U sjeni lipsajuće godine : Sretna nam i naredna stara godina!

Podsjećanje na neke događaje koji su privukli medijsku pažnju, začinjeno zrnom gorke satire.

Zimska sezona skijanja na Jahorini i Bjelašnici počela bez snijega, što je šteta, jer je mrak u državi toliki da bi gosti mogli uživati u noćnom skijanju preko cijelog dana… Uprkos lošem vremenu, statistike pokazuju da se gosti duže zadržavaju u hotelima na planinama bez snijega, nego osumnjičeni koje SIPA uhapsi u zatvoru. Tužilaštvu je sud u vezi s tim poručio: ne može nijedna agencija uhapsiti toliko osumnjičenih koliko ih mi možemo pustiti. Sličnu poruku dobio je i sud s vrha države: ne možete vi osuditi toliko kriminalaca koliko ih mi možemo pomilovati. Lanac ohrabrujućih poruka završava međunarodna zajednica koja se obratila bosanskohercegovačkim liderima: ne možete vi potrošiti, koliko vas mi možemo zadužiti… Vanjski dug je u 2015. godini iznosio 8,4 milijarde maraka, s tendencijom rasta…

U stravlju i rahatluku

Privremeno se odustalo od likvidacije državne bolnice u Sarajevu, preduzete s ciljem ušteda u zdravstvu. Zdravstvena menadžerija, međutim, ne odustaje od planiranih mjera, baziranih na analizama koje pokazuju da se najveći gubitak ostvaruje na punim krevetima. Prema planu reforme, bolničke usluge će i dalje biti besplatne u kategoriji gola postelja, tj. krevet bez posteljine, bolnički dan bez toplog obroka, stažisti zaduženi za preglede i operacije, sa starom ili otpisanom opremom i nesteriliziranim instrumentima, prema listama čekanja od tri do 12 mjeseci. Za svaku uslugu preko toga – ljekari specijalisti, rangirani prema uspješnosti liječenja i cijeni po minuti rada (obračun po tzv. hipokratovom impulsu); usluge laboratorije, zavoji i lijekovi, usluge medicinskih sestara, korištenje lifta, primanje posjeta, upotreba wc-a (umjesto vlastitih pelena), i sl. – naplaćivaće se prema odgovarajućem cjenovniku, u kategorijama kreveta s jednom, dvije, tri, četiri ili pet zvjezdica. Reforma zdravstva, kako se najavljuje, imaće dvije faze. Prva faza: pripajanje pedijatrijskih i ginekoloških dispanzera te studentskih poliklinika ambulantama porodične medicine, i druga faza: objedinjavanje porodičnih i veterinarskih ambulanti.

Plaše goste knjigama!

Zašto bi biblioteke bile bolje od bolnica? Tijesne čitaonice, često hladne, bez pristupa internetu, sa strogim pravilima protiv grupnog (glasnog) učenja uputile su studente na čitanje i učenje u svijetlim, mirisnim, čistim, prozračnim, ugrijanim i brbljavim tržnim centrima. Jedan od njih, Sarajevo City Centar, odbio je ulogu parabiblioteke. Studenti zauzimaju mjesta besposlenima. Može se džaba učit, ne može džaba sjedit. I u tramvaju je isto toplo. U kafani marljiv student konobari, ne uči. Nek sjede u kladionicama, prije će fajde vidjet od listića nego od knjige. Ako ne smiju pit u biblioteci, što bi smjeli čitat u kafani? Što je moglo u komunizmu, ne može u cinizmu.

