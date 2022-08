Udar duboko na Krim: Je li ovo nova prekretnica u ukrajinskom ratu?

Ruska zračna vojna baza Saki nalazi se u gradu Novofedorivka, to je na zapadnoj obali Krima, daleko od fronte, kojih 170 kilometara zračne linije. Nitko ovdje nije ni pomišljao na blizinu rata, čemu svjedoče i turisti na plažama Novofedorivke. No, ta percepcija se jučer naglo promijenila nakon što je rusku bazu zatreslo nekoliko snažnih eksplozija…



Turisti su bježali u panici. Na društvenim mrežama objavljene su snimke na kojima se vide eksplozije i gusti dim kako se uzdiže prema nebu. Prema zadnjim informacijama najmanje jedna osoba je poginula.



Što se točno dogodilo? Nije sasvim poznato, bar ne službeno, no izvori sugeriraju kako je ovo bio ukrajinski napad dalekometnom raketom ili čak s više njih. Nešto kasnije visoki ukrajinski dužnosnik, predsjednički savjetnik Mihajlo Podoljak, između redaka, sugerirao je da bi to mogao biti ukrajinski napad, no nije dao konkretne detalje. Sugerirao je i da su napad možda izveli “partizani”, što bi bio dobar izgovor za skretanje pozornosti od potencijalnog raketnog napada. Upitan od strane novinara snosi li Kijev odgovornost za napad, rekao je: “Naravno da ne. Što mi imamo s time?”.



Službeni Kijev, očekivano, tvrdi da nemaju s tim nikakve veze, a to je ponovio kasnije i Zelenski. Jasno, kad bi rekli da imaju to bi Rusiji dalo povod za proglašenje kakvog izvanrednijeg stanja od trenutačnog, naročito pošto se implicira da je udar izveden raketama koje je Ukrajina primila od SAD-a.



Podsjetimo, Rusija službeno još uvijek nije u stanju rata. Invazija na Ukrajinu tretira se kao “specijalna vojna operacija” što zvuči kao nešto ograničeno (iako očito nije). No, iz Moskve su u nekoliko navrata sugerirali da bi Rusija mogla i znatno eskalirati ovaj sukob u slučaju da njihov teritorij bude napadnut.



Ruski teritorij već u više navrata i jest bio napadnut, naročito iz pravca sjeverne Ukrajine gdje je nekoliko puta ciljan ruski grad Belgorod koji se nalazi blizu granice. No, Ukrajina je i tada pazila na ono što javno izgovara tako da nisu nikad službeno preuzeli odgovornost za napade u Belgorodu, a Rusija je prihvatila takvu “igru”.



Ali ovo bi moglo biti nešto drugačije. Ovo nije pogranična zona za koju bi se i očekivalo da će, u najmanju ruku, biti meta granatiranja. Ovo je eskalacija. Zračna vojna baza Saki je “trebala biti” sigurna, a da se Ruse pita i bila bi da Ukrajina u međuvremenu nije dobila američke dalekometne rakete.



Sve ovo događa se u trenutku dok Rusija – opet, ne posve službeno, ali svakako sve glasnije – sugerira da je SAD “učesnik” u ratu u Ukrajini. Ne treba uopće ponovno napominjati što bi značilo i kakve bi posljedice imalo da Rusija jednog dana proglasi da je od sad u ratu sa SAD-om.



