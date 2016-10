U SDA nema euforije : Ne možemo govoriti o velikoj pobjedi, a bolni poraz je ako izgubimo Srebrenicu

U Centrali Stranke demokratske akcije nakon sumiranja preliminarnih rezultata nije bilo pretjerane euforije. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović prilikom svog obraćanja kazao je da je SDA potvrdila poziciju najjače političke stranke u BiH sa najvećim brojem za vijećnike i odbornike, a koalicija sa najvećim brojem načelničkih pozicija, piše bh. novinska agencija Patria.

– Prema rezultatima koalicija SDA-SBB osvojila je 34 pozicije načelnika, u FBiH 33 u RS 1. Nezavisni kandidat u Srebrenici kojeg je podržala koalicija SDA-SBB je također vjerovatni pobjednik kada se prebroje svi glasovi u odsustvu i koji dolaze poštom – kazao je Izetbegović.

On je potvrdio da su izgubili pozicije načelnika u Zenici, Bihaću, Visokom, Lukavcu, Varešu, Zavidovićima, Bužimu, Vitezu, Maglaju i Kalesiji.

– U većini općina gdje koalicija nije osvojila poziciju tu nije dobila ni druga politička opcija to su redovito bivši članovi SDA i SBB.

On je kazao da se ne može govoriti o velikoj pobjedi, ali može o samoj pobjedi.

– Definitivno je ovo pobjednička koalicija vidjet ćete po broju vijećnika kada se prebroji broj glasova i broj vijećnika. U Sarajevu je SDA uzela skoro sve, osim općine Stari Grad. Sarajevo je jako važno, općina Centar je važnija nego nekih 10-ak drugih općina – kazao je Izetbegović.

Dodao je da je najvažnije očuvati koaliciju sa SBB-om i jačati je te smatra da tako vide i iz ove stranke.

Na pitanje novinara Patrije da li ima razočarenja zbog gubitka nekih općina Izetbegović je vrlo precizno kazao:

– Ako ne bude gubitka Srebrenica nikakvog posebnog razočarenja nema. Srebrenica bi bila bolno razočarenje.

O pobjedi Milorada Dodika u RS-u i utjecaju referenduma na to, predsjednik SDA je kazao da je na sceni još uvijek nacionalistička agenda.

– Ta nacionalistička agenda još uvijek dobija što je pomalo zabrinjavajuće nakon velikih iskustava i u politici i ratnih i nakon rata. Neko mora u ovoj zemlji voditi ozbiljnu i odgovornu politiku i mislim da će to biti upravo ova koalicija SDA-SBB-HDZ BiH.

O pobjedi Fikreta Abdića u Velikoj Kladuši Izetbegović je kazao da je riječ o ratnom zločincu.

– To je potrošeni političar, starac, depresivno je to, ali to je čovjek koji nema energije da išta uradi, što bi naš narod rekao nema kuveta.O događajima u Stocu koji su doveli do toga da bude prekinut izborni proces, Izetbegović je kazao da je na institucijama da sve ispitaju.

– Ko su oni da smjenjuju Bošnjake, da stavljaju Hrvate, da ih vrijeđaju. Svi treba da odgovaraju uključujući i našeg člana Salmira Kaplana.

(Kliker.nfo-NAP)