Popisditis

Studenata, prema popisu stanovništva iz 2013. godine čiji su rezultati najzad objavljeni sredinom 2016., ima 285.622. Duplo više nego stanovnika bez ikakve škole. U Bosni i Hercegovini prema istom izvoru nepismenih žena (77.557) ima šest puta više nego nepismenih muškarca (12.237). Rezultate su, kao svoju izbornu pobjedu, najviše proslavljali bošnjački političari, jer Bošnjaka u BiH ima više nego svih ostalih skupa (50,11%, ili 1.769,592, od ukupno 3.531.159 stanovnika). Neki od njih su kumovali i promjeni naziva škole u Dobroševićima, koja se sada zove po Mustafi Busuladžiću, muslimanskom intelektualcu, streljanom 1945. po presudi prijekog suda. Busuladžić je o ženama i obrazovanju napisao ovo (u tekstu Kult golotinje (1944/45), u: Muslimani u Evropi, str. 196.):

“Nama, kao i svima narodima, uvijek je potrebno više žena majki koje će odgajati čovjeka nego liječnica i učiteljica. Nakon teških i skupo plaćenih iskustava prošlosti ne smijemo se uspavljivati trabunjanjima moderne žene koja zahtijeva ista prava kao i muškarac, zaboravljajući duboke duševne razlike koje je dijele od muškarca.” Ostaje da se i pravila škole usklade s imenom i riječima ovog popisnog pobjednika, tako da učenice u školu ulaze na zadnja vrata, učenici na glavna, da dječaci sjede naprijed, a djevojčice pozadi, dok učenici rade tjelesni da učenice pohađaju domaćinstvo… Za odličan uspjeh, dječacima knjige, djevojčicama šerpe. Dječaci vaz, djevojčice vez.

Audijska barabija

Prema planu državnih nabavki, na svakih pređenih cca. 200.000 km člana predsjedništva spada audi vrijedan cca. 200.000 KM. Čović je aplicirao za svoj u januaru 2016. godine, Ivanić u oktobru. Visoka cijena automobila opravdava se specijalnim uređajima, koji se ugrađuju vanserijski, a u koje spadaju automatska klima sa filterom za vjetrove, nasloni za glavu s anatomskim češkalicama, zračni jastuci za hemeroide, prednja sjedišta s ugrađenim apple tv-om, kožna sjedišta u boji kravate, krovne maglenke za čitanje, električne podizače kaiševa, blindirana vrata s minibarom i ruter za hvatanje besplatnog wifija. Trenutno državne institucije raspolažu sa 3.549 službenih automobila, vrijednih 12,7 miliona eura.

Vozni park Predsjedništva BiH

Para džemat, gdje burgija neće…

Daleko od puteva kojima krstare njihove audijencije djeluju vjerske grupe što ih je Islamska zajednica BiH nazvala paradžematima. Riječ se kao dobro pogođena brzo primila među svijetom, isto kao što bi se za katoličke prilike mogla primiti paražupa ili za pravoslavne paraparohija. Štaviše, udruženje pisaca raspisalo je konkurs za rječnik parastvarnosti. U rječniku čitamo: paraloza (brlja), parameca (lažna menstruacija), paratele (prase), paradizel (ložulje), paradvojka (opel astra), paradugme (rajsferšlus), parahajmat (dijaspora) i parajli (švorc).

Dopapnik Štracinger

Među riječima koje zavređuju opšte prihvatanje je dopapnik (kardinal). Bosanskohercegovački je žene nazvao štracama, tj. dronjcima, bezvrijednim osobama (ukoliko se upuste u seks prije braka). Potom se izvinio: Uhvatila me malo euforija za vrijeme propovijedi pa sam upotrijebio pregrubu riječ. Mislio sam da moramo čuvati dostojanstvo žena. Farmaceutske kuće odmah su odgovorile, izbacujući na eksperimentalno tržište jaki antieuforik Propozak, namijenjen prije svega svećenicima, 10 miligrama (dvije tablete) prije svake propovijedi… Prvi rezultati dobrovoljnih gutalaca su neočekivani… Na ispovijedima su neki od njih priznali da su sanjali da je Bog možda žensko, intenzivno su se pitali da li je možda Adam gluplji i strašljiviji od Eve, neki su čak išli na internetske stranice svjetske medicinske asocijacije koja embrion ne smatra čovjekom, dok je nemali broj ispitanika iz placebo grupe otvoreno sumnjao u mogućnost bezgrešnog začeća i bio sklon podržati istospolne brakove.

