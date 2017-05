U službenom vozilu Predsjedništva BiH : Poslušajte kako Čovićev savjetnik organizira otmicu i zastrašivanje!

Nedugo potom, Krezić je, u službenom automobilu registrovanom na Kabinet hrvatskog člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića, došao na parking ispred mostarske firme SIK, gdje je zajedno sa Marijanovićem pretukao otetog Maria Markotu, kako bi ga zastrašili i prisilili na šutnju o davanju mita za zaposlenje u policijskim agencijama u BiH.

Dario Krezić potom se odvezao kući. Sutradan je već bio na poslu u Predsjedništvu BiH.

SAVJETNIK I OTMIČAR

Četiri mjeseca kasnije, Kantonalnom tužilaštvu Mostar Federalna uprava policije podnijela je izvještaj protiv Daria Krezića, savjetnika hrvatskog člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića, zbog sumnje da je počinio krivično djelo – otmica.

“Dana 26. 11. 2015. godine, oko 21.30, u mostarskom naselju Raštani, na parkingu firme SIK, Dario Krezić je, zajedno sa Oliverom Marijanovićem zvanim Keka, po prethodno planiranom dogovoru organizirao te izvršio otmicu i ograničenje slobode kretanja uz upotrebu fizičke sile i prijetnje osobe Mario Markota iz Posušja, polaznika osnovne obuke za čin policijajca u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar. Sve to urađeno je uz upotrebu službenog motornog vozila u vlasništvu Predsjedništva BiH”, piše, između ostalog, u policijskom izvještaju od 24. marta 2016. godine.

Mostarsko Tužilaštvo, potom, optužuje Olivera Marijanovića za krivično djelo otmica, nakon čega ga Općinski sud u Mostaru, početkom aprila ove godine, osuđuje na 8 mjeseci zatvora. Čovićev savjetnik Dario Krezić nikad nije optužen, a njegovo ime i danas se nalazi na spisku savjetnika hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Žurnal u nastavku objavljuje presretnute telefonske razgovore Marijanovića i Krezića iz kojih je jasno da je Čovićev savjetnik bio saučesnik u otmici.

JEDAN JE VEĆ RIJEŠEN

U večernjim satima, tačnije u 20 sati i 52 minuta, Marijanović poziva savjetnika Krezića i izvještava ga da je odradio posao.

“Jedan je već riješen, po drugog idem kod piramide. Sad se klupko odmotalo, da vidim šta je to prijatelju”, izvještavao je Marijanović, nakon čega mu Krezić poručuje – “nemoj ništa raditi bez mene”.

Dvadesetak minuta kasnije, Krezić i Marjanović ponovo razgovaraju. Marijanović ga izvještava da ide sa onim pajdom gore”, na šta mu Krezić poručuje da ga “čekaju u mraku kod slika”. Pet minuta poslije, Krezić poziva Marjanovića i kaže mu da će “signalizacija biti blinkeri”, koji su ugrađeni u službeni automobil Predsjedništva BiH.

“Je l se usr’o u gaće”, pita Krezić Marjanovića, misleći pritome na otetog Markotu.

“Usro se, usro se u gaće. Smrdi auto na kilometar”, hvali se Marijanović.

Iste noći, nakon što su ga pustili, oteti mario Markota poslao je SMS Oliveru Marijanoviću.

“Imam gadan problem. Ova moja me tražila. Vidila onako auto. U 4 sam trebao doći. Vrištala, zvala. Ne znam šta joj kažem, kune se ima sat da će ići na policiju. Starog mi zvala da me on ispituje. Ko zna šta misle čime se bavim. Bog ga jebo, pa jeste li mogli ovo imalo normalnije izvesti. Pa, nisam ja, čovječe, kriminalac i balavac neki da ja zbog tuđih sranja ovo preživljavam”, glasio je SMS oposlan na Marijanovićev broj 25 minuta iza ponoći.

“Ne znam o čemu pričaš, druže”, odgovorio je Marijanović, nakon čega je svojoj žrtvi poželio laku noć.

KRADLJIVAC I OTMIČAR

Policija je u tom trenutku pratila telefon Olivera Marijanovića, pa je sve uspjela dokumentovati.

Međutim, Čovićev savjetnik ostao je nekažnjen. Kao što je ostao nekažnjen i po prijavi mostarske policije iz 1999. godine kada je počinio krivično djelo – teška krađa. No, debeo dosje ne smeta čelnicima HDZ-a da upravo Daria Krezića kandiduju za šefa mostarskog ureda Obavještajno sigurnosne agencije BiH.

Kako saznaje Žurnal, direktor OSA-e Osman Mehmedagić već vodi interne razgovore o Krezićevom postavljenju na ovu bitnu poziciju.

