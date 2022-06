Ugledna profesorica iz Srbije : Podjela BiH je nametnuti ratni program susjednih država ! (Video)

Univerzitetska profesorica u Beogradu, historičarka Dubravka Stojanović bila je gošća emisije Izvan okvira na N1 BiH. Govorila je, između ostaloga, o historijskom kontinuitetu Bosne i Hercegovine i njezinoj multikulturalnoj specifičnosti. Profesorica Stojanović naglašava da je podjela BiH nametnuti ratni program susjednih država.

Dr. sc. Stojanović, koja je jedna od predstavnica kritičarske intelektualne elite u Srbiji, često je upozoravala na destruktivnost nacionalizma, gradeći prijateljske i akademske veze sa zemljama regiona.

“Nacionalne države nikada nisu monoetničke. Bosna i Hercegovina je specifična po mnogo čemu, a najvažnija njezina specifičnost što je ona takva, etnički miješana, postojala i prije nacija i prije nacionalnih država, od Srednjeg vijeka. To za Bosnu nikad nije bio problem, pa je u tom smislu jako opasno govoriti o raspadu Jugoslavije i raspadu Bosne, kao da je to isti proces”, rekla je historičarka Stojanović.

Naglasila je, nadalje, besmislenost poređenja Jugoslavije sa Bosnom i Hercegovinom, posebno u kontekstu raspada.

“Bosna je srednjovekovna država, ona ima svoj razvoj posve drukčiji od Jugoslavije, Srbije ili Hrvatske. To su države nastajale na svoje načine. Jugoslavija, također. Ali to sve nema veze s historijom BiH koja ima dugi kontinuitet. Na nju se nikako ne može preslikati raspad Jugoslavije jer je ona jedna cjelina za sebe koja postoji vjekovima. To su pogrešne i opasne aluzije o tome kako je Bosna zapravo Jugoslavija u malom. Ona to nije”, rekla je Stojanović u razgovoru s Nikolom Vučićem, u emisiji Izvan okvira na N1 BiH.

Takmičenje u nacionalizmu

Ključan je, prema njezinom mišljenju, trenutak kada su elite susjednih naroda Srbije i Hrvatske odlučile da provedu program podjele BiH i cijepanja.

“To je nametnuti ratni program, i to nikako ne znači da je proces podjele Bosne i Hercegovine prirodan. Naprotiv, on je vještački. Kao što moja prijateljica Latinka Perović kaže – krv koja je pala u BiH dokazuje da ju je nemoguće podijeliti”, navela je Stojanović.

Komentirajući, na upit voditelja razgovora, ulogu Milorada Dodika i njegovih izjave o nemogućoj državi BiH, Stojanović je rekla da o tim stvarima treba da razmišljaju građani i društvo koji treba da iznjedre druge ideje.

“Takmičenje ko je veći nacionalista je problem s kojim se mi susrećemo. Opozicione stranke se s vladajućima takmiče u nacionalizmu”, rekla je Dubravka Stojanović u emisiji na N1.

(N1)