Širom zatvoreno pozorište

Nakon što je pokusno uzimanje antieuforika prekinula, Crkva se oglasila povodom predstave Olivera Frljića Naše nasilje, vaše nasilje, u okviru pozorišnog festivala MESS. Pod njenim pritiskom direkcija MESS-a prvo je zatvorila predstavu za javnost, da bi je pod pritiskom publike ipak otvorila, ali je gledaoce zamolila da predstavu gledaju žmireći, kako bi je vidjeli istim očima kojima i Crkva.

Festivalunzi

Mjesec dana ranije isto je navodno pozorište ugostilo i specijalnog gosta Sarajevskog filmskog festivala Roberta de Nira. Ove godine šetnja crvenim tepihom bila je otežana zbog neravnina koje su uzrokovale i neke veće materijalne štete: lomljenje zubne navlake (800 KM), krivljenje štikle na Prada sandali (1.200 KM), gubljenje sočiva (300 KM), nekoliko ugriza za jezik, jedno ispadanje ajfona (400 KM)… Razlog je ustanovljen nakon podizanja crvenog tepiha, pod koji su bili gurnuti: svakonoćne redukcije vode, rashodovan gradski prevoz, poslovi građevinske mafije, sigurnost u prometu, nasilje u školama, devastacija zdravstva, komercijalizacija Vijećnice, leš sarajevske žičare.

De Niro u Sarajevu

Ćopigrad

Da se narod ne pita samo ispred narodnog pozorišta, nego i ispred navodne skupštine, potrudio se da dokaže predsjednik RS-a Milorad Dodik. U medijskoj histeriji oko Predstave referenduma u Tvrduši Donjoj mnogima je promakalo pitanje vlasničkog udjela u projektu Andrićgrad… Izgrađen uglavnom državnim grantovima, trenutno je 51% u vlasništvu firme Lotika, čiji je vlasnik Izrade Neimar. On je u međuvremenu na najvišem nivou dogovorio gradnju još jedne turističkonaučnokulturne skalamerije, Ćopićgrada. Elaboratom je predviđeno da Hašani (Ćopićgrad) dobiju kino Partizanku kafanu Kod mačka Troše. U obnovljenom mlinu djelovaće Institut za književno pomirenje partizana i četnika te Centar za dokumentovanje ustaških zločina. Zamišljeno je da u Ćopićgradu tokom cijele godine radi Škola internet-novinarstva Trolovi rano lete. Planirano je i otvaranje Muzeja istorije RS-a Magareće godine, Doma penzionisanih generala Odumiranje međeda, pčelarske zadruge Gorki med, Galerije portreta predsjednika RS-a Sveti magarac, zimskog centra Ratnikovo proljeće. Gradonačelnik Ćopićgrada dodjeljivaće stipendiju Vuk Bubalo. Sigurnost će biti povjerena agenciji Tom i rendžeri. Cijelom planu oštro se suprotstavlja organizacija Ljotići ili ostati.

Bonaparte A la carte

Motel Varka, u kojem su M. Dodik i B. Izetbegović, uz odsustvo D. Čovića, potpisali sporazum omehanizmu koordinacije, uz prisustvo Ž. Cvijanović, D. Zvizdića, L.G. Wigemarka, a kasnije i F. Novalića, postao je turistička atrakcija. Gosti mogu svake nedjelje uživati u istom meniju i za istim stolom, a ukoliko pogode ko je šta jeo dobijaju popust od 50%. Poslužuje se: kaurma iz Kazana, dva papka na oko, čovčić na ražnju, ćaća ispod sača, dva loša popiše Miloša, Prase a la ja, iš-sevap, hadum-butići, grdobina na plati sa bijelim hljebom i bijeli bubrezi u loju.

