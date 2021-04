U ”Zetri” počela masovnija imunizacija starijih građana Sarajeva

U Olimpijskoj dvorani ”Juan Antonio Samaranch – Zetra” u glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas je počela masovnija vakcinacija starijih građana Sarajeva protiv COVID-19.

Jutros od 8 sati počela je vakcinacija građana starijih od 75 godina, a medijima iz epidemioloških razloga i poštivanja privatnosti pacijenata nije dopušten ulazak u dvoranu.

Arman Šarkić, član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo kazao je kako je danas prvi dan treće faze masovne vakcinacije.

”Možemo najaviti uprkos jednom dosta malom broju doza da smo ušli u treću fazu, da ćemo se na terenu ponašati prema onome kako vakcine budu stizale u Federaciju BiH i Kanton Sarajevo. Vrlo smo fleksibilni po tom pitanju. Preduzeli smo sve taktičke operativne korake. Danas nam je prvi dan i vrlo nam je bitan kako bismo vidjeli da je informatički sistem u sinergiji s operativinim koracima, iako smo dan prije imali probu. Međutim, s obzirom na to da je prvi dan, moramo biti vrlo oprezni i ne smije nam se potkrasti nijedna greška”, rekao je Šarkić.

Dodao je kako je zbog toga napravljen maksimalno kontroliran ulazak u dvoranu ”Zetru”.

Apelovao je na osiguranike, pošto je riječ o predfazi za osobe starije od 75 godina, a koji se smatraju najrizičnija kategorija, da se jave putem dostupne aplikacije na web stranici Doma zdravlja KS i Zavoda zdravstvenog osiguranja.

”Preferiramo to radi jedinstvene baze podataka. Zbog specifičnosti te populacije, koja možda nema dovoljnu razinu informatičke pismenosti, otvorili smo i druga dva kanala komunikacije, saradnja s lokalnom samoupravom, mjesnim zajednicama i općinama u smislu kreiranja spiskova i njihove najave. Još jedan kanal komunikacije koji je vrlo bitan je spisak revidiranih od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja koji će se dostavljati za svih devet domova zdravlja u KS i prema tom spisku će naše stručno osoblje, koji nisu bili u stanju da apliciraju informatički, pozivati telefonom i taj dio informatičkog posla uraditi umjesto njih“, rekao je Šarkić.

Napomenuo je i da su vodili računa o pacijentima koji su nepokretni i ne mogu napuštati domove.

”Njih prema našoj procjeni ima od 2.000 do 3.000. Prema našim podacima, njima je namijenjena vakcina Sinovac koja je mnogo lakša za distribuciju i skladištenje”, rekao je Šarkić.

Dodao je kako će ovi pacijenti koji nisu u stanju doći u ”Zetru”, biti tretirani u kućnim uslovima, odnosno hitni medicinski timovi porodične medicine Doma zdravlja KS će po ostvarivanju kontakta ići na kućne adrese te će ovaj dio populacije većim dijelom biti imuniziran u kućnim uslovima.

”U najavi je još doza vakcina. Moramo biti dosta fleksibilni, jer ovo je imunizacija koja je masovna i ‘živ organizam’, ovdje se pokazuje nivo inteligencije da se adaptiraš na nove uslove“, rekao je Šarkić.

Dodao je kako će poučeni iskustvom iz regije nastojati spriječiti formiranje gužvi ispred dvorane, već da se poštuju propisana epidemiološka pravila.

”Danas će se vakcinisati najvjerovatnije između 600 i 700 ljudi, da ne stvaramo veliku gužvu i pritisak. Ono što je najbitnije, ovih 12.500 doza koje mi imamo na raspolaganju, svi će biti imunizirani, ništa nije sporno. Sve su vakcine distribuirane na pravom mjestu i dnevna dinamika će biti između 1.000 i 2.000 imuniziranih građana Kantona Sarajevo. To garantuju naše ekipe, 30 timova koji su na 30 punktova“, rekao je Šarkić.

Dodao je kako postoji fleksibilnost pa će se, po dolasku dodatnog broja vakcina, povećavati broj timova i punktova.

