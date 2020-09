Ugledni Newsweek o smrti Momčila Krajišnika : Korona ubila “jednog od najvećih zločinaca u povijesti Evrope”

Ugledni američki Newsweek je u utorak prenio vijest o smrti Momčila Krajišnika, naslovljen po izjavi koju je danas dao član Predsjedništva Željko Komšić za medije – “Koronavirus je ubio ‘jednog of najvećih zločinaca u povijesti Evrope”.

Tekst autora Soo Kim citira saoopštenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske o Krajišnikovoj smrti, te prenosi detalje koje je objavila agencija Associated Press sa komentarom Komšića koji je rekao da će Krajišnik “ostati zapamćen kao jedan od potpisnika jedne genocidne politike.”



Newsweek je podsjetio čitaoce na proces u Hagu u kojem je Krajišnik osuđen za zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, te objavio i izjave člana Predsjednišva Milorada Dodika, koji je nazvao Krajišnika “velikim patriotom.”



List navodi da je Krajišnik primljen u bolnicu 29. Augusta sa upalom pluća i da je bio priključen na respirator.

I drugi strani mediji kao što su ABC News i turski Daily Sabah su prenijeli članak agencije Associated Press-a of smrti Momčila Krajišnika.