Trotoarčenje

Ne zna se koliko je koštala sjedeljka u Barci, ali zna se ko će to sve na kraju platiti. Iz budžeta Opštine Centar, koji je veći od budžeta deset drugih opština, izdvojeno je 360.000 KM za rekonstrukciju trotoara ispred Predsjedništva, s obrazloženjem da je to učinjeno kako bi se ljudima koji koriste kolica uklonile barijere. Odmah nakon svečanog otvorenja pokrenuta je inicijativa da se ovaj objekat od izuzetnog značaja za grad Sarajevo upiše na UNESCO-vu listu svjetskih kulturnih dobara, da se investitoru dodijeli Nobelova nagrada za statiku, da se tu pozicioniraju tri Pikačua u igri Pokemon Go, da se u planove đačkih ekskurzija ubaci obavezna posjeta Trotoaru, da se snimi igrani film i serija o njegovoj izgradnji sredstvima fondacija za kinematografiju, da ga ljubi ko ga gazi, da se izrade makete, kao suvenir BiH, skupa s CD-om troto-gangi:

Trotoare, sjećaš li se lani

Kakvi su te gazili hajvani

Ide mito preko trotoara

Sve u ime paraplegičara

Trotoare, širi svoje staze

Da po tebi đon-đonovi gaze.

Ne pada uhljeb daleko od uhljupa

Nakon što je u državnim institucijama otkriveno nekoliko slučajeva zapošljavanja djece političara, mimo pravnih procedura, pravnici na istim platnim spiskovima upozorili su da se tu radi o tzv. pozitivnoj diskriminaciji. Naime, djeca političara trebaju se tretirati kao djeca propalih ljudi. Odrastati uz roditelje bez skrupula, bez svoga ja, s glasovima koji su eho njihovih partijskih lidera, bahate, gramzive, lažljive, nezasite zaslužuje državnu kompenzaciju. Država koja ima takve političare mora da brine i za njihovu djecu.

Go tal kompozicija

Samo što su najzad pokrenuti talgo-vozovi, i jugonostalgičari pomislili kako će opet kao ljudi putovati u Zagreb i Beograd, obustavljen je međunarodni željeznički saobraćaj. Skupa kompozicija saobraćaće do daljnjeg samo na relaciji Sarajevo–Doboj. Ovim potezom odložio bi se, a možda i spriječio, trend sužavanja saobraćaja, sa međuentitetskog na međukantonalni, pa na međuopštinski, pa na međumjesnozajednički… Od MZ Velešići do MZ Pofalići. Da do toga ne dođe, talgo-vozovi bi se mogli pretvoriti u pokretne kockarnice; putnici bi putovali vagonima bet-klase, maxbet-klase, premier-klase, milenium-klase… Željezničke stanice otvorile bi vrtiće i igraonice za djecu, dok su im roditelji na svakodnevnom poslu traženja sreće. Kladionice vlast dugoročno vidi ne samo kao siguran izvor neoporezovanih prihoda i najbolje sredstvo pranja novca, nego i kao najbolji način sklanjanja ljudi sa ulica.

Kad porastem biću Talgo! 😉 Kad porastem biću Talgo! 😉

Ich bin ein merliner

Ljude na ulici vlast voli vidjeti samo kad ih ona izvede, na primjer na doček Nove godine. Iako mnogi gradovi otkazuju taj sigurnosni rizik, zabrinuti najnovijim zabijanjem kamiona u berlinski božićni market, sarajevske kantonalne, gradske i opštinske vlasti nepokolebljivo ostaju pri svojoj odluci da potroše četvrt miliona maraka za jedan koncert i malo vatrometa. Izabravši čarobnjaka Merlina da nakratko Sarajevo učini veselim i bezbrižnim gradom koji trezveno korača evropskim putem, gradske vlasti igrale su na sigurno, računajući da će se dio investicije vratiti kroz fiskalne kase ugostitelja, koji će umjesto zabranjenih alkoholnih pića prodavati maske s filterima za smog.

Sretna nam i naredna stara godina!

Nenad Veličković (DW)