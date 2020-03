Ugledni hrvatski naušnik Ivan Đikić : “S pravilnim radom epidemiološke službe virus se može kontrolirati”

Gostujući u emisiji Hrvatskog radija “Intervju tjedna” ugledni hrvatski naučnik Ivan Đikić, član Američke akademije nauka i umjetnosti, objasnio je zašto se u Italiji u kratkom razdoblju tako mnogo ljudi zarazilo, odnosno zašto ima toliko žrtava.

On je objasnio i zašto to nije izgledan scenarij u Hrvatskoj i drugim zemljama, prenose Vijesti.ba.



“Sve je u znanju. Kada čovjek zna što se dogodilo u Kini, gdje se virus pojavio na tržnici u Wuhanu. Ljudi su donijeli virus na tržnicu i zarazili druge ljude i s tržnice je buknula ta jedna eksponencijalna, nekontrolirana epidemija. I tek je onda zdravstveni sistem Kine shvatio opasnost i reagirao”, pojasnio je Đikić u razgovoru za HRT.



“Vi se borite protiv neprijatelja, a u biti ne znate gdje je”



Naglasio je ipak da se u početku mislilo da se virus pojavio na tržnici, da bi se saznalo da se pojavio puno prije, u okolnim gradskim područjima.



“Vi se borite protiv neprijatelja, a u biti ne znate gdje je. To se dogodilo u Kini. Onda su rigoroznim mjerama uspjeli napraviti nešto u čemu im se mnogi dive. Uspjeli su zaustaviti opasnost na svom teritoriju. U Italiju je virus donesen iz Kine. I on je donesen, ne s jednim nultim pacijentom, nego s njih desetak ili čak stotinu. Italija nije znala za njih jer niko nije radio pravu epidemiološku analizu ljudi koji rade u Kini”, objasnio je Đikić problem Italije.



“Bolest će se širiti, mi znamo da je ne možemo zaustaviti. Nema granica ni oružja. Možemo samo imunološkim odgovorom, tzv. prirodnim procjepljivanjem javnosti, uništiti daljnje širenje virusa i virus će prirodno nestati”, rekao je.



Opasnost od lažnih informacija



Đikić kaže da su posebno opasne lažne informacije.



“Jako je važno pravilno, tačno i pravovremeno informiranje javnosti. Opravdan je strah, opravdana je neizvjesnost i zato je važno filtrirati informacije koje su stručne, koje su provjerene i koje dolaze od ljudi i ustanova koje imaju povjerenje građana. Tako ćemo izbjeći ono što se često događa na internetu, a to su lažne informacije”, naglašava.



Odgovarajući na pitanje jesu li se znanstvenici malo zatrčali u početku, kada su s jedne strane podcjenjivali opasnost od koronavirusa, a s druge strane bilo je onih koji su je precjenjivali, odgovara da je bilo dosta buke u komunikaciji.



“Bilo je dosta šumova u komunikaciji. Ono što je, nažalost, tipično kod medija je da se ne sluša cijeli intervju, cjelokupna poruka, nego se izbacuju vrlo kratke rečenice koje su bombastične. Onda je dolazilo do toga da su građani bili zatrpani kontradiktornim informacijama. Ali, što se tiče struke i ljudi koji se bave ovom bolešću, pogotovo epidemioloških službi u Hrvatskoj i stožera, nije bilo razilaženja i nije bilo krivih poruka. Javnost mora znati da se poruke mijenjaju”, kaže.



O sličnostima s gripom



Je li koronavirus sličan gripi, opasniji od nje ili blaži, pitala je voditeljica.



“Po epidemiološkoj slici je blaža forma bolesti koja se pojavljuje, ali je opasniji jer se širi kod ljudi koji nemaju nikakvih simptoma. Ta neizvjesnost, širenje oko nas, stvara taj virus opasnim”, smatra Đikić.



“Mora postojati povjerenje prema stručnjacima jer je to jedini način da se borimo. Znanjem, oprezom i pravilnim djelovanjem”, rekao je.



Ljudi su donijeli virus iz okolnih mjesta u Wuhan. Imali smo informacije da je došao od zmija pa šišmiša i ljuskavaca.



Zna li se odakle je virus?



“Ne zna se sto posto, ali se zna da je prešao s jedne od te tri životinje. Sigurno je bio direktan kontakt između životinja i ljudi”, smatra.



Ni za SARS ni MERS nije bilo i nema cjepiva. Đikić smatra da oni koji financiraju znanost nisu vidjeli finansijsku isplativost u tome.



O cijenama



Đikić je komentirao i podizanje cijena za brojne higijenske potrepštine.



“To je slika materijalističkog društva u kojem je najvažniji profit, a manje je važan benefit solidarnost i zdravlje. Imamo li moralno pravo dopustiti da sve cijene na našem tržištu zdravlja budu liberalizirane do tog nivoa da proizvođač definira cijenu?” pita Đikić.



“Što se više ljudi zarazi to je viši kolektivni imunitet. To znači da moramo shvatiti realnu opasnost. Ako bih se i sam zarazio, ja bih prebolio tu bolest, tj. vjerovatnost je 99,5 posto. A ta vjerovatnost je izrazito visoka. Što nas više preboli tu bolest, time stvaramo kolektivni imunitet”, objasnio je.



“S pravilnim radom epidemiološke službe virus se može kontrolirati, ne može se kontrolirati njegovo širenje u široj populaciji ali može se kontrolirati smrtnost”, rekao je Đikić.



“Mi ne znamo kakve će to posljedice ostaviti na mlađe generacije, na njihovu psihu, razmišljanje i strahove. Najveća opasnost je hoćemo li mi išta iz ovoga naučiti, da za dva mjeseca nemamo kolektivnu amneziju. Novi virusi će sigurno doći i moramo se bolje pripremiti”, zaključio je jedan od vodećih svjetskih naučnika.



(Vijesti.ba)