“Činjenica je da mi u Kantonu Sarajevo ne možemo govoriti o ozbiljnoj masovnoj vakcinaciji bez 200.000 do 250.000 doza vakcina. Ako uzmete statistiku, da u Kantonu Sarajevo ima 126.000 hroničnih bolesnika, prema evidenciji Zavoda, imate i 72.000 starijih od 65 godina, to je već neka cifra koja je blizu 200.000. Ispod 200.000 do 250.000 (doza vakcina, op.a.) mi ne možemo reći da je neka ozbiljna faza. Ovo je neka najava pred početak treće faze“, rekao je Šarkić.

Šarkić je rekao kako se dosad prijavilo oko 67.000 građana zainteresiranih za vakcinaciju te da je prema evidencijama, broj osoba starijih od 75 godina oko 28.000.

”Sad se prijavilo oko 6.600 do 6.700 osoba starijih od 75 godina putem aplikacije“, rekao je Šarkić.

Upitan za razliku u brojkama u dozama vakcine, Šarkić je kazao su dostupne AstraZeneca i Sinovac.

”Ono što je bitno istaći, ovdje nema paralelnih priča, ovdje nema teorija zavjere. Imajte povjerenja u nas, u Krizni štab, u Zavod za javno zdravstvo. Zavod za javno zdravstvo pravi plan, distribuira, svaka vakcina će doći tamo gdje treba da dođe. Nemojte me držati za broj, u biti to nije ni važno, važno je jedino da su vakcine na stanju jer se i tu stvar mijenja. Imate vakcine gdje se u međuvremenu apliciraju, imate zdravstveni sektor koji je imuniziran, drugu fazu domova za stare i iznemogle. To se na dnevnoj bazi mijenja, nijedna vakcina nije izgubljena niti će biti“, rekao je Šarkić.

Upitan da li je to riječ o 12.500 doza Šarkić je rekao:

”Da, to je ono što je na raspolaganju“.

Među starijim građanima koji su danas bili u ”Zetri” je i Kata Popović (81) koja je na vakcinaciju došla sa suprugom (91).

Popović je kazala kako su svi presretni zbog vakcinacije.

”Stigli na vakcinaciju. Vrlo smo presretni i prezadovoljni da smo i mi doživjeli da se kod nas u Sarajevu vakcinišemo“, rekla je Popović koja potiče i druge na vakcinaciju.

Proces vakcinacije u dvorani ”Zetra” odvijat će se u dvije smjene, a radno vrijeme je od 8 do 20 sati.

Zainteresirani za vakcinaciju mogu se prijaviti putem aplikacije Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo.

Građani će na vakcinaciju biti pozivani putem vibera, odnosno telefonske poruke kada će dobiti tačan termin vakcinacije.

Građani će biti obaviješteni u koliko sati da dođu, kako se ne bi stvarale gužve. Prijavit će se na prijemnom punktu sa svojom zdravstvenom knjižicom, koja će biti skenirana. Davat će i osnovne informacije o eventualnim bolestima ili alergijama. Nakon toga, bit će upućeni u boks u kojem će biti vakcinisani. Cjelokupan proces vakcinacije traje oko 20 minuta. Deset minuta traje registracija, zatim vakcinacija i još 10 minuta postvakcinalni period.

Na mjestu vakcinacije će biti pohranjeni podaci u glavni server ZZO-a da je osoba vakcinisana. Kada se obavi revakcinacija, svaka osoba će dobiti barcode koji garantuje da je proces vakcinacije u potpunosti završen. Taj barcode može poslužiti kada se putuje jer je provjerljiv na svakom graničnom prelazu, s obzirom na to da je uvezan sa sistemom u Zavodu za javno zdravstvo. Samim tim moći će se provjeriti i njegova vjerodostojnost.

U prostoru ”Zetre” istovremeno će se moći vakcinisati po 30 osoba, odnosno 60 do 80 osoba tokom jednog sata.

Postoji mogućnost i za one koji se nisu prijavili za vakcinaciju da se prijave putem svojih porodičnih ljekara.

U slučaju lošijih vremenskih prilika osigurani su prijemni punktovi unutar ”Zetre”, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, tako da građani neće čekati vani.

(Kliker.info-AA)