedoči Ilić, od tadašnjeg ciparskog predsjednika i ministra policije dobili svu dokumentaciju o novcu koju je Srbija imala na računima u toj zemlji. Papiri su, kako tvrdi, završili kod premijera Đinđića i tadašnjeg ministara pravde Vladana Batića i guvernera Narodne banke Srbije Mlađana Dinkića, ali da ne zna kakva je sudbina tih dokumenata:

“Đinđić je ubijen, Batić je podnio krivične prijave za tu aferu, ali je preminuo. Živi smo samo Dinkić i ja. Mene je sam bog spasio. Dva puta su me napadali, imao sam teške povrede glave. Preživio sam, ali su pokušali sve da me iskompromitiraju, ismiju, naprave od mene budalu, spuste mi rejting… I nikad me nitko nije pozvao iz institucija na razgovor.

AKTERI AFERE:

Živorad Žika PetrovićŽIVORAD ŽIKA PETROVIĆ /SCREENSHOT

PILOTIRAO AVIONOM KOJIM JE PREBAČEN NOVAC

Nekadašnji generalni direktor „Jata“ Izrešetan sa četiri metka 25. aprila 2000. Naručitelji i izvršitelji ubojstva nisu otkriveni

Radovan Stojičić Badža

OSIGURAVAO TRANSPORT NOVCA

General policije, načelnik Službe javne sigurnosti, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Ubijen u noći između 10. i 11. aprila 1997. Napadač nije otkriven

Borka Vučić

PRIMALA NOVAC, KNJIŽILA, PRAVILA DOKUMENTACIJU

Nekadašnja direktorica Beogradske banke i bliska suradnica i financijska ekspertica Slobodana Miloševića 1. augusta 2009, u 83. godini, poginula je na autoputu Beograd-Niš pod misterioznim okolnostima

Zoran Todorović Kundak

IMAO OVLAŠTENJE ZA PODIZANJE NOVCA

Nekadašnji visoki dužnosnik miloševićeve stranke JUL i direktor „Beopetrola“ Likvidiran 24. oktobra 1997. Nepoznati ubojica ispalio dva rafala

Vladan Batić

PODNIO KRIVIČNE PRIJAVE ZA AFERU „KIPARSKE PARE“

Ministar pravde u vladi Zorana Đinđića Preminuo 29. decembar 2010. poslije duge i teške bolesti

Zoran Đinđić

INICIRAO POTRAGU ZA ‘KIPARSKIM PARAMA’

Premijer Srbije nakon 2000. Ubijen 12. marta 2003. godine