U Sjedinjenim Državama od koronavirusa umrlo više od 21.000 ljudi

Amerikanci uskrsnu nedjelju provode u izolaciji, a broj umrlih od zaraze novim koronavirusom u Sjedinjenim Državama tokom uskrsnog vikenda prešao je 20.500 uz više od pola miliona zaraženih.

S obzirom na to da je u gotovo u cijeloj zemlji građanima naređeno da ostanu u svojim domovima kako bi se obuzdalo širenje bolesti, mnogi su na najsvetiji kršćanski blagdan mise pratili putem interneta.

“Buduće će generacije ovo nazivati dugom korizmom 2020., vremenom u kojem su bolest i smrt odjednom zamračili cijelu Zemlju”, napisao je nadbiskup Los Angelesa Jose Gomez svećenicima i župljanima u cijeloj zemlji i pozvao ih da ostanu čvrsti. “Naše crkve mogu biti zatvorene, ali Isus nije u karanteni, a njegovo evanđelje nije u lancima.”

SAD do danas u svijetu ima najveći broj umrlih od covida-19, bolesti koju uzrokuje novi koronavirus, a u posljednja četiri dana bilježi po oko 2000 smrtnih slučajeva dnevno. Najveći broj umrlih je u New Yorku i oko njega, a ni taj broj nije potpun jer New York još uvijek razmatra kako da u službene statistike uvrsti naglo povećan broj umrlih ljudi u njihovim domovima.

Kako raste broj umrlih, predsjednik Donald Trump preispituje kada da se zemlja vrati u normalno stanje.

Opća ograničenja za sva kretanja koja nisu nužna, uvedena posljednjih sedmica u 42 države, uzela su velik danak u trgovini i potaknula pitanja koliko se dugo može ograničavati poslovanje i putovanja.

Broj Amerikanaca koji su zatražili naknadu za nezaposlene u posljednje je tri sedmice prešao 16 miliona.

Trumpova administracija vidi 1. maj kao ciljani datum za ublažavanje ograničenja kretanja, rekao je u nedjelju Stephen Hahn, povjerenik za hranu i lijekove u administraciji (FDA). No upozorio je i da je prerano reći hoće li se ostvariti taj cilj.

“Vidimo svjetlo na kraju tunela”, rekao je Hahn za televiziju ABC. “Javna sigurnost i dobrobit američkog naroda moraju biti na prvom mjestu. To na kraju mora odrediti te odluke.”

Čelni američki stručnjak za zarazne bolesti rekao da je oprezno optimističan jer izgleda da se u nekim dijelovima zemlje može vidjeti zaokret u borbi protiv širenja bolesti.

Dr. Anthony Fauci je u nedjelju istaknuo da je šire područje New Yorka ove sedmice bilježilo najviše smrtnih slučajeva, ali uz smanjenje hospitalizacija, slučajeva na intenzivnoj skrbi i potrebe za intubiranjem najteže oboljelih.

“Jednom kada se prođe ta točka, nadam se da ćemo vidjeti vrlo oštar pad i onda se može početi razmišljati kako to održati”, rekao je Fauci za CNN.

“Ako odjednom odlučimo ‘OK, neka bude maj bez obzira na sve’ i jednostavno stisnemo prekidač, to bi mogao biti ozbiljan problem.”

Fauci i drugi stručnjaci za javno zdravstvo kažu da će što šire testiranje stanovništva biti ključno za otvaranje gospodarstva, uključujući testiranje na antitijela kako bi se utvrdilo ko je već prebolio bolest i može se sigurno vratiti na posao.

“Mogu Amerikancima zajamčiti da koristimo podatke i nauku u provjeri tih testova kako bismo osigurali da su valjani, točni i provedivi”, rekao je.

Trumpova administracija ponovno je krenula u razgovore o otvaranju ekonomije nakon što je po modelu uticajnog univerziteta očekivani broj mrtvih u SAD-u do 4. augusta smanjen s najmanje 100.000 na 40.000, uz pretpostavku da mjere socijalnog distanciranja ostanu na snazi.

Novi vladini podaci, međutim, ukazuju na opasnost naglog rasta slučajeva zaraze u ljeto ako se nakon samo 30 dana ukinu uredbe o ostanku kod kuće, po projekcijama o kojima je prvi izvijestio New York Times, a potvrdio dužnosnik ministarstva domovinske sigurnosti.

